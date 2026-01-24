Drake apela desestimación de demanda por difamación contra Kendrick Lamar

El rapero Drake intensificó su enfrentamiento legal contra Universal Music Group (UMG), ya que presentó una apelación contra la decisión de una jueza federal que desestimó su demanda por difamación vinculada a la canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar.

La apelación fue formalizada el miércoles 21 de enero por los abogados del artista canadiense de 39 años, quienes califican el fallo de octubre de 2025 como “peligroso”.

Argumentan que establece un precedente legal que, en la práctica, blindaría a las canciones de rap frente a reclamos por difamación, sin importar la gravedad de las acusaciones.

Conclusión de la jueza federal

La demanda original fue desestimada por la jueza federal Jeannette Vargas del distrito sur de Nueva York. En su resolución, Vargas concluyó que las expresiones en ‘Not Like Us’ —lanzada en mayo de 2024 en medio de una pública y agria disputa entre ambos artistas— formaban parte de una “guerra verbal vitriólica” propia de una batalla de rap.

El fallo sostiene que, en ese contexto, un oyente razonable interpretaría las letras como hipérbole retórica, no como información verificable.

Sin embargo, el equipo legal de Drake desafía esta interpretación. En la canción, Lamar se refiere a Drake como un “pedófilo certificado” y sugiere que debería ser “puesto bajo vigilancia vecinal”.

Los abogados del canadiense, liderados por Michael J. Gottlieb, sostienen que millones de personas entendieron estas frases como afirmaciones factuales, causando un “daño masivo” a su reputación global.

“El tribunal creó de manera efectiva una regla categórica sin precedentes y excesivamente amplia al sostener que las declaraciones en diss tracks de rap nunca pueden constituir hechos”, alegan en los documentos de apelación. Gottlieb advirtió que, bajo esa lógica, estas canciones quedarían inmunes a cualquier responsabilidad legal “sin importar cuán directas y dañinas sean las declaraciones difamatorias que contengan”.

¿Y el papel de Universal Music Group?

En su defensa, la jueza Vargas citó el contexto bilateral de la disputa, mencionando específicamente letras de la canción ‘Family Matters’ de Drake, donde él insinúa que Lamar es un abusador doméstico y cuestiona la paternidad de uno de sus hijos. La magistrada reconoció la seriedad de las acusaciones, pero subrayó que surgieron dentro de un intercambio crecientemente incendiario y público.

Paralelamente, el conflicto legal se extiende a UMG, sello discográfico de Drake por más de una década. El rapero demandó a la compañía en enero, acusándola de promover activamente el tema de Lamar y convertirlo en un éxito viral a pesar de su contenido supuestamente falso y dañino.

UMG rechazó estas acusaciones, calificándolas de “ilógicas” y afirmando que Drake “perdió una batalla de rap que él mismo provocó”.

Los abogados de UMG tienen plazo hasta el 27 de marzo para responder formalmente a los argumentos de la apelación. Este caso continúa bajo escrutinio por su potencial impacto en los límites legales de la libertad artística, la difamación y la naturaleza performativa de las disputas en el hip-hop.

Escucha la canción que originó todo este conflicto:

Seguir leyendo: