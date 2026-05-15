EE.UU. anunció más cargos contra “El Jardinero”, sucesor del “El Mencho” al frente del CJNG

Estados Unidos amplió los cargos contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con la acusación sustitutiva presentada ante un jurado federal del Distrito de Columbia, las autoridades estadounidenses añadieron delitos relacionados con tráfico de metanfetamina y conspiración para lavar dinero, además de los cargos previos por conspiración para distribuir cocaína y heroína en territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que Flores Silva habría participado en el envío de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y en el movimiento de recursos ilícitos generados por las operaciones del CJNG.

Las nuevas acusaciones podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua si es declarado culpable.

“El Jardinero” fue detenido el pasado 27 de abril en Nayarit durante un operativo encabezado por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, con apoyo de agencias estadounidenses.

Tras su captura, fue trasladado al penal federal del Altiplano, donde permanece mientras continúa el proceso judicial relacionado con su posible extradición a Estados Unidos.

Reportes periodísticos señalan que la extradición del líder criminal permanece suspendida temporalmente debido a recursos legales promovidos por su defensa, entre ellos un juicio de amparo.

Las autoridades estadounidenses consideran a Audias Flores Silva una figura clave dentro de la estructura del CJNG, organización criminal dedicada al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

En los últimos años, “El Jardinero” ganó notoriedad por su presunto control de laboratorios de metanfetamina y rutas de trasiego entre México y Estados Unidos.

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