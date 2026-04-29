Así es el enorme rancho que sirvió como fortaleza para “El Jardinero” antes de su captura

El lugar donde se ocultaba Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no era un escondite improvisado, sino un complejo adaptado para operar, resguardarse y evadir a las autoridades en la sierra de Nayarit.

De acuerdo con reportes periodísticos, el sitio conocido como “El Escondite” o “El Mirador”, funcionaba como una especie de rancho multifuncional que combinaba características de vivienda, centro logístico y punto de vigilancia.

El complejo contaba con diversas instalaciones que reflejan un nivel importante de organización. Entre ellas destacaban cabañas, áreas abiertas y espacios destinados tanto al descanso como a actividades operativas.

Vigilancia extrema

Algunas versiones señalan que el sitio incluía infraestructura típica de un rancho, como caballerizas o espacios tipo lienzo charro, además de bodegas y áreas para resguardar vehículos, lo que sugiere que no solo era un escondite, sino un punto estratégico para el grupo criminal.

Además, se identificaron elementos que apuntan a cierto grado de autosuficiencia, como depósitos de agua o estructuras que permitían mantener operaciones sin depender del exterior.

El lugar estaba fuertemente resguardado. Informes de las autoridades indican que “El Jardinero” contaba con un cinturón de seguridad integrado por decenas de hombres armados y múltiples vehículos, lo que dificultaba cualquier intento de captura directa.

Este tipo de instalaciones no solo servía para ocultarse, sino también para ejercer control territorial y coordinar operaciones ilícitas en la región.

La captura

La captura del líder criminal ocurrió tras un operativo de inteligencia que se extendió por meses. Fue localizado en este complejo en Nayarit, donde intentó escapar ocultándose en un conducto de drenaje antes de ser detenido por fuerzas federales.

Su detención es considerada un golpe relevante contra el CJNG, organización a la que pertenecía y en la que era identificado como uno de los posibles sucesores de su cúpula.

El caso de “El Escondite” evidencia cómo los líderes del crimen organizado no solo buscan ocultarse, sino establecer centros operativos completos en zonas rurales, con infraestructura suficiente para sostener actividades criminales, protegerse y mantener comunicación con sus redes.

La sofisticación del lugar también refleja el nivel de recursos y organización con el que operan estos grupos en distintas regiones del país.

Sigue leyendo:

– Threema, la aplicación de mensajería cifrada que estaría usando el CJNG para comunicarse.

– Funeraria mexicana promueve un ataúd dorado como en el que enterraron a “El Mencho”.