Austin: pronóstico del tiempo para este sábado 16 de mayo

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 14.91 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 13%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 25% para este día. La presión atmosférica media será de 1011.5 hPa, una medición que irá constante a lo largo del día. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:37 h y el atardecer será a las 20:18 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que habrá cielos nubosos con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 90 grados Fahrenheit (25 y 32 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

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