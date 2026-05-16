Boxeador colombiano sufrió potente nocaut a tres segundos de iniciar

La jornada de boxeo profesional en el SAP Arena de Mannheim, Alemania, entregó una de las definiciones más veloces que se han registrado en el presente año. Durante la cartelera de este viernes, el pugilista colombiano Edwin Castillo se enfrentó al invicto local Viktor Jurk, en un duelo de pesos pesados que terminó de forma inesperada apenas sonó la campana.

El enfrentamiento estaba pactado originalmente a ocho asaltos, pero el desarrollo deportivo fue nulo debido a la contundencia del primer ataque. Nada más iniciar la acción, Jurk tomó el centro del ring y conectó un gancho de izquierda fulminante que impactó directamente en el rostro de Edwin Castillo, quien se desplomó sobre la lona sin capacidad de respuesta inmediata.

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🚨HUGE KO in Germany as Viktor Jurk takes out Edwin Castillo in 13 seconds to move to 14-0 pic.twitter.com/SGn2jrGbni — Tokkerū (@ATokkers5) May 15, 2026

Un desenlace récord en la división de los pesados

Aunque la pelea era parte de los combates preliminares de la noche, el desenlace acaparó la atención de los medios internacionales por la rapidez de la caída.

Los reportes oficiales del evento en Alemania indicaron que el impacto ocurrió apenas a los tres o cuatro segundos de iniciada la contienda, dejando a Edwin Castillo fuera de combate de manera instantánea ante el asombro de los asistentes.

“Worst dive ever?” 👀



Fans erupted after Edwin Castillo rolled over and lay motionless from the very first punch thrown by unbeaten heavyweight Viktor Jurk. 🥊



DAZN even labelled it “Fastest KO ever?” as the bizarre stoppage went viral. 💥



Full Story: https://t.co/XVX98xZkFs pic.twitter.com/Ewc3bTmyTs — World Boxing News (@WorldBoxingNews) May 16, 2026

El árbitro del encuentro intervino rápidamente al observar que el boxeador colombiano no realizaba movimientos defensivos tras el golpe.

Según informaron fuentes de prensa locales presentes en la arena, el nocaut técnico se decretó de inmediato mientras los servicios médicos ingresaban al cuadrilátero para evaluar el estado de salud de Edwin Castillo tras el fuerte impacto recibido.

Estado actual de los protagonistas

Tras permanecer varios segundos en la superficie, el boxeador logró reincorporarse por sus propios medios para escuchar el veredicto oficial que confirmaba su derrota. Para Edwin Castillo, este resultado representa un tropiezo abrupto en una pelea que no le permitió establecer ninguna estrategia técnica frente a un oponente que aprovechó su mayor alcance y potencia desde el primer segundo.

Por su parte, el alemán Viktor Jurk extendió su registro profesional a 14 victorias consecutivas, consolidándose como un prospecto serio en la categoría máxima con un alto porcentaje de definiciones por la vía rápida.

La velocidad de este triunfo ha generado que las imágenes del momento circulen con rapidez entre los especialistas del deporte, quienes destacan la precisión del único golpe lanzado.

Repercusiones en la velada de Mannheim

Este suceso cambió el ritmo de una función que tenía como plato principal el enfrentamiento entre Karen Chukhadzhian y Harry Scarff Donovan.

La rapidez con la que cayó Edwin Castillo obligó a la organización a ajustar los tiempos de televisión, ya que el público apenas terminaba de acomodarse en sus asientos cuando el combate ya había concluido de forma oficial.

La contundencia de la derrota pone de manifiesto los riesgos inherentes a la división de peso pesado, donde un solo descuido inicial puede determinar el fin de una jornada. El equipo de trabajo del peleador colombiano deberá analizar los factores que permitieron que el rival encontrara una apertura tan clara en la guardia de su dirigido en la primera acción del combate.

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