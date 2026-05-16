Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de mayo de 2026

LEO

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 3, el 7 y el 0, y mira nomás qué casualidad, porque justo esos números vienen marcando cambios bien perros en tu vida, sobre todo en cuestiones de dinero, trabajo y hasta en el amor. Traerás una energía bien intensa y todo lo que hagas va a llamar la atención, el problema es que también vas a traer un carácter que ni tú solito te vas a aguantar. Así que bájale dos rayitas antes de andar mandando a medio mundo al demonio por cualquier tontería.

Cuidado con golpes, caídas y accidentes bien mensos, sobre todo por andar a las carreras o queriendo hacer veinte cosas al mismo tiempo. No seas desesperado ni desesperada, porque por andar en la luna podrías terminar dándote un fregadazo contra una puerta, escalera o hasta con alguien que ni la debe ni la teme. También se marca cansancio en espalda y piernas, y eso es porque cargas preocupaciones que ni siquiera te corresponden. Aprende a soltar lo que no es tuyo y deja de querer resolverle la vida a todos, porque mientras tú te desgastas, los demás bien tranquilos tragando y durmiendo.

Hay una amistad que trae la lengua más larga que fila de tortillas gratis y anda hablando de ti y de otra persona muy cercana. Ya deja de hacerte el ciego o la ciega, porque tú perfectamente sabes quién es. No necesitas hacer un escándalo de vecindad, pero sí poner límites y enseñar que contigo no se juega. A veces eres demasiado noble y permites cosas que si otra persona te hiciera sentir incómodo desde el principio, ya la hubieras mandado bien lejos. Aprende a defender tu paz mental, porque últimamente cualquiera siente que puede opinar de tu vida amorosa, de tu cuerpo, de tu trabajo y hasta de lo que comes.

En cuestiones de trabajo vienen trabas, retrasos y gente bien envidiosa que quisiera verte tropezar nomás para sentirse mejor con su vida mediocre. Pero mira, mientras ellos pierden tiempo viendo qué haces, tú enfócate en sacar pendientes y demostrar de qué cuero salen más correas. Se aproxima una oportunidad buena para crecer económicamente, pero tendrás que ponerte más disciplinado con tus gastos porque se te va el dinero en pura fregadera que ni necesitas. Mucho ojo con compras impulsivas y con prestar dinero, porque luego te haces el alma bondadosa y terminas llorando porque no te pagan.

En el amor ya deja de exigir lo que ni tú das. Quieres atención, pero contestas mensajes tres horas después. Quieres fidelidad, pero sigues stalkeando al ex y viendo quién te tira los perros. Así tampoco se puede, corazón. Si ya tienes pareja, este mes será clave para decidir si avanzan o si ya mejor cada quien agarra su camino antes de seguir perdiendo tiempo. Hay posibilidades de hablar de vivir juntos, compromiso o hacer planes más serios, pero para eso necesitas madurar y dejar de andar jugando al “a ver qué pasa”. Y si estás soltero o soltera, viene una persona muy intensa que te moverá hasta las ganas de portarte bien, pero cuidado porque podrías clavarte rapidísimo y luego andar sufriendo por ilusiones que tú solo te hiciste.

Un chisme familiar también podría salir a la luz y dejarte con la boca abierta. No te metas donde no te llaman y menos quieras arreglar problemas ajenos porque acabarás embarrado en pleitos que ni son tuyos. Tú enfócate en crecer, verte mejor, ganar dinero y mandar al carajo todo lo que te robe tranquilidad. Porque cuando tú estás bien, brillas tanto que hasta a los ardidos les cala.

VIRGO

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 4, el 5 y el 9, y mira nomás qué curioso porque justamente esos números vienen cargados de movimientos fuertes en cuestiones de dinero, decisiones importantes y hasta uno que otro revolcón emocional que te va a poner a pensar más de la cuenta. Traes una energía bien intensa y andas como olla exprés, acumulando corajes, frustraciones y ganas de mandar a mucha gente directito a la fregada. Y la neta, ya era hora. Porque si algo te ha pasado últimamente es que te has dejado manipular demasiado por personas que saben perfectamente dónde tocarte para hacerte sentir culpable.

Eres bien buena gente cuando quieres, Virgo, pero también tienes el problema de querer salvar a medio mundo mientras tú te estás cayendo en pedazos por dentro. Ya deja de cargar problemas ajenos como si fueran tuyos. Hay personas que solo se acercan a ti cuando necesitan dinero, consejos, favores o quien les resuelva la vida, pero cuando tú ocupas algo, hasta te dejan en visto. Ponte más perra, más cabrón o más inteligente, porque no estás para seguir siendo tapete emocional de nadie. La vida ya te dio suficientes señales y aun así sigues perdonando cosas que no deberías ni tolerar una sola vez.

Vienen cambios importantes dentro de tu casa o familia. Un secreto saldrá a la luz y podría causar discusiones, caras largas y hasta alejamientos temporales. Aquí lo importante será que no te pongas de metiche queriendo arreglarlo todo, porque terminarás absorbiendo energías y problemas que ni te corresponden. Tú escucha, observa y aprende a guardar silencio cuando sea necesario. Porque últimamente andas hablando de más y contando cosas personales a personas que después usan esa información en tu contra. Hay una amistad de piel clara o alguien muy cercano que no es tan sincero contigo como aparenta. Mucho ojo ahí porque trae doble cara y podría causarte problemas por andar de lengua floja.

En el amor traes una revolución completa. Si tienes pareja, vienen momentos de tensión porque una de las dos partes ya se cansó de ciertas actitudes. O se hablan las cosas como adultos o esto podría enfriarse muchísimo. Ya deja de querer tener siempre la razón, porque a veces por orgullo pierdes personas que sí valían la pena. También se marcan celos, inseguridades y reclamos por situaciones del pasado que ni al caso seguir arrastrando. Si realmente quieres que la relación funcione, tendrás que aprender a confiar y dejar de hacer dramas por todo.

Y si estás soltero o soltera, cuidado con amores de una noche o personas que llegan muy intensas prometiéndote el cielo y las estrellas. Hay alguien que solo trae ganas de jugar contigo y después desaparecer como si nada. No confundas calentura con amor, porque luego terminas encariñándote mientras la otra persona nomás andaba viendo qué pescaba. Tú mereces algo más estable y bonito, no migajas emocionales ni mensajes de madrugada de “¿qué haces despierta?”. Ponte vivo o viva y aprende a distinguir quién sí quiere algo serio y quién nomás anda cazando atención.

En cuestiones de dinero vienen oportunidades muy buenas. Se marca crecimiento en negocios, ventas, proyectos o incluso una entrada extra que te va a sacar de un apuro. Pero deja de gastar por ansiedad o tristeza, porque traes la mala costumbre de querer curarte el estrés comprando cosas que ni ocupas. También se ve una oportunidad laboral o propuesta interesante que podría ayudarte muchísimo antes de que termine mayo. No la desaproveches por miedo o inseguridad.

Tu salud necesitará atención, especialmente en cuestiones de estómago, ansiedad y cansancio mental. Estás durmiendo mal y pensando demasiado antes de dormir, y eso poco a poco te está drenando la energía. Necesitas descansar más, desconectarte un rato del celular y dejar de compararte con la vida de otros. Porque mientras tú te preocupas por avanzar perfecto, la vida solo te está pidiendo que avances, aunque sea poquito.

Se vienen días de mucho aprendizaje para ti, Virgo. Ya no estás para seguir rogando cariño, atención ni respeto. Quien quiera estar contigo que lo demuestre bonito y quien no, que agarre sus chivas y se vaya mucho al demonio.

LIBRA

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 2, el 8 y el 11, y vienen cargados de movimientos intensos en el amor, traiciones descubiertas y uno que otro gusto culposo que te vas a andar dando sin remordimiento. Andas en una etapa donde tu intuición trae antena satelital y vas a empezar a notar cosas que antes pasabas por alto. Miradas raras, cambios de humor, silencios sospechosos y personas que de la nada se empiezan a comportar diferente contigo. Y no, no estás imaginando cosas, simplemente ya te estás quitando la venda de los ojos.

Si tienes pareja, aguas porque podrías descubrir una mentira que te va a dejar pensando muchas cosas. No necesariamente significa que te estén engañando físicamente, pero sí hay secretos, conversaciones escondidas o ciertas mañas que no te están cuadrando. Tú conoces perfectamente cuando algo huele raro y esta vez no te estás equivocando. Eso sí, tampoco te conviertas en detective privado nivel FBI porque luego terminas obsesionándote y haciéndote daño solito o solita. Si vas a buscar respuestas, prepárate para encontrarlas y para actuar como una persona madura después, no nomás para hacer drama y luego perdonar a la primera sonrisa bonita.

También se marca una traición en el círculo de amistades. A una persona cercana le van a poner los cuernos y tú serás de los primeros en enterarte. Pero mira, mejor quédate calladito o calladita porque luego uno termina quedando como el villano por decir la verdad. Hay gente que prefiere vivir engañada con tal de no perder al que le calienta la cama. Tú no te metas donde no te llaman porque después hasta tú sales embarrado o embarrada en problemas ajenos. Aprende que no todas las batallas son tuyas y que a veces el mejor consejo es quedarse bien callado viendo cómo la vida acomoda sola las piezas.

En cuestiones del amor y la pasión, uff… vienes con el ánimo hasta arriba. Se visualiza una conexión muy intensa con una amistad o persona que ya conoces desde hace tiempo. Lo que empezó como juego, risitas o mensajes en doble sentido podría terminar en tremenda encerrona donde ni las cobijas van a quedar acomodadas. Y mira, tampoco te hagas el santo o la santa porque últimamente traes ganas de sentirte deseado o deseada, de que te abracen bonito y hasta de perderte unas horas olvidándote del estrés. Disfruta, pero no confundas calentura con amor eterno porque luego tú solito haces novelas donde apenas iba el capítulo uno.

Ya estás en una etapa donde no quieres quedarte con ganas de nada y haces bien. La vida pasa rápido y tú has desperdiciado demasiado tiempo preocupándote por el qué dirán. Eso sí, cuida mucho con quién te involucras porque hay personas que solo llegan a sacar provecho emocional o económico de ti. No abras el corazón tan rápido ni tampoco la cartera, porque se ve una pérdida de dinero por confiar de más.

En la familia se ven pleitos o discusiones, sobre todo con primos, tíos o personas que se sienten ofendidas cuando les dicen sus verdades. Tú tienes una lengua bien filosa cuando te enojas y aunque muchas veces dices la verdad, no siempre es necesario aventarla como cuchillo. Aprende a medir tus palabras porque después te metes en unos problemones que ni dormir te dejan. A veces ganas más guardando silencio que queriendo poner a todos en su lugar.

Un viaje podría cancelarse o retrasarse por cuestiones de dinero. Y es que has andado gastando como si fueras millonario o millonaria, comprando cosas innecesarias nomás para llenar vacíos emocionales. Ya ponte las pilas con tus finanzas porque luego andas tronándote los dedos para pagar deudas. Se aproxima una oportunidad para mejorar económicamente, pero necesitarás organización y dejar de prestar dinero a gente que jamás paga.

Tu energía anda fuerte, Libra, pero también muy sensible. No permitas que las decepciones te vuelvan frío o fría. Tú naciste para disfrutar, brillar y darte buena vida, no para andar mendigando amor ni soportando migajas emocionales. Quien quiera estar contigo que llegue bonito, claro y sin juegos. Y quien no, que siga su camino y no estorbe.

ESCORPIÓN

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 3, el 6 y el 1, y vienen cargados de movimientos emocionales, descubrimientos inesperados y decisiones que te van a hacer abrir bien los ojos. Traes una energía muy fuerte y magnética, tanto que sin darte cuenta andas alborotando corazones ajenos nomás con tu manera de hablar, de mirar y hasta de escuchar a la gente. El problema es que luego eres tan atento o atenta que las personas terminan confundiendo amabilidad con amor y ahí es donde empiezan los dramas que ni buscabas.

Hay una amistad que podría empezar a desarrollar sentimientos más intensos por ti. Al principio lo vas a tomar a juego, porque tú eres de los que coquetean hasta comprando tortillas, pero después podrías darte cuenta de que esa persona sí se clavó de verdad. Mucho cuidado con seguirle alimentando ilusiones si sabes perfectamente que no quieres nada serio ahí. No prendas el boiler nomás por sentirte deseado o deseada, porque después cuando quieras salirte de la situación vas a dejar corazones rotos y hasta enemistades. Aprende a ser claro desde el principio y no mandes señales confusas si no piensas corresponder igual.

En el amor vienen momentos raros. Si tienes pareja, se nota cierta distancia o frialdad y no necesariamente porque ya no exista amor, sino porque hay personas metiendo cizaña y hablando cosas que ni al caso. Hay amistades o familiares que han sembrado dudas en la cabeza de tu pareja y eso podría generar discusiones o malentendidos. Aquí lo importante será que no respondas con corajes ni dramas innecesarios. Tú habla claro, demuestra con hechos y deja de asumir que el otro tiene que adivinar lo que sientes. A veces te encierras tanto en tu orgullo que prefieres quedarte callado antes de arreglar las cosas.

Y si estás soltero o soltera, cuidado porque podrías regresar a hablar con alguien del pasado que todavía mueve ciertas emociones dentro de ti. Esa persona aparecerá con palabras bonitas, recuerdos y promesas medio peligrosas. Tú sabes perfectamente que donde hubo fuego quedan cenizas… y en tu caso todavía hay brasitas encendidas. Pero antes de abrir nuevamente la puerta pregúntate si realmente cambió o solo regresó porque se quedó sin opciones. No vuelvas a tropezar con la misma piedra solo porque ahora trae perfume nuevo.

En cuestiones de trabajo y dinero vienen oportunidades interesantes. Hay posibilidad de cambios laborales, proyectos nuevos o una entrada extra de dinero que te ayudará a respirar un poco más tranquilo. Eso sí, deja de gastar en pura tontería para impresionar gente que ni te quiere ni te paga las cuentas. Últimamente has estado muy desprendido o desprendida con personas que solo se acercan cuando ocupan algo. Aprende a decir “no” sin sentir culpa, porque luego terminas quedándote sin dinero y todavía haciendo corajes porque no valoran lo que haces.

También se marcan chismes y envidias alrededor de ti. Hay personas que sonríen enfrente y hablan pestes cuando te das la vuelta. Pero mira, tú sigue avanzando como mojarrita enjabonada, sin engancharte en venenos ajenos. Mientras más brilles, más le vas a incomodar a cierta gente mediocre que quisiera verte caer. No les des el gusto de verte derrotado o derrotada. Tú naciste para renacer de cualquier fregadazo y salir más fuerte.

En la familia necesitarás ser más agradecido y más presente. Hay personas que han estado para ti en momentos difíciles y últimamente las has descuidado mucho por enfocarte en problemas que ni valen tanto la pena. No esperes perder algo o a alguien para valorar lo que tienes. La vida da vueltas bien rápidas y después andarás con el corazón apretado lamentando no haber dicho ciertas cosas a tiempo.

Tu salud necesitará atención en cuestiones emocionales. Traes demasiado estrés guardado y eso ya te está afectando el sueño, el humor y hasta el estómago. Aprende a descansar, a desconectarte del celular y a no absorber problemas ajenos como si fueran tuyos. Porque sí, eres muy intenso o intensa, pero también necesitas entender que no puedes salvar a todo el mundo mientras tú te estás desmoronando por dentro.

Se vienen días donde vas a descubrir quién realmente suma en tu vida y quién solo estaba aprovechándose de tu buen corazón. Y cuando lo entiendas, vas a empezar a cerrar puertas sin culpa y abrir caminos mucho más chingones para ti.

PISCIS

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 4, el 2 y el 1, y vienen marcando una etapa de limpieza emocional, cambios fuertes y decisiones que ya no puedes seguir aplazando. Mira, Piscis, ya estuvo bueno de seguir cargando gente falsa, hipócrita y doble cara que nomás te roba energía y encima todavía se hace la víctima cuando les pones límites. Tú tienes un corazón enorme, pero también una mala costumbre de aguantar demasiado por miedo a quedarte solo o sola. Y déjame decirte algo: peor es estar rodeado de pura gente que nomás llega a ver qué te saca, qué chisme obtiene o cómo te utiliza mientras tú sigues dando todo como menso o mensa.

Este mes vas a empezar a abrir bien los ojos y darte cuenta de quién sí suma en tu vida y quién solo viene a dejarte cansancio emocional. Hay personas que te sonríen enfrente, pero cuando te das la vuelta hasta inventan cosas de ti. Ya no permitas eso. Aprende a mandar directito a la fregada todo lo que te robe paz mental. Tú no naciste para andar mendigando cariño ni amistades. Quien quiera estar contigo que llegue bonito, derecho y sin máscaras.

En el amor sigues arrastrando recuerdos del pasado que aunque digas que ya superaste, todavía aparecen de vez en cuando cuando escuchas cierta canción, ves una foto o te llega un mensaje inesperado. Pero una cosa es recordar y otra seguir atorado o atorada en algo que ya se acabó. Ese amor ya cumplió su ciclo y aunque a veces tu corazón quiera regresar, la vida te está diciendo clarito que por ahí ya no es. Deja de romantizar personas que te hicieron pedazos y mejor enfócate en quien sí te demuestra interés de verdad.

Se ve una conexión fuerte con alguien mediante redes sociales o mensajes, y sí, esa persona te va a mover el tapete bien sabroso. Te hará reír, sentir bonito y hasta imaginar escenarios que ni existen todavía. Pero pon los pies en la tierra porque podrías estar idealizando demasiado rápido. No todo el que te da atención quiere algo serio contigo. Ve despacio y no te ilusiones antes de tiempo porque luego acabas haciendo novelas mentales mientras la otra persona apenas iba empezando el tráiler.

También vienen momentos de mucho estrés en el trabajo o en cuestiones económicas. Te sentirás cansado, presionado y hasta con ganas de mandar todo al demonio porque sentirás que cargas demasiadas responsabilidades. Pero ojo aquí: no es momento de rendirte ni de hacer berrinche. Tú puedes con eso y más, solo necesitas organizarte mejor y dejar de procrastinar tanto. Últimamente traes un desorden tremendo con horarios, gastos y pendientes, y eso poco a poco te está consumiendo. Ponte las pilas porque si sigues dejando todo para después, el estrés te va a comer vivo.

Mucho cuidado con secretos o información que otras personas te confían. Andas muy lengua suelta últimamente y podrías meterte en problemas por contar algo que no te correspondía decir. Aprende a mantener la boca cerrada y deja de querer quedar bien con todos porque luego terminas envuelto en chismes que ni eran tuyos. Hay una discusión fuerte que podría evitarse si simplemente aprendes a callar a tiempo.

En la familia también habrá movimientos importantes. Se visualizan reuniones, noticias inesperadas y cierta tensión con una persona que siempre quiere tener la razón. Tú evita engancharte en discusiones absurdas porque acabarás drenado emocionalmente. A veces quieres arreglar la vida de todos y terminas olvidándote de la tuya. Ya es momento de pensar más en ti, en tus sueños y en lo que realmente quieres construir.

Tu salud emocional necesitará atención. Has estado durmiendo mal, pensando demasiado y absorbiendo energías negativas de otras personas. Necesitas desconectarte un rato del drama ajeno y buscar espacios donde realmente puedas sentir paz. Una caminata, música, descanso o simplemente alejarte de personas tóxicas te ayudará muchísimo más de lo que imaginas.

Piscis, se vienen cambios muy importantes para ti, pero primero tienes que aprender a soltar lo que ya no sirve. Porque mientras sigas cargando personas falsas, amores reciclados y problemas ajenos, no habrá espacio para todo lo bueno que viene en camino.

ACUARIO

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 2, el 5 y el 7, así que ponte vivo o viva porque esos números vienen cargados de movimientos importantes en dinero, amor y decisiones que podrían cambiarte el rumbo por completo. Y mira, antes que cualquier otra cosa, grábate esto en la cabeza: nada es para siempre y nadie es indispensable. Así como personas llegan a tu vida, también se van, y no por eso se acaba el mundo. Ya deja de aferrarte a gente que te da migajas emocionales mientras tú entregas banquetazo completo. A veces eres demasiado noble con quienes no moverían ni un dedo por ti.

Vienen días donde vas a abrir mucho los ojos en cuestiones sentimentales y laborales. Hay personas que te han estado viendo la cara nomás porque tú has permitido ciertas cosas por no hacer problemas. Pero se te acabó la paciencia y qué bueno, porque ya era necesario sacar el carácter y dejar de actuar como si todo estuviera bien cuando por dentro traes un coraje atorado hasta en la garganta. Ponte más perra, más inteligente y menos confiada, porque se visualizan traiciones pequeñas que podrían convertirse en problemas grandes si sigues haciéndote el ciego o la ciega.

En el trabajo vienen cambios importantes. Puede haber movimientos de puesto, nuevas responsabilidades o incluso la posibilidad de comenzar un negocio o proyecto que te dejará buenas ganancias más adelante. Eso sí, necesitas disciplina porque traes la mala costumbre de gastar dinero apenas te cae. Compras cosas que ni necesitas nomás porque “te las mereces”, y luego andas tronándote los dedos cuando llega la quincena. Bájale a la fiesta, al antojo y a los gastos hormiga porque el próximo mes podría venir medio pesado económicamente si no empiezas desde ahorita a administrarte mejor.

Hay una amistad de piel clara o alguien muy cercano que va a estar demasiado pegado contigo estos días. Esa persona no anda buscando dinero ni favores precisamente… trae otras intenciones mucho más intensas. Y mira, tampoco te hagas el inocente o la inocente porque tú perfectamente sabes cuándo alguien te está tirando el calzón o el perro. Aquí el detalle es que podrías meterte en una situación complicada si mezclas amistad con calentura. Piénsalo dos veces antes de cruzar ciertas líneas porque después ni sabrás cómo acomodar las cosas.

En cuestiones del amor vienes con el ánimo bastante acelerado. Si tienes pareja, cuidado con caer en rutina o indiferencia porque eso podría provocar discusiones innecesarias. Últimamente han estado más distantes por estrés, trabajo o cansancio, pero también porque uno de los dos siente que ya no recibe la misma atención de antes. Hablen claro y dejen de esperar que el otro adivine pensamientos. Tú eres de los que se guarda muchas cosas y luego explota de la nada, y así no se puede construir nada sano.

Y si estás soltero o soltera… uff, se ve amor de una noche o una aventura bastante intensa al finalizar la semana. Vas a andar bien coqueto o coqueta y alguien te traerá las hormonas brincando como chapulines en comal caliente. Disfruta, sí, pero tampoco te avientes como gordo en tobogán sin cuidarte. Se marcan infecciones o molestias en cuestiones íntimas, así que usa protección y deja de confiarte nomás porque “se veía limpio”. Más vale prevenir que luego andar llorando en la farmacia gastando lo que no tienes.

También vienen chismes y comentarios incómodos alrededor de ti. Hay personas que hablan de tu vida como si les pagaras renta por pensar en ti. Tú ignóralos y sigue avanzando. El problema es que a veces te engancha mucho lo que dicen de ti y terminas dándole importancia a gente que ni debería ocupar espacio en tu mente. Aprende a soltar opiniones ajenas y enfócate más en tus metas.

En la familia habrá una conversación importante que podría ayudarte a sanar algo del pasado. Ya deja de guardar resentimientos que solo te llenan de amargura. Tú mereces tranquilidad y estabilidad emocional, pero primero tienes que aprender a cerrar ciclos y aceptar que no todo saldrá exactamente como quieres.

Se vienen días intensos para ti, Acuario, pero también muy buenos si sabes mover tus piezas con inteligencia. Porque cuando tú realmente te enfocas y dejas de sabotearte solo o sola, no hay quien pueda detenerte.

CAPRICORNIO

Este 16 de mayo del 2026 vienes con una revolución emocional bien fuerte, Capricornio, y la neta no es para menos. Traes la cabeza llena de pendientes, preocupaciones y planes que no terminan de concretarse, y eso te tiene con un humor que ni tú mismo te soportas. Hay días en los que de plano quisieras mandar todo directito a la fregada, aventar el celular, desaparecerte unas horas y no saber nada de nadie. Pero tranquilízate tantito, porque aunque ahorita sientas que las cosas no avanzan al ritmo que quieres, sí se están acomodando, nomás que tú eres bien desesperado o desesperada y quieres resultados inmediatos después de tanto esfuerzo.

Has trabajado muchísimo por ciertos sueños y proyectos, y aunque nadie te lo reconozca como debería, tú sabes perfectamente las chingas que te has llevado para llegar hasta donde estás. Por eso te cala tanto cuando las cosas se atrasan o cuando sientes que el universo no coopera. Pero ojo aquí: vienen cambios muy perros para ti y lo que tanto has estado esperando empezará a tomar forma antes de que termine el mes. Eso sí, necesitarás poner toda la carne al asador, dejar la flojera mental y enfocarte en serio. Ya no es momento de medias tintas ni de andar dudando de tu capacidad.

En cuestiones del pasado, aguas porque podrían aparecer personas que ya habías superado o al menos eso pensabas. Un ex amor, una amistad tóxica o alguien que te hizo daño podría regresar con palabras bonitas y hasta aparentando arrepentimiento. Pero tú ya no estás para reciclar gente que nomás viene a mover tu estabilidad. Ponte las pilas y no permitas que vuelvan a entrar personas que ya demostraron que solo saben causar caos en tu vida. Tú decides quién entra y quién se queda afuera, y a quien no le guste cómo vives, pues muy su problema.

También se marcan visitas inesperadas o encuentros medio incómodos que podrían sacarte de balance. Tal vez alguien llegue a tu casa, aparezca en tu trabajo o te busque cuando menos ganas tengas de verle la cara. Mantén la calma y no explotes por todo porque últimamente andas bien sensible y cualquier cosa te prende como cerillo. Cuidado además con golpes, caídas o accidentes pequeños por andar distraído o pensando demasiado. Baja el ritmo y presta más atención a lo que haces.

En el dinero se ve la llegada de una lanita extra que te va a alivianar bastante el estrés. Puede venir de un pago pendiente, una deuda que te regresan o una oportunidad inesperada. El problema es que así como llega, así se va a ir porque traes un desmadre financiero tremendo. Gastas por ansiedad, por estrés y hasta por aburrimiento. Ya ponte serio con tus cuentas porque luego andas diciendo que no te alcanza, pero compras pura cosa que ni ocupas. Aprende a administrarte mejor si quieres dejar de vivir apagando incendios económicos cada quincena.

En el amor, si tienes pareja, se vienen conversaciones importantes sobre el futuro. Ya no pueden seguir dejando temas pendientes debajo de la alfombra porque eso solo está acumulando tensión. Aquí se necesita honestidad, paciencia y menos orgullo. Tú a veces te haces el fuerte o la fuerte, pero por dentro cargas muchas inseguridades que no dices y terminas explotando por cosas pequeñas. Aprende a comunicarte mejor y deja de esperar que la otra persona adivine lo que sientes.

Y si estás soltero o soltera, no pierdas la esperanza porque sí viene alguien importante para ti. Hay posibilidades de una conexión muy bonita con una persona que llegará cuando menos la esperes. Pero también deja de aflojar el corazón tan rápido nomás porque alguien te habla bonito dos días seguidos. Tú mereces algo más serio y estable, no migajas emocionales ni relaciones que empiezan intensas y terminan peor que novela barata. Date a desear tantito y aprende a poner límites porque luego la gente se acostumbra a tenerte demasiado fácil.

Tu energía anda fuerte, Capricornio, pero necesitas dejar de cargar el mundo sobre tus hombros. No todo depende de ti ni todo se resolverá en un solo día. Respira, organiza tus ideas y sigue caminando aunque sea lento. Porque aunque ahorita dudes muchísimo, estás más cerca de lograr eso que tanto sueñas de lo que imaginas.

SAGITARIO

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 3, el 5 y el 8, y tu mejor día será el sábado, así que desde ahorita ve apartando energía porque se viene movimiento, salidas, chismes, risas y hasta uno que otro coraje que te hará sacar el carácter. Traes una vibra muy intensa y atractiva estos días, pero también andas medio insoportable con ese humor tan cambiante que cargas. Un rato estás de buenas queriendo abrazar a medio mundo y al siguiente ya quieres mandar a todos a la fregada porque alguien respiró fuerte cerca de ti. Bájale dos rayitas a ese carácter porque la gente sí te quiere, pero tampoco tienen obligación de aguantar tus arranques emocionales nomás porque tú andas estresado o estresada.

Se ven reuniones, invitaciones y convivencias con amistades donde la vas a pasar bastante bien. Te hacía falta despejarte, salir un poco de la rutina y recordar que no todo en la vida son preocupaciones, cuentas por pagar y dramas emocionales. Aprovecha esos momentos porque te ayudarán muchísimo a recuperar energía y hasta podrías conocer personas nuevas que más adelante jugarán un papel importante en tu vida. Eso sí, cuidado con el exceso de confianza y con andar soltando secretos cuando traigas dos copitas encima porque luego terminas diciendo cosas que no deberías.

En cuestiones del amor vienen cambios muy interesantes. Si tienes pareja, es momento de hablar claro sobre eso que ambos traen atorado y no han querido tocar por miedo a pelear. Ya estuvo bueno de hacerse los fuertes mientras el problema sigue creciendo. Tú eres de los que se guarda muchas cosas hasta que explotas y luego dices verdades bien hirientes nomás por coraje. Aprende a comunicarte desde antes y no cuando ya estás hasta la madre de todo. La relación todavía tiene salvación si ambos ponen de su parte y dejan de competir por ver quién tiene la razón.

Tus inseguridades comenzarán a bajar poco a poco y eso se va a notar muchísimo. Últimamente habías dudado de ti, de tu físico, de tus decisiones y hasta de tu capacidad para lograr ciertas metas. Pero entras en una etapa mucho más estable donde empezarás a recuperar confianza y amor propio. Y qué bueno, porque cuando tú te sientes seguro o segura, brillas cañón y atraes oportunidades bien perras. Ya deja de compararte con otras personas y entiende que cada quien tiene su tiempo y su proceso.

Ahora sí que en el amor, si estás soltero o soltera, vienen dos personas muy importantes. Una de piel clara y otra con un tono más aperlado o moreno claro podrían empezar a mover tu mundo al mismo tiempo. Y mira, tú sabes perfectamente que cuando te sientes deseado o deseada se te olvida hasta el nombre de pila. Pero no andes regalando todo tan rápido nomás porque alguien te tira bonito el rollo. Aprende a darte a desear porque luego entregas demasiado rápido la atención, el cariño y hasta el cuerpecito, y después terminas preguntándote por qué desaparecieron. Hay personas que aman la conquista, pero cuando ya sienten todo fácil se aburren y se van.

En cuestiones económicas vienen oportunidades interesantes, pero también gastos fuertes que podrían desbalancearte si no te administras mejor. Has estado comprando por impulso y gastando en puras tonterías que ni ocupas. Luego te haces el sorprendido cuando ves la tarjeta temblando y la cartera llorando en silencio. Ponte las pilas porque más adelante podrías necesitar dinero para algo importante relacionado con un viaje, estudio o negocio.

También se marcan cambios emocionales fuertes relacionados con tu pasado. Una persona podría volver a buscarte o aparecer de nuevo en redes sociales nomás para mover sentimientos que ya estaban medio enterrados. Aquí lo importante será que no confundas nostalgia con amor verdadero. A veces extrañas la costumbre, no a la persona. Y tú eres muy dado o dada a romantizar lo que ya terminó, aunque te haya hecho daño.

En la familia necesitarás ser más paciente. Hay alguien cercano que trae problemas personales y aunque no lo diga, necesita apoyo. No todo se arregla con dinero o consejos regañones, a veces basta con escuchar y estar presente. Tú tienes un corazón enorme aunque te hagas el frío o la fría.

Sagitario, vienen días de crecimiento, de entender quién eres y hacia dónde vas realmente. No olvides todo lo que te ha costado levantarte después de cada caída. Porque aunque a veces dudes de ti, has salido de peores y aquí sigues, más fuerte, más sabio y con más ganas de comerte el mundo.

ARIES

Este 16 de mayo del 2026 vienes cargando un estrés bien pesado, Aries, y aunque te haces el fuerte o la fuerte diciendo que “todo está bajo control”, la neta es que ya traes la cabeza como licuadora vieja. Entre trabajo, escuela, pendientes y responsabilidades, sientes que no te alcanza el tiempo ni para sentarte a respirar a gusto. Andas corriendo para todos lados, dejando cosas a medias y haciendo mil pendientes al mismo tiempo, y eso tarde o temprano te va a pasar factura. Ya es momento de organizar tus horarios y dejar de querer resolverle la vida a todo el mundo mientras la tuya anda hecha un desmadrito.

Vienen cambios importantes en cuestiones laborales o académicas. Puede que te cambien responsabilidades, horarios o incluso la manera en que haces las cosas. Al principio te va a desesperar porque tú eres bien necio o necia y cuando te mueven el tapete te cuesta adaptarte, pero estos cambios serán necesarios para hacerte crecer. La vida te está empujando a madurar y aunque a veces los golpes lleguen bien duros, terminarás entendiendo que todo tenía una razón. Nomás no te cierres ni hagas berrinche por todo porque eso solo retrasará más lo que ya de por sí viene lento.

En cuestiones del amor, un amor de tierras lejanas o una persona con la que hubo distancia física o emocional podría regresar a tu vida. Y mira, esta vez las cosas podrían darse mucho mejor porque ambos ya aprendieron ciertas lecciones. Hay posibilidad de retomar comunicación, volver a verse o incluso comenzar algo más estable. Pero tampoco te avientes de cabeza nomás porque te hablaron bonito. Primero observa si realmente cambiaron las cosas o si solo regresaron porque se sintieron solos. Tú tienes un corazón enorme, Aries, pero también eres bien impulsivo o impulsiva y luego te ilusionas rapidísimo.

Si estás soltero o soltera, hay alguien que desde hace tiempo trae sentimientos fuertes por ti y tú lo sabes perfectamente. El problema es que tu miedo al fracaso amoroso no te deja avanzar. Te da terror volver a salir lastimado o lastimada y por eso mejor te haces el frío o la fría antes de mostrar interés. Ya deja de sabotearte solo. No todas las personas vienen a dañarte y mientras sigas viviendo con miedo, seguirás perdiéndote oportunidades bonitas. Date chance de sentir, de enamorarte y hasta de equivocarte. La vida es demasiado corta para andar reprimiendo emociones por culpa de heridas viejas.

Eso sí, cuidado con amistades y chismes porque vienen secretos saliendo a la luz y podrías terminar metido o metida en problemas por andar contando cosas que no te correspondían. Últimamente traes la lengua más rápida que el pensamiento y eso podría ocasionarte discusiones fuertes. Aprende a guardar silencio y deja de querer quedar bien con todos porque luego terminas traicionando la confianza de personas que sí te estiman. Hay alguien que podría alejarse de ti por una mala interpretación o comentario fuera de lugar.

En cuestiones económicas necesitas controlarte muchísimo más. Gastas por impulso y luego andas haciendo cuentas mentales para sobrevivir la semana. Viene una oportunidad buena de dinero o proyecto, pero necesitarás poner orden en tus gastos y dejar de comprar cosas que ni necesitas nomás para sentirte mejor emocionalmente. También se visualiza un viaje o salida inesperada que podría dejarte buenos recuerdos y hasta abrirte puertas nuevas.

En la familia habrá ciertas tensiones o preocupaciones relacionadas con salud o problemas emocionales de alguien cercano. No te hagas el indiferente porque una persona de tu círculo necesitará muchísimo tu apoyo. A veces eres medio brusco para demostrar cariño, pero cuando realmente amas a alguien eres capaz de mover cielo, mar y tierra por esa persona.

Tu salud también necesitará atención. Se ven dolores musculares, cansancio acumulado y problemas relacionados con estrés o ansiedad. Necesitas dormir mejor, comer a tus horas y dejar tantito el celular porque traes la mente saturada de información y preocupaciones ajenas.

Aries, vienen días de aprendizaje fuerte para ti. Los golpes de la vida no llegarán para destruirte, sino para enseñarte a dejar de actuar por impulso y comenzar a pensar más en tu bienestar. Porque cuando tú aprendes la lección, te conviertes en una persona imparable.

TAURO

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 3, el 5 y el 8, y vienen marcando una etapa de cambios fuertes, aprendizajes pesados y decisiones que te van a sacar de tu zona de confort quieras o no quieras. Y sí, Tauro, probablemente sientas que el universo te está poniendo pruebas una tras otra, pero aunque ahorita reniegues y preguntes “¿por qué a mí?”, con el tiempo vas a entender que todo esto viene a enseñarte a valorar más lo que tienes y a las personas que realmente han estado contigo cuando medio mundo te dio la espalda.

Se vienen situaciones complicadas dentro de la familia o con personas muy cercanas. Hay preocupación por la salud de alguien importante y podría incluso presentarse una cirugía o procedimiento médico que traerá nervios y estrés para todos. Pero tranquilízate tantito, porque aunque el proceso será pesado emocionalmente, las cosas saldrán adelante. Aquí lo importante será que aprendas a demostrar más cariño y apoyo, porque muchas veces das por hecho que la gente sabe que la quieres, pero casi nunca lo expresas. Y luego cuando las personas se alejan o faltan, ahí andas con el corazón hecho pedazos por no haber dicho lo que sentías a tiempo.

En cuestiones laborales vienen movimientos fuertes. Algunas puertas se abren mientras otras se cierran de golpe, y aunque al principio eso te saque de balance, será necesario para acomodarte donde realmente mereces estar. Podrías recibir noticias sobre cambios de trabajo, nuevos proyectos o incluso oportunidades que antes no habías considerado. Eso sí, deja de tenerle miedo al cambio porque luego prefieres quedarte donde eres infeliz nomás por costumbre. Tú tienes muchísimo potencial, pero a veces eres demasiado terco y te aferras a situaciones que ya caducaron desde hace tiempo.

También se marcan problemas o retrasos relacionados con documentos, firmas, contratos o trámites. Mucho ojo con lo que firmas o aceptas estos días porque podría haber errores, letras chiquitas o personas queriendo aprovecharse de tu confianza. Revisa todo dos veces y no te desesperes si algo se retrasa, porque las cosas terminarán acomodándose a tu favor más adelante. La paciencia será tu mejor aliada aunque te cueste muchísimo practicarla.

En el amor vienes arrastrando heridas que todavía no terminan de sanar. Tú aparentas fortaleza, pero cuando amas, amas bien profundo y eso hace que te cueste muchísimo soltar. Hay alguien del pasado que todavía ronda tus pensamientos, aunque te hagas el orgulloso o la orgullosa diciendo que ya te vale madre. Pero ya es momento de cerrar ciclos y dejar de romantizar personas que solo te dejaron inseguridades y dolores de cabeza. Tú mereces tranquilidad, no relaciones donde tengas que andar adivinando si te quieren o no.

Si tienes pareja, cuidado con los celos, los malos entendidos y los reclamos por cosas del pasado. Últimamente traen demasiada tensión acumulada y cualquier tontería podría convertirse en discusión grande. Hablen claro y dejen de guardarse cosas porque luego explotan peor. También se visualiza la posibilidad de un viaje o salida juntos que podría ayudar muchísimo a reconectar y recordar por qué están juntos.

Y si estás soltero o soltera… uff, vienen viajes o encuentros donde la vas a pasar demasiado bien. Hay posibilidades de aventuras, coqueteos y una conexión muy intensa con alguien que llegará de forma inesperada. Pero ponte vivo o viva porque no todo el que te sonríe trae buenas intenciones. Hay una persona que podría acercarse nomás buscando pasar el rato o sacar provecho emocional. No confundas atención con amor verdadero y tampoco entregues todo tan rápido nomás porque te dijeron dos palabras bonitas.

En cuestiones de dinero podrías recibir una entrada extra o alivianarte un poco de ciertas deudas, pero deja de gastar como si el dinero creciera en macetas. Últimamente compras por ansiedad o por darte gustos que luego ni disfrutas porque andas preocupado pensando cómo vas a reponer el dinero. Organízate mejor y aprende a ahorrar aunque sea poquito.

Tu salud necesitará atención en cuestiones de estrés, presión arterial o cansancio físico. Traes demasiadas preocupaciones encima y eso poco a poco te está drenando la energía. Necesitas dormir más, desconectarte de problemas ajenos y dejar de querer resolver todo tú solo o sola.

Tauro, vienen días donde aprenderás quién realmente está contigo por amor y quién solo se acercaba cuando le convenía. Y aunque algunas decepciones dolerán bastante, también te harán más fuerte y más consciente de lo mucho que vales.

GÉMINIS

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 5, el 6 y el 9, y vienen marcando cambios fuertes en cuestiones laborales, emocionales y hasta en tu manera de ver la vida. Mira, Géminis, ya deja de tirarte al drama nomás porque no te invitaron a cierto evento, fiesta o reunión. Sí, te va a doler el ego porque tú eres de los que siempre quieren estar donde está el desmadre, el ambiente y la gente importante, pero tampoco se te va a acabar la vida por eso. Además, siendo sinceros, tú eres experto o experta en devolver cada desplante en el momento perfecto. No olvidas fácil y cuando te hacen una, tú esperas el instante correcto para regresarla con moño y todo.

Estos días andarás con la energía bien alterada y los calores hasta el cielo. Vas a traer unas ganas tremendas de coquetear, provocar y sentirte deseado o deseada, pero parece que el universo te trae medio castigado en esa área porque no habrá quien te quite las ganas tan fácil. Aunque también, siendo honestos, tú tampoco necesitas una relación formal para pasarla bien. Eres de los que si conectan con alguien y hay química, ya con eso se arma el desorden. Nomás cuidado con andar jugando con sentimientos ajenos porque después terminas metido o metida en dramas que ni buscabas.

Traes un problema muy grande contigo mismo y es que vives por temporadas. Hay días en los que despiertas motivado queriendo conquistar el mundo, hacer ejercicio, emprender, arreglar tu vida y hasta ahorrar dinero… pero conforme pasan las horas se te va apagando la pila y terminas echado viendo el celular o pensando demasiado sin hacer absolutamente nada. Necesitas dejar de sabotearte solo. Tú tienes muchísimo talento y capacidad, pero la flojera mental y la falta de constancia son tus peores enemigos. Ya ponte de pie y deja de vivir en el suelo lamentándote por lo que no haces. El éxito no va a tocar tu puerta mientras sigas esperando “el momento perfecto”.

En cuestiones laborales vienen cambios muy importantes. Puede tratarse de cambio de horario, nuevas responsabilidades o incluso un puesto distinto que al principio no te va a gustar ni tantito. Vas a renegar, hacer corajes y hasta pensar que te están fregando, pero con el tiempo vas a darte cuenta de que ese movimiento te beneficiará muchísimo más de lo que imaginas. Hay oportunidades económicas buenas para ti, siempre y cuando dejes de actuar con miedo y te adaptes a lo nuevo.

En el amor, si tienes pareja, cuidado con la rutina y con andar prestando más atención al celular que a la persona que tienes enfrente. Tu pareja podría sentirse ignorada o desplazada y eso generar problemas innecesarios. También se visualizan celos o malos entendidos por comentarios de terceras personas. Ya sabes cómo es la gente de metiche y envidiosa cuando ve una relación medio estable. Hablen claro y no permitan que nadie meta su cuchara donde no le corresponde.

Y si estás soltero o soltera, hay alguien que te trae pensando muchísimo, pero no terminas de animarte porque tienes miedo de salir lastimado o lastimada otra vez. Mira, Géminis, no puedes seguir cerrándote por culpa de personas del pasado que no supieron valorarte. No todos vienen a romperte el corazón. Dale oportunidad a quien sí te demuestra interés bonito y deja de correr cada vez que las cosas empiezan a ponerse serias.

En la familia podrían presentarse tensiones por chismes o malos entendidos. Hay personas hablando más de la cuenta y podrías enterarte de comentarios que te van a hacer hervir la sangre. Pero aprende a escoger tus batallas porque luego explotas por cosas que ni merecen tu energía. También se marca cansancio emocional y problemas de sueño por traer demasiadas preocupaciones encima.

Tu salud necesitará atención en cuestiones de estrés, ansiedad y agotamiento físico. Últimamente comes a deshoras, duermes mal y traes la cabeza llena de pensamientos negativos. Necesitas desconectarte un rato del drama ajeno y enfocarte más en tu bienestar.

Géminis, vienen días donde aprenderás que no necesitas aprobación de nadie para brillar. Tú tienes luz propia, nomás deja de apagarla por miedo, flojera o inseguridad. Porque cuando realmente te decides, no hay quien pueda seguirte el paso.

CÁNCER

Tus números de la suerte para este 16 de mayo del 2026 son el 2, el 5 y el 9, y vienen cargados de movimientos intensos en el amor, las amistades y tu estabilidad emocional. Mira, Cáncer, ya deja de creerle a toda persona que un día te baja la luna, las estrellas y hasta te promete el universo completo, para que al siguiente actúe como si ni siquiera supiera quién eres. Tú tienes un corazón bien noble y cuando te encariñas entregas muchísimo, pero también tienes la mala costumbre de enamorarte más de las palabras bonitas que de las acciones reales. Y ahí es donde terminas saliendo lastimado o lastimada.

Traes todo para concretar una relación bonita, estable y hasta duradera, pero tú solito o solita te saboteas por seguir mendigando cariño donde claramente no te quieren igual. Hay personas que te buscan solo cuando se sienten solos, aburridos o necesitan atención, y tú ahí vas a entregar tiempo, amor y energía como si fueras tienda de regalos emocionales abierta las 24 horas. Ya bájale a eso. Aprende a darte tu lugar porque mientras sigas rogando migajas, seguirás alejando lo bueno que sí podría llegar a tu vida.

En cuestiones del amor se visualizan momentos medio complicados. Si tienes pareja, mucho cuidado porque se marca una posible infidelidad, mentiras o comportamientos raros que te van a prender todas las alarmas. Tú conoces perfectamente cuando algo anda mal, aunque quieras hacerte el ciego o la ciega para evitar problemas. Si empiezas a notar indiferencia, cambios repentinos o actitudes sospechosas, no ignores las señales. Tampoco se trata de convertirte en detective privado, pero sí de abrir bien los ojos y dejar de justificar lo injustificable. Y si descubres algo que te rompe la confianza, ten el valor de mandar todo a la fregada antes de seguir permitiendo que te vean la cara.

Si estás soltero o soltera, se marca el inicio de una amistad bastante intensa que podría terminar moviéndote el piso más de la cuenta. Al principio pensarás que solo es convivencia o química bonita, pero poco a poco empezarás a encariñarte y ahí es donde tendrás que poner mucha atención. Porque podrías terminar confundiendo cariño, costumbre y atención con amor verdadero. No te ilusiones tan rápido y deja que las cosas fluyan a su tiempo. Tú eres de los que ya se imaginan boda, hijos y hasta nombre de las mascotas después de dos conversaciones bonitas, así que bájale tantito a la novela mental.

También se visualiza una limpieza fuerte de amistades. Hay personas que han estado hablando mucho de ti y de tu familia, tirando veneno a tus espaldas mientras enfrente te sonríen como si nada. Ya manda directito a la fregada a esas amistades falsas que solo buscan chingarte o verte caer. Tú no necesitas gente hipócrita alrededor. Y aunque te duela aceptar ciertas decepciones, más vale quedarse solo un rato que mal acompañado por personas que nomás te llenan de problemas y malas energías.

En cuestiones económicas viene mucha suerte, sobre todo en juegos de azar, rifas o situaciones inesperadas relacionadas con dinero. Incluso podrías recibir una pequeña entrada extra que te aliviane bastante. Eso sí, no te emociones gastándolo todo en tonterías porque después andas llorando cuando llegan las cuentas. Necesitas aprender a administrarte mejor y dejar de comprar por impulso cuando te sientes triste o estresado.

Mucho ojo también con la alimentación porque se ve aumento de peso o problemas relacionados con ansiedad y malos hábitos. Últimamente comes por estrés, por aburrimiento o porque traes emociones atoradas. Ya ponte las pilas con tu salud porque luego te quejas de cómo te ves, pero tampoco haces mucho por cambiar ciertas costumbres. No necesitas matarte en dietas extremas, nomás empezar a cuidarte poquito más y dejar tanta comida chatarra.

En la familia habrá ciertas tensiones o comentarios incómodos, pero también momentos donde verás caer a personas que en algún momento quisieron dañarte. Y mira, ni siquiera tendrás que mover un dedo. La vida solita se encargará de poner a cada quien en su lugar mientras tú observas todo desde lejitos disfrutando el espectáculo.

Cáncer, vienen días de mucho aprendizaje emocional. Ya no estás para seguir cargando gente ingrata, relaciones a medias ni amistades falsas. Es momento de elegirte a ti, sanar lo que te duele y dejar de conformarte con menos de lo que realmente mereces.