Houston: el tiempo para hoy sábado 16 de mayo

El clima en Houston, Texas, para este sábado 16 de mayo se basará en variaciones entre nubes y claros. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 25 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:28 h, mientras que el atardecer se podrá observar a las 20:08 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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