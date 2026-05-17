Diáspora salvadoreña contará con representación directa en la Asamblea Legislativa 

A menos de un año para las elecciones presidenciales del 27 de febrero de 2027, donde está garantizado prácticamente un tercer mandato consecutivo del presidente Nayib Bukele, la novedad será la elección de seis representantes de la diáspora salvadoreña para la Asamblea Legislativa.

En la plenaria 107 de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Bukele solicitó en abril a los parlamentarios reformar el artículo 79 de la Constitución de la República, con el fin de integrar a los residentes en el exterior, quienes podrán elegir a sus diputados, específicamente para su representación. Dicho artículo trata sobre las bases del sistema electoral y determina circunscripciones o territorios fijadas por la ley.

“La diáspora contará con diputados elegidos específicamente para su representación… en lugar de ser asignados sus votos al departamento de San Salvador, como ha sido hasta ahora”, rezaba un comunicado divulgado por Casa Presidencial.

Se calcula que tan solo en Estados Unidos residen más de 2.5 millones de ciudadanos de origen salvadoreño. De esta cifra, alrededor de 1.4 millones son personas nacidas en territorio salvadoreño: 700,000 se congregan en área de Los Ángeles, California, y otros 300.000 en Houston, Texas, mientras que Nueva York alberga a 200.000 salvadoreños y sus descendientes, principalmente en Long Island y Queens.

La circunscripción de Los Ángeles es conocida simbólicamente como “Departamento 15” de El Salvador. Los otros 14 departamentos son: Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, en la zona occidental; La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador, La Paz, Cabañas y San Vicente, en la zona central, y Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, en la zona oriental.

Según datos del Registro Nacional de Personas Naturales, actualmente existen más de 962 mil personas que tienen Documento Único de Identidad con dirección en el extranjero, cifra que servirá de base para conformar el nuevo padrón electoral de la diáspora.

El diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua, explicó que la importancia de esta reforma radica en que los salvadoreños en el extranjero podrán ejercer plenamente sus derechos políticos y contar, por primera vez, con representantes propios dentro del Órgano Legislativo.

“La importancia de esta circunscripción es que respalda un derecho político que tienen los ciudadanos salvadoreños”, aseguró Chamagua, en un comunicado de la Asamblea Legislativa.

Agregó que la Constitución no establece la pérdida de derechos ciudadanos por residir en el extranjero.

El legislador también manifestó que muchos compatriotas salieron del país por distintas circunstancias, pero eso no significa que hayan dejado de pertenecer a El Salvador.

Francisco Rivera considera ‘histórica’ la decisión de Bukele. Crédito: Cortesía

Uno de ellos, Francisco Rivera, de 75 años, quien emigró de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán cuando se desarrollaba la Guerra Civil en el Salvador (1979-1992) consideró la oportunidad de votar por representantes desde el exterior es “histórica”, porque abre una ventana para poder legislar directamente en el desarrollo económico y social de la nación centroamericana.

“Y es más importante porque la diáspora salvadoreña no solamente sea reconocida por enviar millones de dólares en remesas, sino por la contribución que puede hacer en materia de inversión para el desarrollo del país”, dijo.

Durante el primer trimestre de 2026, los salvadoreños en el exterior enviaron $2,435.59 millones en remesas familiares, según datos oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). Esta cifra representa un crecimiento del 7.3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, manteniendo a este flujo como uno de los pilares más importantes de la economía del “Pulgarcito de América”.

Rivera, siendo parte de la Asociación de Salvadoreños en el Mundo, fue uno de los principales promotores del voto de sus compatriotas desde el exterior, ante los gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén. El voto tenía ciertas restricciones, hasta la llegada de Nayib Bukele al mando del país.

El veterano activista recordó que otros residentes en Estados Unidos que tenían el deseo de representación y contaban con el privilegio de votar desde el exterior eran los ciudadanos ecuatorianos y mexicanos.

“En El Salvador en el estilo de gobierno de Nuevas Ideas, es el poder ejecutivo [Bukele] es quien ha considerado la mayoría de las leyes para gobernar al país”, expresó.

La apuesta del político

Sin embargo, destacó que tiene esperanza de que El Salvador se dirija hacia un camino democrático y no hacia una dictadura perfecta, además de que instaure un proceso para la defensa de los derechos humanos de todos, y se acabe el régimen de excepción que mantiene a decenas de miles de salvadoreños presos en el búnker del CECOT.

“Por la forma en que se ha planteado, el tema es que se ha planteado es que la gente que reside fuera del país tenga representación tenga voz en la Asamblea Legislativa, en sus términos de apoyo a la economía nacional con las remesas familiares y sus inversiones”, declaró Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate.

Salvador Sanabria

Sanabria cree que la apuesta del presidente Nayib Bukele con la elección de los seis diputados de la diáspora sean afines a él y sean miembros de su partido político, Nuevas Ideas.

“Esa es la apuesta de cualquier político que quiera estar en el poder”, señaló.

¿Entonces, crees que Bukele y su familia quieran perpetuarse en el poder en El Salvador?

“La Constitución ya reformada le permite a él en este momento reelegirse cuantas veces quiera. Eso no es obstáculo”, respondió Sanabria.

¿No será que El Salvador se enfila ya hacia una dictadura como la que existió en México con Porfirio Díaz durante más de 30 años en el poder?

“Habría que ver el resultado de las elecciones del 2027 para poder tener una evaluación más objetiva y precisa de esa situación”, dijo. Sanabria. “Hoy, por lo menos todavía hay partidos de oposición”.

Hace más de una década, Sanabria fue uno de los proponentes de ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para que se reformara la ley electoral en el país y se permitiera a los salvadoreños en el exterior que tuvieran el derecho a votar y ser votados

Dicho amparo fue admitido por la corte. Eso obligó a los partidos políticos representados en ese momento en la Asamblea Legislativa a reformar la ley.

En 2013, 10,337 salvadoreños se inscribieron para votar por correo, no obstante, en la segunda vuelta electoral los votos desde el exterior fueron solamente 2,722. El 68% de los votos fueron para Sánchez Cerén, del FMLN, ganador de la presidencia, el 9 de marzo de 2014.

‘Un dictador cool’

Jocelyn Duarte, directora ejecutiva del Fondo de Liderazgo y Educación Salvadoreño-estadounidense (SALEF) destacó la importancia de la representación directa de la diáspora en el parlamento de la patria de su madre, originaria de Planes de Renderos, en la capital salvadoreña.

“En primer lugar es muy importante que las personas puedan tener el derecho de participar en lo que está pasando en El Salvador a todos los niveles, y no que simplemente se les vea como el hermano lejano”, dijo Duarte, también catedrática de estudios centroamericanos.

Jocelyn Duarte destaca la participación de los salvadoreños en el exterior. Crédito: Cortesía

Duarte indicó que al salvadoreño siempre se le ha visto como la persona que tuvo que emigrar, ya sea en los años 1980, después del huracán Mitch (1998) que causó 11,374 fatalidades en Centroamérica o los terremotos de 1986 y 2001, o parte de los flujos migratorios, a partir del año 2000.

“Es una contradicción como se ve a las personas que mantienen una quinta parte del Productor Interno Bruto (PIB) con sus remesas”, dijo. “Entonces, que el presidente [Nayib Bukele] haya tomado la decisión de representación para la diáspora es importante, pero también se debe de mantener una posición crítica a la situación que afronta El Salvador en este momento”.

Enfatizó que no debe olvidar “que se han suspendido los derechos civiles y que [decenas de miles de expandilleros] todavía están bajo el régimen de régimen de excepción”, dijo. “Entonces, es interesante lo que él [Bukele] está haciendo, aunque no necesita a representantes de la diáspora porque en sus manos tiene básicamente las tres ramas del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial”.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Nayib Bukele, notablemente se ha referido a sí mismo como el “dictador más genial del mundo”.