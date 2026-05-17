Miami: pronóstico del tiempo para este domingo 17 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 17 de mayo indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 88% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:34 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:00 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 86 grados Fahrenheit (26 y 30 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 87%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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