Quién es el empresario colombiano Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro al que Venezuela extraditó a EE.UU.

Las autoridades venezolanas deportaron este sábado a Estados Unidos a Alex Saab, el empresario colombo-venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este sábado 16 de mayo de 2026”, indicó el Saime en su cuenta de X.

En un escueto mensaje, el organismo precisó que la medida responde a que Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

El empresario colombiano, quien fue ministro de Industria de Maduro, ha sido acusado por EE.UU. de haber lavado hasta US$350 millones a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Saab fue detenido en Caracas en febrero durante una operación conjunta de las autoridades estadounidenses y venezolanas, de acuerdo con un funcionario de las fuerzas del orden de Estados Unidos en aquel momento, reportó la agencia de noticias Reuters.

Getty Images: Alex Saab estuvo al frente del programa de distribución de alimentos del gobierno de Maduro, conocido como Bolsas CLAP.

“El hombre del dinero”

En su momento, la cadena CBS, socio en Estados Unidos de la BBC, informó que la detención de Saab había sido realizada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según le confirmaron fuentes venezolanas.

La detención de Saab habría ocurrido en una operación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En una comparecencia ante el Senado estadounidense, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió a Alex Saab como el “hombre del dinero” o el “testaferro” de Nicolás Maduro.

Hijo de un empresario libanés radicado en Barranquilla (Colombia), Alex Saab nació el 21 de diciembre de 1971 en esta ciudad de la costa caribeña.

Desde joven inició su actividad comercial vendiendo llaveros promocionales, antes de incursionar con éxito en el sector textil, donde logró consolidar su primer negocio. Con el tiempo, expandió sus operaciones y se convirtió en un empresario con presencia en diversas industrias.

Según medios venezolanos y colombianos, Saab contrajo matrimonio en 2014 con la modelo italiana Camilla Fabri, con quien tiene dos hijas.

De acuerdo con el libro “Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, del periodista colombiano Gerardo Reyes, el empresario conoció a Fabri en un restaurante en Francia.

Poco tiempo después iniciaron una relación sentimental.

El libro cuenta que el matrimonio de Saab con su ahora exesposa, Cinthya Certain, había comenzado a desmoronarse en 2012, mientras el empresario se hacía cada vez más rico.

Una pieza importante del gobierno de Maduro

Saab se convirtió en una pieza importante en Venezuela durante el gobierno de Maduro, al vincularse inicialmente a la construcción de viviendas.

Luego estuvo al frente de la distribución de las bolsas de alimentos “CLAP”, un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importación que luego eran distribuidos a la población bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Su participación en ambos negocios ha sido cuestionada por supuestos actos de corrupción.

La deportación de Saab es una muestra de los cambios que han ocurrido en Venezuela desde la operación militar que realizó allí el gobierno de EE.UU., el pasado 3 de enero, y durante la cual fue detenido Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

A partir de entonces, las riendas del Ejecutivo quedaron en manos de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se ha movido constantemente entre dos aguas: mientras declara su lealtad al depuesto gobernante y al proyecto socialista de Hugo Chávez, sella acuerdos con el gobierno de Donald Trump y accede a sus demandas.

De empresario extranjero a ministro

Getty Images: Durante la detención de Alex Saab, el gobierno venezolano organizó numerosas manifestaciones a favor de su liberación.

El portal de investigación periodística venezolano Armando.Info reveló que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero supuestamente solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones.

Por su parte, las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.

En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.

Un año más tarde, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Saab y a Pulido de haber lavado hasta US$350 millones por medio del sistema de control cambiario en Venezuela.

Pero el peso de Saab en el gobierno de Maduro siguió aumentando.

En junio de 2020, el empresario colombiano fue detenido en Cabo Verde, un archipiélago africano donde el avión privado en el que viajaba hizo una escala para repostar cuando se dirigía a Caracas desde Teherán.

Getty Images:

En ese momento, Saab estaba acusado de lavado de dinero y otros delitos por EE.UU., mientras que en varios países, incluido Colombia, era señalado como uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

Para entonces, la importancia que había adquirido Saab se hace evidente en los esfuerzos que hace el gobierno de Maduro para lograr su liberación. Caracas denuncia la detención como un “secuestro” y organiza una campaña de solidaridad internacional. Además, intenta darle protección diplomática nombrándolo embajador.

Esos esfuerzos no logran evitar que sea extraditado a EE.UU., donde pasa dos años preso hasta que es liberado en diciembre de 2023 gracias a un canje de detenidos acordado con el gobierno de Joe Biden, que incluyó la liberación de una veintena de personas, entre los que había 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Tanto el gobierno de Maduro como el propio Saab siempre rechazaron todos los señalamientos en su contra.

A su regreso a Caracas, Saab fue nombrado nuevo ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, cargo del que fue recientemente destituido por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

BBC:

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