Colombia elige presidente este domingo: cómo votar desde Estados Unidos y quiénes pueden hacerlo

Millones de colombianos volverán a las urnas este domingo 31 de mayo para participar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, una votación clave que definirá quién sucederá a Gustavo Petro al frente del país durante los próximos cuatro años.

La elección también involucra a los colombianos que viven en el exterior. De hecho, quienes residen en Estados Unidos pueden votar desde hace varios días en consulados y puestos habilitados por la Registraduría Nacional.

Según la autoridad electoral colombiana, más de 1.4 millones de ciudadanos están habilitados para votar fuera del país en 67 naciones. Estados Unidos concentra una de las comunidades colombianas más grandes del exterior.

El presidente Gustavo Petro atrae los reflectores de la campaña electoral en Colombia, sin ser candidato. Crédito: AFP via Getty Images

Qué se vota este domingo en Colombia

Los colombianos elegirán presidente y vicepresidente para el período 2026-2030. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos aspirantes más votados avanzarán a una segunda vuelta electoral.

La elección presidencial llega en un contexto de fuerte polarización política y con múltiples candidatos disputando el voto tanto dentro de Colombia como entre los ciudadanos que viven en el extranjero.

Entre los aspirantes aparecen figuras de distintos sectores políticos, como Iván Cepeda por el Pacto Histórico, Abelardo de la Espriella por la derecha, Sergio Fajardo desde el centro, Roy Barreras, Claudia López, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, entre otros. En total, 14 fórmulas presidenciales fueron inscritas ante la Registraduría para la primera vuelta.

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Cómo votar desde Estados Unidos

A diferencia de lo que ocurre dentro de Colombia, los ciudadanos registrados en el exterior cuentan con varios días para votar.

La jornada para colombianos residentes fuera del país se desarrolla entre el 25 y el 31 de mayo, con horarios generalmente establecidos entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. según la ciudad y la zona horaria correspondiente.

Para votar es necesario:

Tener la cédula habilitada e inscrita previamente en el consulado o puesto electoral correspondiente.

Presentar la cédula colombiana válida.

Acudir al lugar de votación donde quedó registrado el elector.

Las autoridades recuerdan que no existe el llamado “voto turístico”: los ciudadanos no pueden votar en cualquier consulado si no realizaron previamente la inscripción de su documento en esa sede.

Dónde pueden votar los colombianos en Nueva York

Los colombianos registrados en la jurisdicción de Nueva York pueden votar en los puestos habilitados por el Consulado de Colombia.

La votación se realiza en distintos puntos autorizados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, según el lugar donde cada ciudadano tenga inscrita su cédula. Las autoridades recomiendan consultar previamente el puesto asignado antes de acudir a votar.

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Qué pasa si nadie gana en primera vuelta

Si ningún candidato supera el umbral necesario para ganar directamente, Colombia celebrará una segunda vuelta presidencial entre los dos aspirantes más votados.

Ese mecanismo busca garantizar que el próximo presidente llegue al poder con una mayoría electoral más amplia.

Para miles de colombianos que viven en Estados Unidos, la elección representa, además, una oportunidad para influir en el rumbo político del país desde el exterior, en una campaña donde el voto migrante volvió a ocupar un lugar importante dentro de las estrategias de los candidatos.

Dónde obtener información

¿Dónde consultar el puesto de votación?

Los colombianos que viven en Estados Unidos pueden verificar su lugar de votación en el portal oficial de la Registraduría Nacional antes de acudir al consulado o punto electoral asignado.

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