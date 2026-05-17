Ronda Rousey dominó a Gina Carano en 17 segundos de combate en su regreso a las MMA

El regreso de las artes marciales mixtas femeninas a la escena principal ocurrió de forma explosiva este sábado en el Intuit Dome de California. La peleadora estadounidense Ronda Rousey logró la victoria sobre Gina Carano mediante una sumisión de palanca de brazo en un tiempo récord de 17 segundos.

Este enfrentamiento representó el fin de un retiro prolongado para ambas atletas, quienes no competían profesionalmente desde hace casi una década y media, respectivamente.

Al sonar la campana, la estrategia de presión fue inmediata y efectiva. Ronda Rousey ejecutó un derribo instantáneo que dejó sin margen de maniobra a Carano, de 44 años.

Al finalizar el encuentro, Rousey declaró ante los medios oficiales del evento: “De verdad no quería lastimarla. Por suerte fue simplemente un hermoso arte marcial, eso es lo que es”, reflejando el respeto técnico entre las competidoras a pesar de la rapidez del desenlace.

JUST LIKE THAT.



RONDA ROUSEY DEFEATS GINA CARANO VIA ARMBAR IN LESS THAN 20 SECONDS. #RouseyCarano pic.twitter.com/XFZQQlz3NF — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

El factor familiar en el retorno al octágono

A sus 39 años, la ex campeona de peso gallo demostró que mantiene las habilidades que la llevaron a la cima de la UFC. La decisión de buscar una finalización rápida estuvo motivada por razones personales más allá del aspecto deportivo.

Según declaraciones recogidas por la transmisión oficial de Netflix, Ronda Rousey explicó que no consideró alargar el combate porque su esposo e hijos estaban presentes en la arena y no deseaba exponerlos a una situación de estrés innecesaria durante la contienda.

“There’s no way I could’ve ended it better than this. I want to make some more babies.”



That’s all for Ronda Rousey in MMA.



Legend 🐐 #RouseyCarano pic.twitter.com/IV56ehLPpp — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

Por su parte, Gina Carano tomó el resultado con una actitud positiva tras 17 años de ausencia en las jaulas. A pesar de la derrota, la peleadora y actriz destacó el valor de haber completado su proceso de preparación física y mental. “Entrar aquí después de 17 años fue una victoria. Pelear contra una leyenda fue una victoria. Me siento genial”, afirmó Carano a la prensa tras fundirse en un abrazo con su oponente en el centro de la jaula.

Impacto histórico y futuro de las peleadoras

Este evento marcó la primera transmisión en directo de artes marciales mixtas para la plataforma Netflix, consolidando el interés de las audiencias por los regresos deportivos de alto perfil.

El ascenso de Ronda Rousey en la década de 2010 se basó en finalizaciones rápidas, y esta actuación confirma que su estilo de judo aplicado a las MMA sigue siendo vigente. La peleadora reiteró que este combate fue concebido como una despedida definitiva de la competición activa.

La influencia mutua entre ambas luchadoras fue un tema central durante la promoción del evento. Se reconoce que la carrera inicial de Carano fue el motor que impulsó a Ronda Rousey a incursionar en este deporte.

Carano concluyó sus declaraciones señalando que utilizó este campamento para superar problemas de salud previos, reconociendo el plan de ejecución de su rival. Mientras Rousey planea volver a su vida familiar en Riverside, el futuro deportivo de Carano permanece bajo evaluación personal.

Sigue leyendo: