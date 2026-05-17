Canelo Álvarez ya tiene fecha para su primer careo ante Christian Mbilli

El proceso de promoción para el próximo combate de Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene un punto de partida definido. Los equipos de trabajo confirmaron que el primer encuentro cara a cara entre el mexicano y el francés Christian Mbilli se llevará a cabo el fin de semana entrante en Giza, Egipto.

Este evento marca el inicio oficial de las actividades para la pelea programada el 12 de septiembre en Arabia Saudita.

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La cita en territorio egipcio aprovechará el marco de la semana de combate entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven. Durante esta jornada del 23 de mayo, Canelo Álvarez y Mbilli comparecerán ante los medios para formalizar el duelo por el campeonato mundial del CMB.

Este será el primer acercamiento público tras anunciarse que la sede final del enfrentamiento será la ciudad de Riad, bajo el concepto temático de “México vs. el Mundo”.

Canelo Alvarez and Christian Mbilli will fight on September 12 in Riyadh for the WBC super middleweight championship, His Excellency Turki Alalshikh announced.



The press conference will take place in Cairo, Egypt on May 23 at 2 PM local time (12 PM UK, 7 AM ET) live on DAZN. pic.twitter.com/JYgv93ME4B — Ring Magazine (@ringmagazine) May 16, 2026

El retorno tras un periodo de inactividad

Para el boxeador tapatío, este pleito significa volver a la acción después de un año fuera de las competencias oficiales.

La última aparición de Canelo Álvarez ocurrió en septiembre de 2025, cuando sufrió una derrota ante Terence Crawford. Posteriormente, el atleta debió someterse a una intervención quirúrgica en el codo para corregir molestias físicas, lo que retrasó su regreso a los entrenamientos de alta intensidad.

Christian Mbilli, por su parte, llega a esta instancia como un retador invicto con un estilo de presión constante sobre sus oponentes.

El enfrentamiento contra Canelo Álvarez representa para el peleador radicado en Francia la oportunidad de disputar los títulos de las 168 libras. El evento cuenta con el respaldo de la organización de Riyadh Season y la participación de la empresa Canelo Promotions para la logística internacional.

Detalles de la cartelera internacional

El evento del mes de septiembre no solo se centrará en el combate estelar, sino que busca proyectar a otros talentos de la escuela mexicana.

Aunque los rivales no han sido confirmados, se espera que figuras como Jaime Munguía y David Picasso formen parte del programa. La presencia de Canelo Álvarez como estandarte principal asegura una proyección global para este formato de competencia entre naciones.

La recuperación física del mexicano ha sido el factor determinante para establecer este calendario de actividades en el extranjero.

Con 38 años de edad, Canelo Álvarez busca validar su vigencia en el pugilismo profesional enfrentando a un campeón activo y peligroso. El primer careo en Giza servirá para medir la tensión entre ambos peleadores antes de que inicien sus respectivos campamentos de entrenamiento final.

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