Jake Paul arremete de nuevo contra el Canelo: “No se va a estar riendo cuando lo patee”

La tensión entre el entorno de las redes sociales y el boxeo de élite ha escalado un nuevo peldaño tras las recientes declaraciones del estadounidense Jake Paul¸ quien ha vuelto a poner en su objetivo al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, tras una serie de interacciones digitales que han encendido la polémica sobre un posible enfrentamiento millonario entre ambos.

El conflicto surgió cuando Álvarez reaccionó con emojis de risa a una propuesta económica que circula en el entorno del joven peleador. Ante la aparente burla del tapatío, Jake Paul declaró en una entrevista concedida al medio especializado Fight Hub: “No sé qué significa lo que publicó, pero no se va a estar riendo cuando le patee el trasero”, sentenciando así su postura frente al desdén del actual monarca de las 168 libras.

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Jake Paul just trolled Francis Ngannou right to his face 😅



“What did you dream of when Anthony Joshua slept you?” pic.twitter.com/o9Gxgx2TcK — Happy Punch (@HappyPunch) May 16, 2026

Los detalles de una oferta multimillonaria

El planteamiento económico para este combate alcanzaría cifras sin precedentes en la industria del deporte actual. Según el propio Jake Paul, existe una propuesta de 200 millones de dólares para que el mexicano acepte subir al cuadrilátero, dentro de una bolsa total que se estima en los 500 millones de dólares para ser repartida entre los dos protagonistas.

Al ser cuestionado sobre la veracidad y la distribución de este capital, Jake Paul confirmó las cifras mencionadas: “Sí, 200 para él, 300 para mí”, explicó al citado medio, insistiendo en que este duelo representaría el evento de mayor magnitud comercial en el boxeo contemporáneo.

El estadounidense cerró su intervención enviando un mensaje directo a Saúl Álvarez para concretar la firma del contrato: “Vamos a cerrar el trato. Trabajo fácil”.

El presente deportivo de Saúl Álvarez

Mientras estas declaraciones ocupan los titulares de la prensa internacional, el boxeador mexicano se mantiene enfocado en sus compromisos deportivos establecidos. Saúl “Canelo” Álvarez se encuentra actualmente en la fase de preparación para su próximo combate, programado para el 12 de septiembre en territorio de Arabia Saudita, donde enfrentará al invicto Christian Mbilli.

A pesar de la insistencia de Jake Paul, el equipo del mexicano prioriza la defensa de sus títulos mundiales.

El próximo fin de semana, en un evento histórico frente a las Pirámides de Giza, se llevará a cabo el primer cara a cara oficial entre Álvarez y Mbilli, marcando el inicio de la promoción de una pelea que cuenta con el respaldo de los organismos oficiales de boxeo.

Could we actually see Jake Paul fight Canelo Alvarez?!😳



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Un cruce de intereses en el cuadrilátero

La estrategia mediática de Jake Paul busca forzar una respuesta formal de un boxeador que, hasta el momento, solo ha utilizado redes sociales para manifestar su opinión. La diferencia de trayectorias entre un campeón de cuatro divisiones y un peleador emergente del mundo digital sigue siendo el principal punto de debate entre los analistas y los aficionados de este deporte.

Por ahora, la respuesta del mexicano se limita a la expresión gráfica de incredulidad ante las sumas de dinero mencionadas. Sin embargo, la persistencia de Jake Paul y la magnitud de las cifras puestas sobre la mesa mantienen abierta la conversación sobre si el negocio del boxeo terminará por ceder ante una de las funciones más mediáticas de la última década.

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