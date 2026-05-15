Fabio Wardley buscará la revancha ante Daniel Dubois

La división de los pesos pesados no da tregua y ya se ha confirmado el primer movimiento tras la reciente batalla en el Reino Unido. A menos de una semana de haber perdido su condición de invicto, Fabio Wardley ha decidido ejecutar formalmente la cláusula de revancha para intentar recuperar su posición en la élite del boxeo mundial.

El combate anterior terminó con un nocaut técnico en el undécimo asalto a favor de Daniel Dubois, quien ahora ostenta el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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A pesar de haber caído en el primer y tercer round, Dubois logró revertir la situación mediante un castigo constante que dejó el rostro de Fabio Wardley seriamente lastimado antes de la detención oficial.

El análisis tras la primera derrota profesional

Tras ser examinado por los servicios médicos, se confirmó que el púgil de 31 años no necesitó tratamiento hospitalario, lo que agilizó su decisión de volver al gimnasio. En declaraciones ofrecidas a Sky Sports, Fabio Wardley manifestó su orgullo por la entrega mostrada en el ring.

“El mundo del boxeo conoce mi carácter y la noche del sábado lo demostró sin lugar a dudas”, sostuvo Wardley.

Fabio Wardley has activated his rematch clause with Daniel Dubois. We're all set to get one of the fight's of 2026 all over again 🙌 #WardleyDubois pic.twitter.com/iAmubMhYRz — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2026

El récord del boxeador quedó en 20 victorias, una derrota y un empate, manteniendo una alta tasa de finalizaciones por la vía rápida. Para este nuevo reto, Fabio Wardley reconoce que debe ajustar su estrategia defensiva, ya que, aunque el enfrentamiento fue catalogado como un choque épico por la prensa especializada, los errores técnicos le costaron el cinturón.

La determinación por recuperar el cinturón de la OMB

El camino hacia la cima para el peleador británico fue particular, ya que alcanzó el estatus de campeón tras la renuncia de Oleksandr Usyk al título. Ahora, con la experiencia del primer encuentro, Fabio Wardley envió un mensaje directo a su verdugo a través de Sky Sports: “Fue una pelea épica, pero cometí algunos errores que corregiré en la revancha. Felicidades a Daniel, pero voy a por ti… y por mi cinturón”.

Fabio Wardley has activated a clause for an immediate rematch with Daniel Dubois 🚨 pic.twitter.com/hqYo401J09 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 15, 2026

La promotora y el equipo de trabajo del boxeador esperan que las lesiones faciales sanen completamente antes de establecer una fecha definitiva para el segundo combate. Mientras tanto, la expectativa crece entre los aficionados, quienes desean ver si Fabio Wardley podrá aplicar los ajustes necesarios para superar la potencia física que Dubois demostró en la recta final de su último enfrentamiento.

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