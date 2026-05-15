Oleksandr Usyk recibe condiciones para exponer su título AMB

El panorama de los pesos pesados ha dado un giro inesperado con la reciente decisión de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) respecto al próximo compromiso de su monarca. El ucraniano Oleksandr Usyk se prepara para regresar al cuadrilátero el próximo 23 de mayo, enfrentando a Rico Verhoeven, una figura legendaria del kickboxing que apenas cuenta con experiencia previa en el boxeo profesional.

Ante este escenario, el organismo dirigido por Gilberto Jesús Mendoza emitió un comunicado oficial detallando los términos bajo los cuales se desarrollará el encuentro.

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Según la AMB, Oleksandr Usyk tiene permitido exhibir su corona de súper campeón, aunque el título no estará formalmente en disputa para su oponente, dado que Verhoeven no forma parte del ranking oficial de la institución.

The WBA approved Oleksandr Usyk's WBA heavyweight title defense against Rico Verhoeven for May 23, but it's a wild one! 🤯 Verhoeven isn't ranked, meaning he cannot win the WBA strap even if he pulls an upset. pic.twitter.com/pRMNqceDrO — Visit NoSmokeBoxing.com 🥊 (@NoSmokeBoxing) May 14, 2026

Las especificaciones del organismo rector

La decisión de permitir este combate se basa en la Regla C.40 del reglamento interno de la asociación. En su declaración pública, la AMB señaló: “Tras la solicitud del permiso especial, la AMB estudió el caso y permitirá al ucraniano exhibir su corona, la cual no estará en juego para su contrincante, ya que no es un clasificado del organismo”. Esto garantiza que, aunque haya acción en el ring, el estatus del campeonato sea protegido.

USYK 2-0 DUBOIS 🔥



⏪ When Oleksandr Usyk knocked out Daniel Dubois in their rematch at Wembley Stadium 🤯



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Para Oleksandr Usyk, este duelo representa un riesgo controlado pero significativo. Si logra la victoria, el triunfo será registrado oficialmente como una defensa exitosa de su cinturón. Sin embargo, el organismo fue enfático al aclarar que un resultado adverso obligaría a una revisión inmediata de su posición como monarca de la categoría máxima.

Consecuencias de un posible resultado sorpresivo

El organismo también definió qué sucedería en caso de que Verhoeven logre imponerse al ucraniano. En el comunicado difundido por la AMB se especifica lo siguiente: “Si el campeón llegase a perder este combate, el organismo revisará su estatus a través del comité para tomar una decisión sobre su situación”. Esto implica que Oleksandr Usyk podría perder su reconocimiento administrativo incluso si el cinturón no cambia de manos físicamente.

USYK'S HAND SPEED ⚡



Oleksandr Usyk blitzes the speed ball in training camp ahead of his clash with Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza 🤩



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Por otro lado, para el retador neerlandés, una victoria no lo convertiría en campeón, pero sí le abriría las puertas del boxeo tradicional de élite. La AMB concluyó en su reporte que “en el caso de Verhoeven, una victoria no le daría opción a ningún título de la AMB, pero sí estaría elegible para ser rankeado por el ente pionero”, permitiéndole una entrada directa a las clasificaciones mundiales.

El camino hacia la unificación definitiva

Mientras el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ya había dado su visto bueno para que su título verde y oro estuviera involucrado, la postura de la AMB era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Con este permiso especial, Oleksandr Usyk mantiene su actividad constante mientras el mundo del deporte observa cómo un especialista en artes marciales mixtas y kickboxing intenta desafiar al dueño de los principales cinturones del boxeo.

Esta pelea el 23 de mayo será fundamental para el futuro de la división. Los aficionados esperan ver si la técnica depurada de Oleksandr Usyk se impone a la fuerza de Verhoeven, o si las estrictas condiciones impuestas por la AMB terminarán siendo el centro de la conversación tras el veredicto final en el ring.

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