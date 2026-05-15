David Benavídez afirma que hay muchas trabas para pelear contra Jai Opetaia

El mundo del boxeo se encuentra en un momento de definiciones importantes para las categorías pesadas. El actual campeón unificado de la AMB y la OMB en el peso crucero, David Benavídez, ha compartido recientemente su perspectiva sobre las dificultades para concretar uno de los enfrentamientos más esperados por los aficionados: el duelo contra el australiano Jai Opetaia.

A través de una entrevista concedida a BoxingScene, el boxeador estadounidense de origen mexicano, detalló que el principal inconveniente no radica en lo deportivo, sino en las estructuras de negocios.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Según David Benavídez, la incursión de Zuffa Boxing en el panorama está generando obstáculos que impiden que esta batalla se formalice en el corto plazo.

🚨🚨🚨A Bivol, Beterbiev y Opetaia ahorita les gana Benavidez 🚨🚨🚨



El reconocido @GarciaBoxing cree que @Benavidez300 es una fuerza imparable… y que se cuiden los pesados muy pronto. pic.twitter.com/f9zAPHMMbp — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) May 13, 2026

Las barreras políticas en el boxeo actual

Para el “Monstruo Mexicano”, este combate representa el evento más relevante que se puede ofrecer hoy en día dentro de su categoría de peso. Sin embargo, la decisión de Opetaia de unirse a la promotora liderada por Dana White ha enfriado las negociaciones, ya que el campeón estadounidense no tiene interés en vincularse con dicha organización para sus próximas defensas.

En sus declaraciones a la fuente citada, David Benavídez expresó de forma tajante: “No sé por qué se fue a Zuffa. Podríamos haber organizado esta pelea justo después de esta. No voy a ir allí a pelear por un título de Zuffa”. Esta postura marca una línea clara sobre cómo la política entre promotoras rivales como PBC, DAZN y Zuffa está afectando la agenda de los deportistas.

At this point… David Benavidez bigger for Arizona sports than the Suns and Cardinals right now.



Yeah I said it. 🌵🥊 pic.twitter.com/4Vzd25wQcl — 2ToneDaSupastar (@2ToneDaSupastar) May 14, 2026

El valor comercial frente a la estrategia de Zuffa

Un punto clave en el discurso de David Benavídez es la diferencia en el poder de convocatoria entre ambos pugilistas. El monarca unificado recordó que él ya es una figura consolidada en el sistema de pago por evento (PPV) y que cuenta con la capacidad de llenar grandes recintos, algo que, según sus palabras, el australiano aún no ha experimentado en su carrera.

“Soy yo quien llena estos estadios, soy yo quien pelea en pago por evento. Jai Opetaia nunca ha peleado en pago por evento. Nunca ha llenado un estadio”, argumentó el boxeador para BoxingScene. Con esto, David Benavídez busca dejar claro que la oferta que él pone sobre la mesa es económicamente más tentadora que cualquier camino que Opetaia pueda seguir bajo su actual representación.

Un futuro abierto a las negociaciones

A pesar de las críticas hacia la gestión de las promotoras rivales, el interés deportivo sigue intacto. El estadounidense reafirmó que no le teme a ningún oponente y que está dispuesto a pelear si se logra un acuerdo justo fuera de las restricciones impuestas por la política actual. “Si quieren venir a la mesa de negociaciones, podríamos hacerlo. ¡Hagámoslo!”, concluyó con determinación.

Es importante recordar que David Benavídez llega a este punto tras una actuación sólida el pasado 2 de mayo, donde conquistó sus títulos actuales al vencer por nocaut técnico a Gilberto “Zurdo” Ramírez en Las Vegas. Por ahora, el futuro de este posible combate histórico queda en manos de los representantes y de la capacidad de superar las trabas que hoy separan a ambos campeones.

Sigue leyendo: