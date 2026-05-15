Julio César Chávez causó grandes molestias por sus declaraciones sobre David Benavídez

La relación entre las leyendas del boxeo y las nuevas generaciones suele ser compleja, y el caso reciente entre el Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, y el “Monstruo Mexicano”, David Benavídez no fue la excepción.

Antes de su enfrentamiento contra Gilberto Ramírez, el entorno de David Benavídez recibió con sorpresa comentarios que cuestionaban el arraigo y la identidad del joven pugilista en territorio azteca.

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Durante la promoción de dicho combate, Chávez afirmó que en México no se conocía lo suficiente al boxeador y que, bajo su perspectiva, se le consideraba más estadounidense que mexicano.

Estas palabras generaron una herida profunda en el equipo de trabajo de David Benavídez, quienes han buscado activamente el respaldo y el cariño de la exigente afición mexicana durante toda su carrera.

El impacto emocional en el equipo de Benavídez

José Benavídez Sr., padre y entrenador del peleador, confesó en una entrevista exclusiva para el medio especializado Izquierdazo que las críticas del ídolo fueron difíciles de procesar para ambos.

“Nos lastimó un poco. David estaba un poquito agüitado y yo también qué te puedo decir, es mi ídolo”, declaró el entrenador y padre del púgil sobre el sentimiento de ver que a David Benavídez no se le otorgaba el crédito merecido.

La molestia radicaba principalmente en que otros boxeadores extranjeros han sido adoptados históricamente por el público nacional, mientras que a un atleta con raíces directas se le negaba ese reconocimiento.

Ante este escenario, el equipo decidió enfocarse en el trabajo duro, entendiendo que la mejor forma de convencer al máximo referente histórico era mediante una actuación impecable sobre el cuadrilátero.

José Benavidez Sr 🇲🇽, padre y entrenador de David Benavidez 🇺🇸 🇲🇽, tiene claro lo que sucedería si su hijo y Canelo Álvarez 🇲🇽 se enfrentan 👀 😲 🔥#Boxeo #Boxing #Canelo #CaneloAlvarez #DavidBenavidez pic.twitter.com/KLmgLCDPu6 — BoxeoMundial.com (@BoxeoMundial) May 13, 2026

Un reconocimiento que llegó tras la victoria

La situación dio un giro total después de que David Benavídez dominara ampliamente a Gilberto “Zurdo” Ramírez, demostrando una superioridad técnica y física que disipó cualquier duda previa.

Al finalizar el encuentro, fue el propio Julio César Chávez quien subió al ring para rectificar su postura y ofrecer una disculpa pública por sus apreciaciones anteriores sobre el talento del campeón.

Según relató José Benavídez a Izquierdazo, Chávez se acercó con honestidad para admitir su error: “Benavídez, te voy a ser sincero, yo no creía en ti, la mera verdad… pero c*br*n, no creo que haya alguien que te gane”. Este gesto cerró un capítulo de fricciones, logrando que el ídolo se declarara oficialmente como un integrante más del equipo de apoyo de David Benavídez.

La consolidación del apoyo mexicano

Para el boxeador, ganar el respeto de su referente fue tan valioso como la victoria misma, ya que ahora cuenta con el aval de la figura más influyente del deporte en su país.

El cambio de opinión de Chávez ha servido para que un sector de la afición comience a ver a David Benavídez no como un extranjero, sino como el representante legítimo del poderío mexicano en las categorías superiores.

Con las dudas despejadas y las heridas sanadas, el enfoque ahora se centra en los próximos retos que consolidarán el legado del joven monarca.

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