Vasyl Lomachenko es retado de una vez tras anunciar su regreso

El anuncio del retorno a la actividad profesional por parte del púgil ucraniano, Vasyl Lomachenko, ha generado una reacción inmediata dentro de la categoría de los pesos ligeros.

Tras un periodo de ausencia por motivos físicos y personales, Vasyl Lomachenko planea retomar su carrera en el otoño de 2026, lo que ha provocado que diversos contendientes de élite levanten la mano para darle la bienvenida al cuadrilátero.

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Uno de los primeros en manifestar su interés de forma pública fue el estadounidense Keyshawn Davis. El medallista olímpico aprovechó una entrevista con Fighthub TV para lanzar un desafío directo: “Loma, pelea conmigo para tu primera pelea de regreso. Vamos, hagámoslo, pelea conmigo, Vasyl Lomachenko. Iría hasta a Ucrania”, expresó el joven boxeador, mostrando su disposición de viajar al país europeo para concretar el pleito.

Un regreso esperado tras el retiro

La noticia sobre el fin de su retiro fue difundida inicialmente por reportes de The Ring, donde se detalló que el veterano deportista ha superado sus problemas de espalda. Según estas fuentes, Vasyl Lomachenko busca únicamente enfrentamientos de alto perfil que representen un reto significativo en esta etapa de su trayectoria, tras haber quedado en libertad contractual luego de su paso por la promotora Top Rank.

‼️ Vasiliy Lomachenko is coming out of retirement and is targeting a return in the fall of this year, sources tell The Ring’s @MikeCoppinger.



Lomachenko’s contract with Top Rank expires today and he’s now a promotional free agent seeking the biggest fights possible. pic.twitter.com/Ul4ZXQZOrv — Ring Magazine (@ringmagazine) May 12, 2026

Davis, consciente del estatus de su posible rival, no escatimó en advertencias durante su intervención mediática. “Escucha, antes que todo eres una leyenda, pero si decides pelear conmigo, te voy a noquear igual que a Berinchyk”, añadió el estadounidense a la citada fuente, buscando posicionarse como el candidato principal para el retorno de Vasyl Lomachenko a los planos estelares del boxeo mundial.

El historial reciente del boxeador ucraniano

La última presentación oficial del ex campeón mundial ocurrió en mayo de 2024, cuando obtuvo una victoria por nocaut técnico frente a George Kambosos Jr. en suelo australiano. Aquel triunfo le permitió a Vasyl Lomachenko adjudicarse el título ligero de la FIB, aunque posteriormente decidió alejarse de los gimnasios argumentando falta de motivación y la imposibilidad de cerrar combates unificatorios de gran escala.

A sus 38 años, el regreso de Vasyl Lomachenko representa un movimiento estratégico para la división, ya que su calidad técnica sigue siendo un referente para las nuevas generaciones. Aunque el equipo del ucraniano no ha confirmado quién será el oponente definitivo para su reaparición.

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