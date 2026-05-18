Aliado de Maduro, Alex Saab, es acusado de lavado de dinero tras ser deportado desde Venezuela

El exministro y empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto prestanombres de Nicolás Maduro, fue acusado formalmente este lunes de lavado de dinero ante una corte federal de Miami, donde enfrentará además cargos de conspiración financiera vinculados a contratos públicos del chavismo y operaciones petroleras.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab, de 54 años, está acusado de utilizar el sistema financiero estadounidense para ocultar y mover cientos de millones de dólares provenientes presuntamente de corrupción, contratos irregulares y operaciones relacionadas con el programa de alimentos CLAP en Venezuela.

Durante la audiencia realizada en el Distrito Sur de Florida, Saab apareció “esposado y con uniforme penitenciario”, según reportó la agencia Associated Press. La jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza hasta una nueva audiencia programada para el próximo 24 de junio.

El fiscal general adjunto Andrew Tysen Duva afirmó en un comunicado que “Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el empresario habría empleado “empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados” para desviar recursos públicos venezolanos y pagar sobornos a funcionarios cercanos al gobierno de Nicolás Maduro.

La acusación señala además que la presunta red de corrupción se expandió “desde 2019 hasta al menos enero de 2026”, aprovechando las sanciones internacionales impuestas a Venezuela y el control de operaciones vinculadas a la estatal petrolera PDVSA.

Saab ya había enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos. En 2020 fue detenido en Cabo Verde durante una escala aérea y posteriormente extraditado a Miami en 2021. Sin embargo, en 2023 fue liberado por la administración del entonces presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Tras su regreso a Caracas, Saab fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional por el gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, tras la caída del líder chavista en enero de 2026 y la llegada de Delcy Rodríguez al poder interino, el empresario perdió influencia política y finalmente fue deportado a Estados Unidos.

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