Austin: pronóstico del tiempo para este lunes 18 de mayo

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1008.3 hPa, una medición que irá constante durante el día. Tendremos el amanecer a las 06:35 h y el crepúsculo será a las 20:20 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 86 grados Fahrenheit (22 y 30 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

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