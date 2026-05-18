El tiempo de hoy en Miami para este lunes 18 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 18 de mayo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:34 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:01 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 77 y los 86 grados Fahrenheit (25 y 30 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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