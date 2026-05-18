Fiscal de Minnesota impone cargos contra agente de ICE que disparó a venezolano

Una fiscal de Minnesota implementó cargos penales contra el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Christian Castro, quien durante un operativo disparó en contra del venezolano Julio César Sosa-Celis.

“El señor Castro es un agente de ICE, pero su placa federal no lo hace inmune a cargos estatales por su conducta criminal en Minnesota”, señaló la fiscal del condado Hennepin, Mary Moriarty.

En conferencia de prensa, Mary Moriarty, señaló que el venezolano Sosa-Celis nunca representó una amenaza durante las redadas realizadas en Minneapolis el pasado 14 de enero, por lo que el agente agresor sí está sujeto a cargos.

Redadas de ICE en Minneapolis. Crédito: John Locher | AP

“No existe tal cosa como inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado o en cualquier otro… No hay un precedente moderno para lo que les ocurrió aquí a los habitantes de Minnesota”, afirmó la fiscal.

El agente Christian Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y uno por denunciar falsamente un delito. Durante la redada que se suscitó en el primer mes del año, Sosa-Celis recibió un disparo en el muslo.

Las autoridades acusaron inicialmente a Sosa-Celis de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para nieve durante el incidente, pero un juez federal desestimó posteriormente los cargos.

“Así que requiere mucho de nosotros profundizar y buscar maneras de hacer rendir cuentas a la gente que probablemente nunca pensamos que estaríamos considerando en nuestras carreras”, manifestó Mary Moriarty.

Desde el incidente, líderes de Minnesota y el gobierno de Trump se han enfrascado en una disputa sobre quién tiene la autoridad para investigar y procesar a agentes por su conducta durante las redadas.

La llamada “Operación Metro Surge” causó multitudinarias protestas en Minnesota y, además de residentes heridos, los ciudadanos Renee Good y Alex Prett murieron tras disparos de los agentes de ICE. AP y EFE.

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