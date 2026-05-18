Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de mayo de 2026
La reconocida astróloga Nana Calistar le dice a cada signo del zodiaco cómo comenzar esta semana en sus predicciones del lunes 18 de mayo.
LEO
Ya deja de andar llorando por gente que ni el saldo te recarga y ponte a disfrutar la vida como se debe, porque este 18 de mayo del 2026 vienes entrando en una etapa donde vas a entender que el amor no siempre llega vestido de príncipe azul, a veces llega oliendo a cerveza, con mensajes a medianoche y con unas ganas tremendas de darte hasta para llevar, y mira… tampoco está tan mal mientras tengas claro que una cosa es calentar motores y otra muy distinta entregar el corazón como promoción del Oxxo. Si estás soltero o soltera hay muchísimas posibilidades de encamarte con una amistad o con alguien que ya traía ganas desde hace tiempo y nomás estaba esperando que aflojaras tantito el orgullo. Tú disfruta, pásala rico y deja de hacer novelas donde apenas hay un capítulo. No confundas calentura con destino porque luego terminas ilusionándote y la otra persona ni para los buenos días sirve.
Has cambiado muchísimo y eso se nota hasta en la manera en que mandas a la fregada a la gente. Antes te tragabas corajes, ahora ya dices “hasta aquí” y te vas con la frente en alto aunque te duela. Has madurado a golpes, decepciones y una que otra revolcada emocional, pero gracias a eso ya no eres tan ingenuo o ingenua como antes. Este mes te va a poner pruebas muy importantes para que demuestres cuánto has aprendido. Ya no estás para andar mendigando cariño ni explicando tu valor. Quien quiera estar contigo tendrá que llegar derecho, sin juegos raros ni excusas baratas.
Si tienes pareja vienen días medio tensos porque ciertos asuntos del pasado van a salir como humedad en temporada de lluvia. Puede ser un malentendido, un mensaje sospechoso o simplemente cosas que nunca se hablaron bien. Aquí el problema no será lo que pase, sino la manera en que reaccionen. Tú tiendes a guardarte cosas hasta que explotas como olla exprés y luego dices verdades que dejan llorando hasta al perro. Aprende a hablar antes de que se acumule el coraje. Una conversación incómoda puede salvar la relación si ambos dejan el orgullo guardado aunque sea cinco minutos.
También se marca invitación para viaje, salida o proyecto nuevo donde conocerás personas importantes. Hay posibilidades de que te ofrezcan algo relacionado con ventas, redes sociales, belleza, entretenimiento o negocio independiente. No tengas miedo de aceptar porque vienen oportunidades muy buenas para generar dinero extra. Eso sí, deja la flojera porque traes una maña horrible de dejar todo para mañana y luego andas con el Jesús en la boca resolviendo al último minuto.
Una amistad cercana podría anunciar embarazo o noticia fuerte relacionada con familia. Te sorprenderá muchísimo porque no lo veías venir, pero también te hará reflexionar sobre lo rápido que cambia la vida y lo importante que es aprovechar cada momento. Hay nostalgia en ciertos días de mayo y podrías recordar personas del pasado, pero no para volver, sino para darte cuenta de todo lo que ya superaste.
En la salud ponte pilas con el estómago y los nervios porque traes demasiada ansiedad acumulada. Mucho desvelo, preocupaciones y comidas a deshoras te van a cobrar factura. Un té de tila o valeriana antes de dormir sí te ayudaría bastante, pero también deja el celular tantito porque luego te quedas stalkeando gente que ni te merece. Hay insomnio por pensar demasiado en situaciones que todavía ni pasan.
Y aunque ahorita jures que el amor ya te tiene hasta la coronilla, llegando julio alguien empezará a acercarse de manera más seria. Lo más chistoso es que esa persona ya rondaba cerca de ti desde hace tiempo y tú ni cuenta te dabas por andar aferrado o aferrada a alguien que solo te daba migajas emocionales. Esta vez será distinto porque llegará alguien que no tendrá miedo de demostrar interés. Tú nomás no te hagas el difícil tanto tiempo porque luego se cansan y terminan agarrando camino. Tus números de la suerte son el 09, 17 y 28 y tu color de la semana será el dorado, para que atraigas abundancia, brillo y uno que otro pecado delicioso.
VIRGO
Ya estuvo bueno de seguir cargando personas que solamente llegan a tu vida a quitarte energía, paz mental y hasta las ganas de arreglarte. Este 18 de mayo del 2026 vienes entrando en una etapa donde por fin abrirás bien los ojos y entenderás que no todas las personas merecen segunda oportunidad, porque hay gente que no cambia, nomás aprende a mentir mejor. Si ya una vez confiaste en alguien y te dejó hecho pedazos, no seas necio ni necia queriendo regresar donde mismo. Hay heridas que no se curan volviendo al lugar donde te las hicieron. Tú tienes el corazón noble, pero también una mala costumbre de justificarle todo a quien apenas te da un poquito de atención y eso te ha metido en relaciones y amistades bien desgastantes.
Tu problema no es falta de amor, es exceso de paciencia con personas que no lo merecen. Aguantas demasiado y luego terminas explotando cuando ya no puedes más. Aprende a poner límites desde el inicio porque después te cuesta muchísimo trabajo salir de situaciones tóxicas. Ya no cambies tu manera de ser para agradarle a nadie. Quien realmente quiera quedarse contigo lo hará con tus virtudes, tus arranques, tus manías y hasta con esa forma intensa que tienes de preocuparte por todo. No naciste para andar rogando aceptación ni cariño.
En estos días vas a sentir mucho cansancio emocional porque traes encima preocupaciones acumuladas. Hay noches donde finges que todo está bien, pero tu cabeza parece licuadora pensando en dinero, trabajo, amor y pendientes. Necesitas dejar de cargar problemas ajenos porque luego terminas más drenado que batería vieja. Una cosa es ayudar y otra convertirte en basurero emocional de todo mundo. Aprende a decir “no puedo” sin sentir culpa.
Si tienes pareja vienen cambios en la rutina que podrían causar cierta distancia. Puede ser por trabajo, horarios, familia o incluso porque ambos andan tan ocupados que ya parecen roomies en vez de novios. Aquí lo importante será no dejar enfriar la relación. Hablen, salgan aunque sea por unos tacos y no permitan que el orgullo gane terreno. También vienen celos o inseguridades por comentarios de terceras personas. No hagas tormentas por chismes porque hay gente que disfruta ver relaciones ajenas hechas pedazos. Cuida mucho lo que cuentas y a quién se lo cuentas porque traes una vibra muy fuerte y muchas personas te envidian más de lo que imaginas.
Si estás soltero o soltera, aguas con una persona que llegará hablándote bonito y prometiéndote hasta las perlas de la virgen, porque podría terminar haciéndote sufrir muchísimo. No porque sea mala, sino porque viene cargando problemas emocionales y terminarías pagando platos que ni rompiste. Tú siempre quieres salvar gente rota y después acabas más roto tú. Antes de enamorarte pregúntate si esa persona suma tranquilidad o puro drama.
También vienen reencuentros familiares importantes. Vas a convivir con personas que tenías tiempo sin ver y eso te moverá mucho el corazón. Entenderás que la familia, aunque a veces saque canas verdes, sigue siendo refugio en momentos difíciles. Hay posibilidad de reunión, comida o noticia relacionada con alguien mayor que te hará valorar muchísimo más el tiempo.
En cuestión económica no estás mal, pero sí muy gastalón o gastalona. Compras cosas por ansiedad o por darte gustos que según tú mereces después de tanto estrés. Bájale tantito porque podrían venir gastos inesperados relacionados con casa, salud o trámites. Hay oportunidad de dinero extra si sabes aprovechar una propuesta o negocio pequeño que aparecerá antes de terminar mayo.
En la salud pon atención a rodillas, caderas y espalda porque traes el cuerpo más tronado que piñata después de fiesta infantil. Mucho estrés y malas posturas te están afectando más de lo que crees. También se ven dolores musculares y cansancio acumulado. Necesitas dormir mejor, caminar más y dejar de vivir pegado al celular hasta madrugada porque luego amaneces como zombie mal pagado.
Tus números de la suerte serán el 04, 16 y 30, y tu color será el verde olivo. Úsalo para atraer estabilidad, protección y cerrarles la boca a quienes juraban que ibas a caer… porque mientras ellos hablan, tú poquito a poquito sigues levantándote como el ave fénix, pero versión mexicana: despeinado, cansado y aun así bien perrón.
LIBRA
Ya deja de romantizar relaciones aburridas nomás por miedo a quedarte solo o sola, porque este 18 de mayo del 2026 el verdadero problema en tu vida amorosa no será la falta de amor, sino la monotonía tan horrible en la que has caído. Si tienes pareja aguas porque están entrando en una etapa donde todo se volvió costumbre: mismos mensajes, mismas salidas, mismas discusiones y hasta las mismas jetas largas. Y cuando una relación se empieza a sentir como trámite del SAT, cualquiera comienza a mirar para otro lado buscando emoción. No quiere decir que ya te anden poniendo los cuernos, pero sí que necesitan meterle sazón antes de que el aburrimiento les coma el mandado. Salgan, ríanse, hagan algo diferente aunque sea ir por unos tacos a media noche o escaparse un rato de todo mundo. El amor también se marchita cuando uno deja de alimentar los detalles.
Traes muchas ideas dando vueltas en la cabeza y eso te está robando paz mental. Por las noches te vas a poner bien intenso o intensa pensando en lo que pudo ser, en personas que ya se fueron o en oportunidades que no aprovechaste. Pero mira, mi ciela, ni el pasado regresa ni el futuro viene con instrucciones. Tu problema es que vives adelantándote a tragedias que ni existen todavía. Te haces películas completas donde todo sale mal y luego ni duermes. Aprende a vivir más el presente porque mientras tú andas preocupado por lo que podría pasar, la felicidad ya se sentó enfrente de ti y ni la has pelado.
Hay una amistad que desde hace tiempo trae interés por ti y poco a poquito buscará acercarse más. Esa persona te escucha, te procura y hasta se emociona con cualquier mensajito tuyo, pero tú andas tan clavado o clavada esperando señales de alguien que ni te pela, que no has visto lo que tienes cerca. Dale oportunidad, aunque sea para conocerle mejor, porque ahí podría comenzar algo bonito y mucho más estable de lo que imaginas. Ya deja de correr detrás de quien te trae en incertidumbre.
Eso sí, cuidado con aventuras rápidas o encuentros con personas desconocidas porque podrías meterte en problemas innecesarios. Una cosa es divertirse y otra andar repartiendo confianza como volantes de farmacia. Protégete bien y no te dejes llevar por el momento porque después vienen los sustos, las angustias y las idas al doctor con cara de “ojalá no sea nada”. Andar de canijo o canija está permitido, pero también hay que usar tantita cabeza.
En cuestiones económicas viene un dinerito extra que te ayudará muchísimo para pagar una deuda o salir de un pendiente que ya te traía con el Jesús en la boca. Puede ser pago atrasado, apoyo familiar o negocio pequeño que te dejará ganancias inesperadas. Eso sí, no te lo gastes luego luego en tonterías porque traes la mala costumbre de premiarte cada vez que te cae dinero y después andas llorando porque no ajusta ni para las tortillas.
Tu casa y tu energía necesitan limpia urgente. Tienes guardadas muchas cosas que ya ni usas y solo están ocupando espacio y cargando malas vibras. Ropa vieja, regalos de ex parejas, papeles inútiles y hasta recuerdos que ya deberían estar en la basura. Haz limpieza profunda porque cuando uno mueve el mugrero también mueve la energía. Abre ventanas, prende incienso, pon música y saca todo lo que ya no suma.
En el trabajo o con amistades cercanas se ven mentiras y chismes. Hay una persona que sonríe enfrente de ti pero habla pestes cuando no estás. Mucho ojo con contar tus planes porque no toda la gente quiere verte triunfar. Algunos nomás preguntan para saber qué pueden arruinarte. Tú sigue avanzando en silencio y deja que los resultados hablen.
Tus números de la suerte serán el 05, 14 y 31 y tu color será el azul rey. Úsalo para atraer claridad, protección y cerrar ciclos que ya huelen más feo que topper olvidado en el refrigerador. Y recuerda: no naciste para andar mendigando amor ni validación. Quien quiera estar contigo que llegue bonito, claro y sin juegos baratos.
ESCORPIÓN
Ahora sí agárrate porque este 18 de mayo del 2026 entras en uno de tus ciclos más intensos y poderosos del año. Las energías del universo te van a traer bien conectado o conectada con tu intuición y muchas cosas comenzarán a acomodarse a tu favor, pero también dependerá muchísimo de que dejes de sabotearte con pensamientos negativos y dramas que ni existen. Tú tienes una costumbre muy fea de hacer tormenta en vaso de agua y luego encerrarte en tu cueva emocional pensando que todo mundo está contra ti. Ya bájale dos rayitas y aprende a disfrutar cuando las cosas sí salen bien, porque también mereces vivir tranquilo o tranquila.
Necesitas cambiar urgentemente tu rutina porque hacer siempre lo mismo te tiene más fastidiado que fila del banco en quincena. Mismo horario, mismas personas, mismas preocupaciones… así cualquiera se amarga. Tu energía necesita movimiento, conocer lugares nuevos, probar algo distinto o hasta cambiar aunque sea la posición de los muebles. Cuando tú te estancas emocionalmente comienzas a ponerte bipolar, explosivo o demasiado sensible y luego ni tú te soportas.
Traes encima una carga emocional muy pesada y sí sería buenísimo que te hicieras una limpia energética aunque sea casera. Un baño con romero, verdolaga y tantita canela podría ayudarte muchísimo a sacudirte envidias, cansancio y malas vibras. Porque aunque te hagas el fuerte, has venido cargando preocupaciones, decepciones y corajes que no has soltado del todo. Y luego te preguntas por qué te sientes tan agotado si traes la mochila emocional llena de piedras.
Mucho cuidado con ex parejas porque una persona del pasado podría reaparecer nomás para mover el avispero. Se ven rencores, indirectas y ganas de pelear contigo. Tú ni caigas en provocaciones porque esa historia podría hacerse eterna y desgastarte más de la cuenta. Hay personas que no regresan porque te aman, regresan porque no soportan verte feliz sin ellas. Mantén distancia y no des entrada a conversaciones que ya sabes cómo terminan.
Si tienes pareja vienen tiempos bastante buenos en la relación. Después de semanas medio tensas o distantes, volverá la conexión emocional y física con mucha intensidad. Andarás con los calores hasta el cielo y tu pareja será quien te ayude a bajarlos tantito. Habrá mucha química, deseo y ganas de experimentar cosas nuevas. Aprovechen esta etapa porque además de pasión también se ve fortalecimiento emocional. Eso sí, controla los celos porque luego inventas historias dignas de telenovela nomás porque te dejaron en visto diez minutos.
Tu intuición estará más despierta que nunca y comenzarás a detectar perfectamente quién te quiere y quién nomás se acerca por interés. Habrá personas que se caerán solitas de tu vida y aunque al principio duela, será lo mejor. Tú ya no estás para cargar amistades falsas ni gente malagradecida. Aprenderás a poner límites y a dejar de salvar personas que ni quieren ayudarse solas.
También vienen días medio raros emocionalmente. Habrá momentos donde te sentirás cansado, sin ganas de hablar y hasta medio triste sin razón aparente. No es depresión, es agotamiento emocional por todo lo que has venido enfrentando calladamente. Date chance de descansar, dormir más y desconectarte de tanta presión. No puedes estar fuerte para todos mientras por dentro te estás desmoronando.
En cuestiones económicas se marca oportunidad de crecimiento o propuesta interesante relacionada con negocio, ventas o trabajo extra. Confía más en tus capacidades porque tienes muchísimo talento, pero a veces el miedo al fracaso te frena más que cualquier enemigo.
Tus números de la suerte serán el 03, 11 y 27 y tu color será el negro con rojo. Úsalos para atraer poder, pasión y protección contra gente envidiosa que no soporta verte brillar. Y recuerda algo muy importante: la vida sí te ha golpeado fuerte, pero gracias a eso ahora eres más inteligente, más desconfiado y muchísimo más difícil de destruir.
PISCIS
Ya deja de andar entregando el corazón como si fuera muestra gratis del Costco, porque este 18 de mayo del 2026 traes una energía muy intensa y sentimental que podría hacerte caer otra vez en manos de personas que nomás saben sacarte amor, atención y hasta dinero, pero a la hora buena desaparecen más rápido que quincena mal administrada. Tú tienes un corazón enorme, noble y bien entregado, pero también una maña muy peligrosa de idealizar personas que apenas y hacen lo mínimo por ti. Luego terminas inventándoles cualidades, justificando sus fregaderas y hasta llorando por gente que ni se despeina pensando en ti. Ya bájale tantito a eso porque no todos merecen entrar tan fácil a tu vida.
Hay muchas personas falsas y mentirosas rondando cerca de ti. Gente que se te acerca con sonrisa hipócrita, pero nomás quieren saber tus planes, tus debilidades o cómo sacar ventaja de tu buena voluntad. Tú eres de ayudar aunque no tengas mucho, pero ya aprendiste que hay quienes se acostumbran a recibir y jamás agradecen nada. Es momento de poner límites y aprender a decir “no” sin sentir culpa. No eres hospital emocional para andar curando traumas ajenos mientras los tuyos siguen sangrando.
La vida te está empujando a hacer cosas distintas y salir de tu zona cómoda. Haz eso que antes te daba miedo, atrévete a hablar, viajar, cambiar de trabajo, cerrar ciclos o mandar a la fregada lo que ya no te deja avanzar. El problema contigo es que a veces piensas demasiado y actúas muy poco. Te llenas de dudas, te imaginas escenarios catastróficos y al final dejas pasar oportunidades bien buenas. Ya entendiste que el tiempo no espera a nadie y que mientras tú dudas, otros avanzan.
En el amor traes una mezcla rara entre ganas de volver a creer y miedo de salir lastimado o lastimada. Hay recuerdos del pasado que todavía te duelen aunque digas que ya los superaste. Personas que te marcaron, traiciones que te dejaron inseguridades y promesas que nunca se cumplieron. Pero mira, mi ciela, no puedes seguir castigando a quien apenas va llegando por errores de gente que ya ni está. El amor sí existe, lo que pasa es que tú te has empeñado en abrirle la puerta a puro patán emocional o personas inestables.
Si tienes pareja vienen momentos importantes donde tendrán que hablar las cosas claras. Hay temas guardados que ya necesitan salir porque si no terminarán explotando en el peor momento. También se marca más conexión física y emocional si ambos ponen de su parte. Tú necesitas sentirte querido o querida y cuando no recibes atención comienzas a hacerte ideas raras. No te quedes callado esperando que la otra persona adivine lo que sientes.
En cuestión de salud ponte pilas porque has descuidado muchísimo tu cuerpo. Comes a deshoras, duermes mal y luego te sorprendes cuando el pantalón ya no sube igual. Cuida más tu alimentación porque el estrés y la ansiedad te hacen buscar consuelo en comida, refresco o antojos bien marranos. También vienen problemas respiratorios, alergias y molestias en garganta o pecho. No te expongas tanto a cambios bruscos de clima y deja de automedicarte por todo.
Hay posibilidad de pérdida de objetos o dinero por descuido, así que ojo con cartera, llaves, celular o documentos importantes. Andarás muy distraído o distraída pensando en mil cosas al mismo tiempo. También podrían llegar noticias de alguien del pasado que te moverán emociones fuertes, pero será más aprendizaje que reconciliación.
Y aunque ahorita te sientas medio triste o desubicado porque ciertas personas ya no están contigo, entiende algo: cuando un ciclo se cierra no es castigo, es espacio para que llegue algo mejor. El universo no te está quitando nada, te está limpiando el camino. Tú nomás deja de aferrarte a lo que ya cumplió su tiempo.
Tus números de la suerte serán el 07, 19 y 32 y tu color será el plateado. Úsalo para atraer claridad mental, protección y nuevas oportunidades. Y recuerda: quien juega contigo termina pagando factura, porque tú podrás perdonar muchas cosas, pero cuando decides soltar… desapareces de la vida de la gente como si nunca hubieras existido.
ACUARIO
Este 18 de mayo del 2026 vienes entrando en una etapa donde la vida te va a obligar a moverte aunque no quieras. Ya deja de tenerle miedo a los cambios porque precisamente ahí está la clave de todo lo bueno que viene para ti. Tú eres bien inteligente y visionario o visionaria, pero a veces te aferras tanto a lo conocido que terminas quedándote en lugares, relaciones y situaciones que ya no te hacen feliz. Luego te preguntas por qué te sientes vacío o vacía si llevas meses cargando rutinas que te apagan el alma.
Tu corazón ha pasado por muchas fregaderas y eso te volvió más desconfiado o desconfiada. Has querido aparentar que ya no necesitas amor, que estás mejor solo o sola y que las emociones nomás estorban, pero la verdad es otra: sí extrañas sentir bonito, sí quieres alguien que te cuide y sí te da miedo volver a enamorarte porque todavía hay heridas que no terminan de cerrar. Lo bueno es que viene una persona muy importante para ti. Alguien que llegará poco a poco, sin forzar nada, y te hará volver a creer que todavía existen conexiones reales.
Eso sí, deja de regalar tu energía a personas abusivas porque traes la mala costumbre de ayudar demasiado y luego terminan agarrándote hasta de escalera emocional. Das la mano y te jalan hasta el pie. Aprende a poner límites desde el inicio y no te sientas mala persona por alejarte de quien solo te busca cuando necesita algo. Hay gente que se acostumbró a recibir todo de ti sin darte nada a cambio.
Si tienes pareja vienen oportunidades para salir de la rutina y experimentar cosas nuevas que fortalecerán muchísimo la relación. Tú necesitas emoción constante porque cuando todo se vuelve repetitivo empiezas a desconectarte emocionalmente. Habrá más pasión, más química y hasta fantasías que podrían cumplirse si dejan la pena a un lado. También vienen conversaciones importantes sobre futuro, planes y estabilidad. Nomás no huyas cuando las cosas se pongan serias porque luego tú mismo arruinas lo que tanto pedías.
En cuestión social se ven fiestas, reuniones y hasta una borrachera donde podrías terminar encamado o encamada con una amistad. Y mira, no tiene nada de malo divertirse, pero cuidado con mezclar alcohol, calentura y sentimientos confundidos porque luego amaneces abrazando problemas en vez de personas. Hay alguien cerca de ti que te trae ganas desde hace rato y las señales serán más obvias de lo normal.
Mucho ojo con los chismes porque traes alrededor personas bien metiches que disfrutan llenar el ambiente de veneno. No permitas que te envuelvan en problemas ajenos ni te conviertas en mensajero de tragedias. Mientras más te metas en dramas que no son tuyos, más terminarán hablando de ti. Aprende a guardar silencio y a seleccionar mejor tus amistades porque no toda la gente merece saber de tu vida.
En la salud vienen problemas relacionados con retención de líquidos, pies hinchados y molestias en el estómago. El estrés y los desvelos también te están afectando muchísimo. Toma más agua, bájale a la comida salada y trata de descansar mejor. Un té verde por las noches sí podría ayudarte bastante a desinflamarte y sentirte más ligero o ligera.
En el dinero vienen oportunidades importantes, sobre todo relacionadas con proyectos, ventas o ideas creativas. Tú tienes muchísimo potencial, pero a veces dudas demasiado antes de actuar. Este será un buen momento para atreverte a hacer algo diferente o emprender eso que llevas meses pensando.
Tus números de la suerte serán el 10, 22 y 35 y tu color será el turquesa. Úsalo para atraer equilibrio, buena vibra y abrir caminos. Y recuerda algo muy importante: no viniste a esta vida para vivir a medias ni esconder lo que sientes. Quien quiera estar contigo tendrá que aprender a lidiar con tu intensidad, tus silencios y esa manera tan loca pero bonita de amar.
CAPRICORNIO
Este 18 de mayo del 2026 ya va siendo hora de que te deje de importar lo que la gente inventa, piensa o dice de ti, porque mira, mi ciela, mientras tú andas preocupado o preocupada por quedar bien con todos, la mayoría ni paga tus cuentas ni te lleva un plato de comida cuando andas hasta el cuello de problemas. Tú eres de esas personas que aparentan fortaleza aunque por dentro traigan mil preocupaciones encima, pero también tienes una mala costumbre de tragarte emociones para no incomodar a nadie. Ya basta de eso. Quien te quiera, que te quiera con tus defectos, tus silencios y hasta con ese carácter medio pesado que te sale cuando te decepcionan.
Se vienen movimientos importantes en cuestiones del amor y aunque ahorita sientas que el corazón anda más cerrado que negocio en lunes, hay posibilidades muy fuertes de conexión con una persona a distancia. Puede comenzar como amistad, mensajes o llamadas largas donde terminarán contándose hasta los traumas de la primaria, pero poco a poco crecerá algo más intenso. Aquí el detalle será que no tengas miedo a abrirte emocionalmente, porque tú solito o solita te saboteas pensando que todo terminará mal antes de que siquiera empiece.
También se visualiza un viaje o salida importante que te ayudará muchísimo a despejar la mente. Necesitas salir de la rutina porque traes un cansancio emocional que ni tú mismo has querido reconocer. Mucho trabajo, muchas responsabilidades y demasiadas preocupaciones te han tenido viviendo en automático. Este viaje podría acercarte más a alguien especial o incluso ayudarte a cerrar un ciclo que llevabas cargando desde hace meses.
Te vas a enterar de chismes relacionados con amistades o familia. Puede tratarse de rompimientos, discusiones o secretos que saldrán a la luz y te dejarán pensando bastante. Tú escucha, observa y mejor no te metas de más porque luego terminas embarrado en problemas ajenos. Hay una persona cercana que te tiene confianza y podría contarte algo muy delicado. Guarda discreción porque en estos días cualquier palabra mal acomodada puede convertirse en pleito grande.
En el amor todavía no se ve estabilidad total y la verdad no es castigo, es aprendizaje. La vida te está dando tiempo para que primero aprendas a quererte tú antes de andar queriendo rescatar relaciones rotas o mendigando cariño. Has pasado tanto tiempo preocupándote por hacer felices a otros que te olvidaste completamente de ti. Este periodo será perfecto para consentirte, cuidar tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Cuando logres equilibrio emocional llegará alguien dispuesto o dispuesta a apostar en serio por ti y no solo a quitarte tiempo.
En cuestiones económicas por fin comenzarás a respirar un poquito más tranquilo o tranquila. Se ven cambios positivos que te ayudarán a salir de una racha complicada. Puede ser pago atrasado, mejora laboral, negocio pequeño o dinero inesperado que te caerá como agua en el desierto. Eso sí, deja de gastar por ansiedad o por aparentar cosas que ni necesitas. Aprende a administrar porque luego te emocionas tantito y acabas más tronado que bocina de baile sonidero.
Traes muchísimo estrés acumulado por trabajo, escuela o responsabilidades familiares. Estás cargando demasiadas cosas al mismo tiempo y eso te tiene agotado física y emocionalmente. Necesitas dormir mejor y dejar de llevarte los problemas a la cama porque luego ni descansas ni produces igual. También se marcan dolores musculares, tensión en cuello y espalda por tanto coraje guardado.
Hay posibilidades de reencuentro amoroso o de volver a hablar con alguien del pasado. Aquí dependerá mucho de ti si decides abrir la puerta o mejor cerrar definitivamente esa historia. Solo recuerda que no todo lo que regresa vale la pena. A veces el pasado vuelve nomás para comprobar si sigues igual de menso o mensa.
Tus números de la suerte serán el 08, 21 y 33 y tu color será el café oscuro. Úsalo para atraer estabilidad, fuerza y cerrar ciclos que todavía siguen fregando tu presente. Y recuerda algo: cuando dejas de buscar aprobación, comienzas a vivir de verdad.
SAGITARIO
Este 18 de mayo del 2026 la vida te va a poner varias pruebas emocionales para demostrarte qué tan fuerte eres realmente. Y aunque en algunos momentos te sientas confundido o confundida, cansado de tantas broncas o hasta medio desanimado, la realidad es que tu fuerza de voluntad sigue siendo muchísimo más grande que cualquier miedo. Tú has pasado por situaciones que a otros ya los tendrían tirados llorando en una esquina, pero tienes una capacidad impresionante para levantarte aunque traigas el corazón todo parchado.
Has vivido días medio pesados emocionalmente porque ciertas situaciones recientes te dejaron pensando demasiado. Hay decepciones, cambios y personas que no resultaron ser lo que aparentaban. Pero mira, mi ciela, ya no cargues gente que solo sirve para quitarte paz mental. Aprende a cerrar ciclos sin sentir culpa. No puedes seguir salvando personas mientras tú te ahogas por dentro. Hay amistades, relaciones o incluso familiares que lejos de ayudarte nomás te llenan la cabeza de angustias, problemas y dramas innecesarios. Ya es momento de poner límites y mandar a la fregada lo que no te deja avanzar.
En cuestiones amorosas se ve fortalecimiento importante en relaciones a distancia. Si tienes pareja, el vínculo puede mejorar muchísimo siempre y cuando aprendas a controlar los celos y las inseguridades. Tú luego te haces historias completas en la cabeza por un mensaje tardado o porque la otra persona anda ocupada. Deja de imaginar escenarios catastróficos y mejor habla claro cuando algo te incomode. Guardarte las dudas solo hará que explotes después y termines armando una bomba emocional que afectará la relación.
También vienen discusiones relacionadas con familia o amistades. Habrá comentarios incómodos, diferencias de opinión o situaciones que te harán perder la paciencia. Aquí lo importante será aprender a no reaccionar desde el coraje. Tú tienes la lengua bien filosa cuando te enojas y luego dices cosas que dejan heridas difíciles de sanar. Respira antes de contestar y no te tomes todo tan personal.
La vida también te está enseñando que la venganza no sirve absolutamente de nada. Has querido ver caer a ciertas personas que te dañaron, pero mientras más te obsesiones con eso, más te sigues atando al pasado. El karma hace su trabajo solito, tú enfócate en crecer, sanar y triunfar. Nada les dolerá más que verte feliz y en paz.
Se visualizan nuevas amistades y convivencias que te ayudarán muchísimo a distraerte y recuperar el ánimo. Habrá invitaciones, reuniones o salidas donde volverás a sentirte ligero o ligera. Incluso podrías conocer personas importantes para futuros proyectos o relaciones. También se marca compra o venta de ropa, artículos o cambios relacionados con imagen personal. Te dará por querer renovarte y eso te hará sentir mucho mejor contigo mismo o misma.
Si tienes pareja aguas con discusiones tontas provocadas por terceros. Familiares o amistades podrían meter cuchara donde no les corresponde y causar malos entendidos. No permitas que gente ajena decida sobre tu relación. Lo que se habla en pareja se arregla entre dos y no con medio mundo opinando.
En la salud necesitas cuidar muchísimo tu energía porque traes agotamiento físico y emocional. Dolores musculares, migrañas y problemas digestivos podrían aparecer por tanto estrés acumulado. También se marca insomnio por pensar demasiado antes de dormir. Desconéctate un rato de redes sociales y deja de clavarte en problemas que todavía ni pasan.
En el dinero vienen oportunidades pequeñas pero constantes. Puede haber ingresos extras por ventas, negocio o ayuda inesperada. Solo administra mejor porque luego te emocionas y gastas como si fueras heredero de millonario.
Tus números de la suerte serán el 01, 18 y 29 y tu color será el morado. Úsalo para atraer intuición, fuerza emocional y protección contra malas vibras. Y recuerda: lo que no pudo ser ya quedó atrás. Hay nuevos caminos, nuevos errores y también nuevas oportunidades esperando por ti.
ARIES
Este 18 de mayo del 2026 vienes atravesando una etapa bien intensa donde por fuera aparentas tener todo bajo control, pero por dentro traes un revoltijo emocional más grande que cajón de tiliches. Hay días en los que despiertas motivado o motivada queriéndote comer el mundo y otros donde ni ganas te dan de contestar mensajes. No te asustes, no estás perdiendo el rumbo, simplemente estás entrando en una transformación importante donde la vida te está obligando a cuestionarte qué quieres realmente y hacia dónde vas. Y aunque te sientas confundido o confundida, una cosa sí te voy a decir: no te detengas. Las oportunidades no esperan a que uno sane traumas ni acomode emociones. Si sigues dejando todo para después, alguien más va a tomar el lugar que te correspondía.
Ya deja de preocuparte tanto por cosas que ni han pasado. Tú tienes una mente bien acelerada y cuando algo te preocupa haces novelas completas en la cabeza donde todo sale mal. Aprende a disfrutar el presente porque mientras tú te andas atormentando pensando en el futuro, la vida se te está yendo. Hay momentos bonitos que ni disfrutas por estar sobrepensando todo. Vive, sal, ríe y deja de cargar preocupaciones ajenas que ni te corresponden.
Se ven reuniones, salidas y mucho chisme este fin de semana. Prepárate porque te vas a enterar de cosas bien fuertes relacionadas con amistades o personas cercanas. También se marca una caída o golpe, así que aguas por dónde caminas porque andarás bien distraído o distraída. Y mira, aunque últimamente has estado hasta la madre de muchas situaciones, ya va siendo hora de darte un respiro. Terminarás mayo sintiéndote agotado emocionalmente y con ganas de mandar todo al demonio. Lo mejor que puedes hacer será desconectarte tantito, convivir con gente que sí te quiere y hacer cosas que te den paz. Comer rico, dormir más y salir de la rutina será medicina para tu alma.
Ya manda a la fregada recuerdos de ex parejas o personas que solo te revuelven emociones cada vez que las recuerdas. Tú no necesitas de nadie para respirar ni para seguir adelante, aunque a veces te hagas ideas dramáticas pensando que jamás encontrarás algo mejor. Deja de aferrarte a historias que ya terminaron. Hay personas que solo llegan para enseñarte algo y luego se van. Punto. No conviertas el pasado en cadena.
Si tienes pareja mucho ojo porque hay alguien metiendo veneno en tu relación. Puede ser amistad, familiar o persona envidiosa que disfruta sembrando dudas y malos entendidos. No permitas que terceras personas arruinen algo que debería arreglarse entre ustedes dos. También se marcan celos e inseguridades provocadas por malos comentarios o redes sociales. Hablen claro y no anden suponiendo cosas porque ahí empiezan los problemas grandes.
Una visita inesperada te va a alegrar muchísimo y podría cambiarte el ánimo por completo. También alguien de redes sociales terminará decepcionándote. Puede tratarse de una mentira, promesa incumplida o simplemente descubrir que no era quien aparentaba. Ya no pongas en pedestal gente que apenas conoces porque luego terminas ilusionándote solo o sola.
Comprobarás que ciertos chismes sobre una amistad sí eran verdad. Te costará trabajo aceptarlo porque tú eres leal y te duele cuando alguien te falla, pero mejor abrir los ojos tarde que seguir viviendo engañado. No juzgues rápido, escucha, analiza y quédate únicamente con quien te aporte tranquilidad.
En la salud tus energías andan por el suelo. Mucho cansancio, estrés y tristeza acumulada podrían provocarte dolores de cabeza, insomnio o ansiedad. Necesitas moverte más, hacer ejercicio o cambiar aunque sea tantito la rutina porque encerrarte solo empeora todo. Tu cuerpo te está pidiendo descanso emocional urgente.
Tus números de la suerte serán el 02, 15 y 26 y tu color será el rojo intenso. Úsalo para atraer fuerza, pasión y valentía. Y recuerda algo importante: no naciste para vivir apagado ni triste. Cuando tú decides levantarte, no hay persona, problema ni recuerdo que pueda detenerte.
TAURO
Este 18 de mayo del 2026 traes el corazón medio sensible y la cabeza hecha nudo marinero. Has estado pensando demasiado en cuestiones amorosas, familiares y económicas, y aunque aparentes tranquilidad, por dentro traes emociones atoradas que en cualquier momento podrían hacerte explotar. Tú eres de aguantar muchísimo hasta que un día simplemente te hartas y mandas todo a la fregada sin previo aviso. Por eso necesitas aprender a expresar lo que sientes antes de llegar al límite.
Si tienes pareja aguas con los celos y las inseguridades porque podrías empezar a hacer tormentas donde apenas hay nubecitas. Que la otra persona no esté pegada a ti las 24 horas no significa que no te ame. Tú luego necesitas demasiadas pruebas de cariño y cuando no las recibes comienzas a imaginar cosas raras. Aprende a confiar más y deja de buscar problemas donde no los hay. Hay relaciones que se destruyen no por falta de amor, sino por exceso de dudas.
En cuestiones de salud ponte pilas porque el estrés te está pegando durísimo en el estómago. Gastritis, colitis y problemas digestivos se visualizan muy fuertes. Traes tantas preocupaciones guardadas que tu cuerpo ya empezó a resentirlas. También se marcan molestias en pies, piernas y riñones, así que toma más agua y deja de abusar de refrescos, comida pesada o antojos nocturnos que nomás te inflaman más. Necesitas moverte un poquito más porque el sedentarismo ya te está cobrando factura.
Se viene una fiesta, boda o evento importante donde tendrás oportunidad de convivir con personas que hace tiempo no veías. Habrá mucha emoción y también posibilidad de reencontrarte con alguien que te moverá sentimientos intensos. Además, vienen oportunidades laborales bastante buenas, incluso propuestas fuera de tu ciudad o relacionadas con cambios importantes. No tengas miedo de aceptar nuevos retos porque la vida por fin comenzará a recompensarte después de tantos meses sintiendo que nada avanzaba.
En el amor se marca entrada fuerte de una persona especial. Puede ser alguien que apenas estás conociendo o alguien que ya estaba cerca pero no habías querido mirar con otros ojos. Esta conexión podría crecer muchísimo si dejas de querer controlar todo. Tu problema es que luego quieres moldear a la gente a tu manera y cuando no hacen lo que esperas, te decepcionas rapidísimo. Aprende a aceptar a las personas como son y no como tú quisieras que fueran.
También se visualiza regreso o mensaje de ex pareja. Aquí la decisión será completamente tuya: seguir arrastrando historias que ya caducaron o cerrar definitivamente la puerta y avanzar. La vida ya te dio suficientes señales sobre quién sí y quién no vale la pena. No vuelvas a tropezar con la misma piedra nomás porque te habló bonito.
Una noticia o mensaje inesperado te pondrá muy feliz. Puede estar relacionado con dinero, trabajo o alguien importante para ti. También vienen días donde tu estado emocional estará medio bipolar. Habrá momentos donde te sentirás motivado o motivada y otros donde te invadirá tristeza sin razón aparente. Mucho cuidado con dejarte caer en pensamientos negativos porque luego te hundes solito o solita en emociones bien pesadas.
Y ojo con dietas milagro o remedios raros porque podrían afectar muchísimo tu salud. No busques soluciones rápidas para bajar de peso porque terminarás peor. Mejor cambia hábitos poco a poquito y deja de castigarte tanto con tu cuerpo. Aprende a quererlo aunque todavía no esté como quieres.
Tus números de la suerte serán el 06, 13 y 24 y tu color será el verde esmeralda. Úsalo para atraer estabilidad, abundancia y tranquilidad emocional. Y recuerda: la vida sí te va a devolver todo lo bueno que has dado… pero primero necesitas dejar de aceptar migajas disfrazadas de amor.
GÉMINIS
Este 18 de mayo del 2026 ya va siendo hora de que te deje de importar lo que diga la gente metiche que ni te mantiene ni te resuelve la vida. Tú tienes una personalidad que incomoda muchísimo porque no naciste para seguir reglas absurdas ni para quedarte callado cuando algo no te parece. Y sí, habrá amistades o personas bien amargadas criticando tus decisiones, tus cambios o hasta tu manera de vivir, pero recuerda algo: quien de verdad te quiere no te humilla ni te juzga, te aconseja bonito y te ayuda a crecer. Lo demás son puros hocicones aburridos que quisieran tener tantita de la valentía que tú tienes para hacer lo que se te da la gana.
Ya deja de castigarte por errores del pasado. Tú eres experto o experta en darle vueltas a situaciones que ya pasaron y luego terminas desvelado pensando “¿y si hubiera hecho esto?” o “¿y si no hubiera dicho aquello?”. Mira, mi ciela, lo hecho hecho está y ni aunque llores sentado en un costal de limones va a cambiar. Aprende a perdonarte y a entender que muchas de las fregaderas que viviste también te hicieron más fuerte, más inteligente y muchísimo menos ingenuo. Lo que se fue ya se lo llevó la chingada y punto. Ahorita lo importante es lo que viene y vienen cosas bastante buenas si dejas de sabotearte con pensamientos negativos.
En cuestiones laborales se ven cambios importantes. Habrá movimientos, acomodos o decisiones que al principio podrían sacarte de onda, pero terminarán ayudándote muchísimo. El estrés comenzará a bajar poco a poquito y sentirás más claridad mental para resolver pendientes que traías atorados desde hace semanas. También hay posibilidad de propuesta nueva, cambio de horario o hasta viaje relacionado con trabajo. Tú nomás no le tengas miedo a salir de lo conocido porque cuando te atreves, te va increíble.
Se marca un fin de semana bastante intenso en cuestiones amorosas. Si tienes pareja volverá la conexión, las ganas y hasta los arrumacos sabrosos que ya andaban medio olvidados. Habrá más comunicación y por fin podrían hablar cosas que venían arrastrando desde hace tiempo. Aquí la clave será el respeto y dejar las cartas sobre la mesa. Nada de indirectas ni juegos mentales porque luego tú mismo o misma haces un drama por cosas que pudieron resolverse con una simple conversación.
Si estás soltero o soltera andarás con el coqueteo a todo lo que da. Eso sí, aguas con andar echándole los perros a personas comprometidas porque aunque te sigan el juego, difícilmente te darán el lugar que mereces. No te conformes con migajas emocionales ni con ser el entretenimiento secreto de nadie. Tú vales muchísimo para andar escondiéndote como pecado de medianoche. Hay alguien libre y mucho más compatible acercándose poco a poquito, pero primero tendrás que dejar de engancharte con personas complicadas.
Un viaje se aproxima y te caerá de maravilla porque necesitas salir de la rutina urgentemente. Andas mentalmente agotado o agotada y ese cambio de ambiente te ayudará muchísimo a renovar energías. También se ven convivencias familiares importantes. Tu familia será sostén y apoyo para varios planes que traes en mente, aunque a veces te desesperen o te hagan renegar. Al final son quienes más estarán para ti cuando el mundo se ponga patas arriba.
En cuestiones emocionales tienes que entender algo: el amor no siempre dura para siempre y eso no significa fracaso. Hay personas que llegan para enseñarte algo y luego se van porque ya cumplieron su misión en tu vida. Si alguien se fue, no era tu destino final. Y sí, dolerá tantito, pero también abrirá espacio para alguien mucho mejor.
Mucho ojo con cambios laborales inesperados porque podrían alterarte el ánimo o hacerte sentir inseguro. No tomes decisiones impulsivas ni renuncies nomás por coraje. Analiza todo con cabeza fría porque después podrías arrepentirte.
Tus números de la suerte serán el 05, 20 y 34 y tu color será el amarillo mostaza. Úsalo para atraer claridad, alegría y buenas oportunidades. Y recuerda: cuando tú decides dejar atrás el pasado, nadie puede detener todo lo bueno que empieza a llegar a tu vida.
CÁNCER
Este 18 de mayo del 2026 necesitas abrir bien los ojos y aceptar que muchos de los golpes que te dio la vida también llegaron para enseñarte a valorarte más. Tú tienes un corazón enorme y una manera muy intensa de querer, pero también has cometido el error de poner primero a los demás y dejarte hasta el final. Luego te preguntas por qué terminas agotado o decepcionado si llevas años regalando energía, tiempo y cariño a personas que ni la mitad hacen por ti. Ya es momento de cambiar eso y comenzar a pensar más en tu bienestar antes que en el de todo mundo.
Traes una energía medio rara estos días y podrías sentirte más sensible de lo normal. Habrá momentos donde todo te afecte más, donde una simple palabra te haga sentir triste o donde quieras aislarte tantito del mundo. No te asustes, no es debilidad, es cansancio emocional. Has cargado muchas cosas calladamente y el cuerpo ya comenzó a resentirlo. También se visualiza una enfermedad leve o molestia de salud, pero nada grave. Eso sí, no te descuides ni andes dejando pasar síntomas porque luego tú eres de “mañana me reviso” y terminas peor.
Vienen movimientos importantes relacionados con papeles, trámites o asuntos familiares. Un familiar se pondrá en contacto con ustedes y traerá noticias que alegrarán muchísimo el ambiente. También habrá acercamientos con personas que tenían tiempo alejadas. Tú disfruta esos momentos porque últimamente has estado demasiado encerrado en preocupaciones y necesitas convivir más con quienes sí te quieren bonito.
Tu fortaleza es impresionante aunque muchas veces ni tú mismo la reconozcas. Has pasado por situaciones bien pesadas y aun así sigues levantándote. Sí, a veces te caes emocionalmente, lloras, te desanimas o sientes que ya no puedes, pero al final siempre encuentras la manera de seguir adelante. Y eso es algo que mucha gente admira de ti aunque no te lo diga. Tú sabes amar como pocos signos, pero también aprendiste a olvidar y cerrar ciclos cuando ya te cansaste de sufrir. Y cuando decides soltar, ni el universo te hace regresar.
En el trabajo o ambiente laboral mucho cuidado con cambios de humor porque podrías explotar con personas que ni la deben ni la temen. Traes mucha presión acumulada y cualquier detallito podría hacerte perder la paciencia. Respira antes de contestar y no tomes todo tan personal porque luego terminas haciendo enemigos por impulsos momentáneos.
También vienen días medio grises emocionalmente donde la nostalgia estará fuerte. Recordarás personas del pasado, momentos bonitos o situaciones que todavía no terminas de sanar. Pero no permitas que esas emociones te hundan. Tú eres una persona independiente y nadie debe tener poder sobre tu felicidad. Aprende a tomar decisiones pensando en lo que tú quieres y no en lo que otros esperan de ti.
Se marca noticia relacionada con un amor del pasado. Podría volver comunicación, mensaje o reencuentro inesperado. Aquí el detalle será que no confundas nostalgia con amor verdadero. Hay historias que solo deben quedarse como recuerdo y no repetirse.
Ya deja de mendigar cariño, atención o amor. Tú no naciste para andar rogando migajas emocionales. Date tu lugar, aprende a valorarte y ponerte tu propio precio porque quien realmente quiera estar contigo encontrará la manera de demostrarlo sin que tengas que andar suplicando.
Tus números de la suerte serán el 09, 18 y 30 y tu color será el blanco aperlado. Úsalo para atraer paz mental, protección y estabilidad emocional. Y recuerda algo muy importante: cuando aprendes a quererte de verdad, nadie vuelve a tener poder para destruirte emocionalmente.
