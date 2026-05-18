Horóscopo: qué será de tu semana del 18 al 23 de mayo de 2026

El astrólogo Kirón lanza sus predicciones para cada uno de los signos del zodiaco para la semana del 18 al 23 de mayo, en donde les dice cómo ser más prósperos en el amor y el dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Busca refugio en el hogar. Priorice la intimidad y la estabilidad familiar. Un abrazo a tiempo es el mejor de los planes.

DINERO: En su profesión se muestra concreto y práctico. La síntesis de información le permite avanzar rápido.

CLAVE DE LA SEMANA: Quedarse con lo esencial para lograr el éxito.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Altamente sociable y comunicativo. Recurra al diálogo para sanar temas del pasado. Su ternura abre todas las puertas.

DINERO: Lleva adelante negocios sólidos. Logra mejores resultados al eliminar las distracciones externas.

CLAVE DE LA SEMANA: Enfóquese solo en lo productivo para prosperar.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Primero, afirme su seguridad afectiva. Evite el apego excesivo a lo material. El corazón no mide las cuentas bancarias.

DINERO: Su palabra será ley. Ponga límites claros y evite hacer tareas que no le corresponden.

CLAVE DE LA SEMANA: Libere su agenda de compromisos innecesarios.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Irradia un brillo singular. Equilibre salidas con momentos de retiro espiritual. Su luz interior atrae a quien usted merece.

DINERO: Planifique sus movimientos comerciales en silencio. Es tiempo de gestar y no de lanzarse.

CLAVE DE LA SEMANA: No agote su energía en actividades irrelevantes.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Experimenta un afecto distinto, más espiritual. Sanará vínculos que lastimaron. La magia sucederá cuando nadie esté mirando.

DINERO: Mercurio refuerza la estructura grupal. Es necesario depurar su círculo social de gente tóxica.

CLAVE DE LA SEMANA: Aléjese de personas que le restan energía.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: El afecto fluye. La alegría compartida es el mejor de los afrodisíacos. Supere esa necesidad de ser el centro de atención.

DINERO: En la cima profesional. Termine por completo proyectos viejos antes de ponerse a innovar. Paciencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Libere espacio mental, no deje tareas pendientes.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Crece su imagen pública. Atrae buena energía por parte de su entorno diario. Una elegancia natural que conquista.

DINERO: Despréndase lo antes posible de viejos conceptos. Así asimilará mucho ante nuevos conocimientos.

CLAVE DE LA SEMANA: Una estructura de vida sencilla permite vivir mejor.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Aventuras de vida que le permiten una profunda expansión. Calma externa que ayuda muchísimo a serenar sus emociones internas.

DINERO: Momento perfecto para negociar mejoras en el trabajo. Aproveche para cancelar deudas pendientes.

CLAVE DE LA SEMANA: Para sanear sus finanzas, antes debe ordenarlas.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Intensidad y juego en la pareja. Las conversaciones sinceras transforman los vínculos. Atrévase a soñar con su ideal.

DINERO: Firmará acuerdos muy sólidos. Detecte qué socios ya no comparten sus metas y tome una decisión.

CLAVE DE LA SEMANA: Debe discriminar qué o quién ya no lo benefician hoy.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: En armonía con el otro gracias al diálogo. La comunicación familiar permite negociar desacuerdos y fortalece la unión.

DINERO: Es una etapa de cierta estabilidad que le permitirá hacer ajustes. Simplifique su rutina al máximo.

CLAVE DE LA SEMANA: A mayor organización, mayor eficiencia en su trabajo.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Pequeños gestos serán los que construyan grandes historias. Si alguien fue generoso y noble, tenga un lindo detalle.

DINERO: La creatividad no solo depende de la inspiración… también hay que dedicar tiempo. Su paciencia es recompensada.

CLAVE DE LA SEMANA: No asuma lo que el otro siente, mejor pregunte.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Entre ilusiones, idealizaciones y un jugueteo amoroso que lo entusiasma. Disfrute cada momento, pero sin olvidar compromisos.

DINERO: Se asientan sus bases materiales. Revise su espacio físico porque el desorden externo lo afectará.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite hacer negocios por impulso. Avance con serenidad.

Por Kirón