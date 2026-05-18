Houston: el tiempo para hoy lunes 18 de mayo

El clima en Houston, Texas, para este lunes 18 de mayo vendrá con los cielos totalmente cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 25 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 06:27 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:09 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Sin embargo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

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