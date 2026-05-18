Los mejores dispositivos de depilación láser para usar en casa, evaluados y reseñados





Pusimos a prueba tres dispositivos populares —dos de luz pulsada intensa (IPL) y uno de diodo— en diversos tonos de piel. Descubre qué tan rápido lograron reducir el vello, qué tan fáciles o difíciles son de usar y mucho más.

Pusimos a prueba tres dispositivos de depilación láser de uso doméstico, entre ellos el Philips Lumea IPL 9000 y el Nood Flasher. Aunque ambos demostraron ser eficaces en la reducción del vello, pero uno funcionó mejor y solo hubo que usarlo una vez por semana.

By Jennifer Ford

La eliminación del vello corporal es una tarea recurrente para muchos consumidores, y los métodos tradicionales de depilación suelen tomar tiempo y ofrecer resultados temporales. La depilación láser, en cambio, ofrece una forma de ahorrar tiempo y lograr resultados más suaves y duraderos. Aunque no se trata de una solución permanente, el uso constante de estos dispositivos puede reducir gradualmente la densidad y el crecimiento del vello.

Si bien los tratamientos en clínica suponen un costo elevado, los dispositivos de depilación láser de uso doméstico se han consolidado como una alternativa de creciente interés. Aunque su adopción es menor en comparación con métodos convencionales como las rasuradoras desechables, las pinzas o las herramientas de dermaplaning, estos equipos ganan terreno entre los consumidores que buscan resultados prolongados con estándares profesionales.

Una búsqueda rápida en Google sobre los “mejores dispositivos de depilación láser para casa” arroja un sinfín de listas que prometen una depilación fácil y sin dolor para el rostro y el cuerpo. Para comprobar si esas afirmaciones eran ciertas, probamos dos dispositivos populares de depilación laser con IPL—luz pulsada intensa—para tonos de piel claros y medios: el Philips Lumea IPL 9000 y el Nood The Flasher 2.0. También evaluamos un dispositivo de depilación láser de diodo para uso en casa de DermRays, considerado seguro para tonos de piel más oscuros.

Nota: El dispositivo de depilación láser DermRays V6S—apto para tonos de piel más oscuros—ya no se encuentra disponible en el mercado. No obstante, al tratarse de un láser de diodo, se mantiene como un referente técnico relevante, por lo que se incluyó en nuestras pruebas para evaluar la eficacia de esta tecnología, específicamente en tonos de piel oscuros.

Conoce a nuestras evaluadoras

Nuestras tres panelistas aprendieron a usar estos dispositivos y aguantaron un poco de dolor para esta reseña.

Nuestras valientes evaluadoras para las pruebas de depilación láser (de izquierda a derecha): Jennifer, Lisa y Bea.

Photos: Jennifer Ford, Lisa Fogarty, Bea Robustelli (Consumer Reports)

Jennifer Ford (esa soy yo)

Tono de piel: Fitzpatrick Tipo V, café oscuro

Vello corporal: Mi vello corporal crece rápido. Es fino y grueso

Experiencia con la depilación láser: Me he realizado tratamientos profesionales de depilación láser con regularidad desde hace casi una década. Nunca me he tratado las axilas ni he usado un dispositivo de depilación en casa.

Lisa Fogarty

Tono de piel: Tipo II en la escala de Fitzpatrick. Tengo la piel clara y siempre me quemo primero, pero si paso suficiente tiempo al sol, mi piel se broncea un poco.

Vello corporal: Mi vello corporal crece grueso y oscuro. Imagínate un muppet de Plaza Sésamo.

Experiencia con la depilación láser: Nunca he usado un dispositivo de depilación láser. Me rasuro y a veces me depilo con cera, y eso es todo.

Bea Robustelli

Tono de piel: Medio

Vello corporal: Oscuro, grueso y de crecimiento rápido.

Experiencia con la depilación láser: Esta es la primera vez que pruebo un tratamiento de depilación láser.

Productos que probamos

Con un poco de práctica y paciencia, los dispositivos empezaron a mostrar avances en la reducción del vello en las zonas deseadas durante el periodo de evaluación.

Mejor opción

El Philips Lumea IPL 9000 fue nuestro favorito de los dos dispositivos de depilación IPL que evaluamos. Cuenta con accesorios intercambiables para distintas áreas del cuerpo y eliminó más vello que el Nood en el mismo periodo de tiempo.

La serie Philips Lumea IPL 9000 recibió excelentes reseñas. Lo que distingue a este dispositivo de depilación de uso doméstico son sus cuatro accesorios intercambiables, que permiten una depilación más precisa en el rostro, la zona del bikini, las axilas y el cuerpo. El sistema de seguridad integrado del equipo, que evita disparos y destellos accidentales, también le otorga una gran ventaja. A diferencia de The Flasher de Nood (más información adelante), que puede utilizarse en casi cualquier parte de la piel, el Philips Lumea requiere alinear con precisión la ventana de tratamiento con el área que se desea tratar. “Tienes que alinear la ventana de tratamiento con la piel y asegurarte de que esté perfectamente posicionada antes de que emita la luz y te indique que está lista para tratar el vello”, explica Lisa, quien evaluó tanto el Philips como el Nood en sus axilas.

Aun mejor, el dispositivo es cómodo de usar, incluso en el nivel de intensidad más alto. “En su configuración más alta, sentí un pinchazo rápido con cada disparo, pero el dolor fue mínimo y desapareció tan pronto como terminé el tratamiento con láser”, cuenta Lisa. “Mi piel no se puso roja ni nada por el estilo”.

Bea, quien trató sus brazos con el Philips y el Nood, también comenta que no sintió dolor ni calor en esta configuración. “Este dispositivo se sentía más robusto que el Nood 2.0”, dice Bea. “Al principio no fue tan fácil de usar como el Nood. El Lumea debe quedar completamente al ras de la piel para emitir el destello. Tiene un indicador de ‘listo’, así que sabes que lo estás haciendo correctamente. Evalué este dispositivo en la configuración número cinco durante siete u ocho semanas, una vez por semana, y noté una reducción del vello en tres semanas. El crecimiento del vello es menor y mucho más fino”.

Tras siete semanas de uso, Lisa también observó una disminución en el crecimiento del vello. Notablemente, el dispositivo Philips ofreció resultados con solo un tratamiento por semana, mientras que los otros modelos que evaluamos requirieron su uso dos o tres veces por semana para lograr efectos similares.

Así lucían las axilas de Lisa tras ocho semanas de uso semanal del Philips Lumea.

Opción más delicada

Encontramos que el Nood es sencillo de operar y nuestros tratamientos fueron indoloros. Sin embargo, deberá utilizarse dos veces por semana y no incluye accesorios para distintas zonas del cuerpo.

El Nood Flasher fue fácil de usar y emitió pulsos constantes durante todo el tratamiento, lo que hizo que la experiencia fuera menos frustrante. En sus siete niveles de intensidad, la sensación del “disparo” se mantuvo leve, sin sensibilidad ni irritación persistente tras siete semanas de tratamiento (dos veces por semana). Y, al igual que con el Philips Lumea IPL 9000 Series, hizo falta paciencia para notar resultados visibles.

“Durante unas semanas no noté ningún cambio: mi vello seguía creciendo tan grueso y negro como siempre”, dice Lisa. Ella utilizó este dispositivo en su nivel de intensidad más alto. “Pero alrededor de la semana siete, empecé a ver que ya no volvía a crecer tan grueso ni tan rápido”.

Bea comenta que empezó a notar que el vello de sus brazos crecía más fino alrededor de la tercera semana. “Este dispositivo era ligero y sencillo de usar”, dice Bea. “Los tratamientos fueron indoloros. Recomendaría usar gafas de seguridad porque el destello es muy brillante”. (Nota: ninguno de los dispositivos que evaluamos incluye gafas de protección).

Aunque al final de las pruebas no hubo una reducción drástica en el crecimiento del vello, el progreso observado sugiere que el uso continuo podría generar resultados mucho más significativos con el tiempo. “Después de ocho semanas todavía tengo crecimiento de vello”, dice Lisa. “Ese tiempo no es suficiente para eliminar mi vello corporal. Pero siento que si sigo usando estos dispositivos, quizá en unas semanas o meses, será significativamente menor. De los dos dispositivos, elegiría el Philips porque requiere un menor compromiso de tiempo y obtuve mejores resultados con él”.

Lisa encontró que el Nood también ofreció buenos resultados, pero eliminó menos vello que el Philips durante el mismo periodo de ocho semanas.

Dispositivo de depilación láser DermRays V6S

Nota: Jennifer fue la única evaluadora de este dispositivo, el cual utiliza tecnología de láser de diodo—ampliamente considerada más segura para tonos de piel más oscuros. DermRays indica que el láser ya no está disponible para su compra. CR se comunicó con DermRays para preguntar sobre dispositivos alternativos que sean seguros para pieles con mayor nivel de melanina, pero no recibió respuesta. Al momento de la publicación, la empresa no parece ofrecer ningún dispositivo láser apto para tonos de piel más oscuros.

Al sacarlo de la caja, el DermRays V6S se veía legítimo. Tenía la apariencia y el tacto de algo que esperarías ver en un entorno clínico, e incluía un certificado de autenticidad, lo que le añadía una capa de legitimidad. Su forma era similar a la de un secador de pelo compacto, lo que jugaba a su favor. Se sentía robusto y fácil de sujetar, sin resultar frágil ni incómodo. Pero usarlo no fue precisamente intuitivo.

Lograr que emitiera el destello en mis axilas requirió paciencia. El dispositivo funciona mejor cuando está completamente al ras de la piel, y las axilas son cualquier cosa menos planas. Tuve que estirar la piel para lograr un contacto constante y, aun así, a veces hacían falta varios intentos para activarlo. Había momentos en los que recibía un disparo y otros en los que no pasaba nada. Esto hacía que el proceso se sintiera un poco inconsistente, como si estuviera adivinando si había cubierto el lugar correcto.

Por seguridad y comodidad, utilicé el dispositivo en el nivel uno (de tres) tres veces por semana. Como alguien nueva en el uso de láseres domésticos, no tenía prisa por poner a prueba mis límites. El disparo resultaba algo incómodo, pero no era intolerable. Mi piel se sentía sensible tras cada sesión, pero la sensación desaparecía en pocos minutos.

En cuanto a los resultados, sí noté un cambio, pero no fue drástico ni completamente uniforme. El vello de mis axilas crece rápido, por lo que percibo cualquier cambio de inmediato. Después de siete semanas, el crecimiento parecía disminuir ligeramente. El vello no salía tan rápido, pero tampoco fue consistente en toda el área. Algunas zonas respondieron mejor que otras, lo cual sospecho que tiene mucho que ver con lo difícil que era lograr que el dispositivo se activara de manera uniforme. Si me saltaba un punto o si el láser no lo captaba correctamente, se notaba.

El DermRay V6S es efectivo, pero si esperas resultados inmediatos y perfectamente uniformes, la experiencia puede resultar frustrante. Si estás dispuesto a pasar por un proceso—y a un poco de prueba y error—puede darte resultados, aunque no llegarán de la noche a la mañana.

¿Es segura la depilación láser de uso doméstico para todos los tonos de piel?

Muchos dispositivos de depilación láser para usar en casa emplean tecnología IPL (luz pulsada intensa), que actúa sobre el pigmento del vello (melanina) y el folículo para reducir el vello no deseado en el rostro y el cuerpo. Sin embargo, existe una limitación: estos dispositivos no siempre distinguen entre la melanina del vello y la de la piel, lo que aumenta el riesgo de sufrir quemaduras, ampollas e hiperpigmentación postinflamatoria.

“En los tonos de piel más claros, existe un mayor contraste entre el vello y la piel, lo que permite que el láser actúe sobre el folículo con más precisión. En las pieles más oscuras, ese contraste se reduce, lo que hace que la aplicación precisa de la energía sea mucho más difícil, especialmente con dispositivos de consumo que carecen de controles de seguridad avanzados”, explica Evelyn Ramirez, esteticista médica certificada y fundadora de Evelyn Aesthetics en la ciudad de Nueva York.

Debido a estos riesgos, la depilación láser de uso doméstico generalmente no se recomienda para personas con piel tipo IV de Fitzpatrick o superior (desde café claro hasta oliva). “A quienes tienen tonos de piel tipo V y VI normalmente se les aconseja evitar por completo muchos dispositivos láser para el hogar, a menos que el fabricante indique explícitamente que el equipo ha sido probado y aprobado para tonos de piel más oscuros”, señala Ramirez. Aunque esto no significa que la depilación láser esté totalmente descartada.

“Los tratamientos en consultorio permiten a los especialistas utilizar láseres avanzados, como los sistemas Nd:YAG y de diodo, diseñados específicamente para tratar de forma segura las pieles ricas en melanina”, explica Ramirez, quien añade que los tratamientos profesionales también incluyen ajustes personalizados, pruebas en áreas pequeñas, sistemas de enfriamiento y evaluaciones cutáneas en tiempo real, lo que reduce significativamente los riesgos. Para quienes tienen tonos de piel más oscuros, asegura que la depilación láser en consultorio no solo es más segura, sino también más eficaz a largo plazo.

Opciones alternativas a la depilación láser

Si la depilación láser te parece demasiado arriesgada, existen otros métodos de eliminación del vello que son mejor tolerados por todos los tonos de piel. Las rasuradoras eléctricas reducen el riesgo de cortes e irritación, y suelen ser una opción de bajo mantenimiento para el cuidado diario.

Afeitarse con una rasuradora de una sola hoja o con una herramienta de dermaplaning, junto con una preparación adecuada de la piel, puede ayudar a minimizar los vellos encarnados y la inflamación. La depilación profesional con cera es otra alternativa que, por lo general, conlleva menos riesgos de pigmentación a largo plazo.

Ninguna de estas opciones ofrece resultados permanentes, pero es más fácil recuperarse de ellas si surge alguna irritación. Elegir un método que priorice la salud de la piel por encima de la rapidez o la permanencia no solo es más seguro, sino también una decisión más inteligente a largo plazo.

Cómo evaluamos los dispositivos de depilación láser de uso doméstico

Tres evaluadoras utilizaron estos dispositivos una vez por semana o más (según las instrucciones de cada fabricante) durante ocho semanas. Los probamos en las axilas y los brazos, siempre en la máxima intensidad tolerable, y registramos la rapidez con la que el vello volvía a crecer y si su densidad variaba con el tiempo.

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