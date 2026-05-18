SpaceX prepara un lanzamiento clave en Texas: a qué hora mirar, qué se podrá y desde dónde

SpaceX se prepara para uno de sus lanzamientos más esperados del año en Texas. La compañía apunta al miércoles 20 de mayo de 2026 para realizar el vuelo de prueba 12 de Starship, el megacohete con el que busca avanzar hacia misiones reutilizables, vuelos a la Luna y, en el largo plazo, viajes a Marte.

La ventana de lanzamiento abre a las 5:30 p.m. hora central desde Starbase, la base de SpaceX ubicada cerca de Boca Chica Beach, en el condado de Cameron, al sur de Texas. Para quienes estén en la Costa Este de Estados Unidos, eso equivale a las 6:30 p.m. EDT.

Cuándo hora lanzan el megacohete Starship

SpaceX lista el vuelo como “Starship’s Twelfth Flight Test”, con despegue desde Pad 2, Starbase, el 20 de mayo de 2026.

El horario debe leerse con cautela. Como ocurre con los vuelos de prueba de Starship, el intento puede moverse por clima, revisiones técnicas o condiciones de seguridad del área. San Antonio Express-News informó que habrá oportunidades adicionales en los días siguientes si SpaceX decide posponer el lanzamiento.

Para la gente del sur de Texas, lo más visible será el despegue, la enorme columna de fuego de los motores Raptor y los primeros minutos de ascenso sobre el Golfo de México. No será una misión tripulada ni comercial: es un vuelo experimental para probar la nueva generación del sistema Starship/Super Heavy.

Desde dónde se lanza Starship

El lanzamiento será desde Starbase, el complejo de SpaceX en el extremo sur de Texas, cerca de Boca Chica y frente al Golfo de México. La zona está próxima a Brownsville y a South Padre Island, uno de los puntos más buscados por turistas y aficionados para observar los lanzamientos desde una distancia segura.

El sitio oficial de SpaceX identifica este vuelo como un lanzamiento desde Pad 2, Starbase, con el vehículo marcado como “expended”, lo que indica que no se espera recuperar las etapas para reutilización inmediata en esta prueba.

“La transmisión en directo de la prueba de vuelo comenzará unos 45 minutos antes del despegue y podrá verla aquí y en X @SpaceX. También puede verla en la aplicación X TV”, destacan en su web.

La autoridad turística de South Padre Island promociona el lanzamiento de Starship como un evento visible desde la isla, aunque advierte que la programación es tentativa y depende de SpaceX y de las condiciones del día.

Qué podrá ver la gente y desde qué zonas

Quienes estén en áreas cercanas como South Padre Island, Brownsville o puntos habilitados del condado de Cameron podrían ver el cohete elevarse desde Starbase, siempre que el clima, la nubosidad y las restricciones de seguridad lo permitan.

El espectáculo más fuerte será al inicio: Starship mide más de 120 metros junto a su propulsor Super Heavy, por lo que el despegue suele generar una columna de fuego y vapor visible desde varios kilómetros. También puede escucharse el estruendo del lanzamiento en zonas cercanas, aunque la intensidad dependerá de la distancia y de las condiciones atmosféricas.

Lo que no se verá esta vez es la maniobra más famosa de SpaceX: la captura del booster en la torre, ya que hará un amerizaje controlado en el Golfo de México.

A qué hora será el lanzamiento de Starship

La ventana prevista abre el miércoles 20 de mayo a las:

5:30 p.m. en Texas, hora central

6:30 p.m. en Nueva York y Miami

10:30 p.m. UTC

Para quienes quieran verlo en vivo, SpaceX suele transmitir sus vuelos de Starship desde sus canales oficiales. El listado de lanzamientos de la compañía ya incluye la misión en su agenda oficial.

Para qué será el vuelo de prueba

Este no es un lanzamiento rutinario. El vuelo 12 marcaría el debut de la tercera generación de Starship/Super Heavy, una versión más avanzada del sistema. Los expertos lo describen como el primer vuelo de la nueva generación de Starship, con pruebas sobre motores, controles de vuelo, escudo térmico y cambios estructurales.

La misión busca validar mejoras que SpaceX necesita para convertir a Starship en un sistema plenamente reutilizable. Ese objetivo es central para los planes de la compañía: lanzar cargas más pesadas, poner satélites Starlink de nueva generación en órbita, apoyar futuras misiones lunares y desarrollar vuelos de larga distancia.

Durante el vuelo, la etapa superior Starship desplegará simuladores de satélites Starlink y realizará pruebas relacionadas con el escudo térmico. Según San Antonio Express-News, también se evaluarán componentes diseñados para observar el comportamiento de la nave durante el reingreso.

Starship permite movilizar grandes cantidades de carga mediante un solo cohete. Crédito: SpaceX | Cortesía

Qué pasará después del despegue

Si todo sale según lo previsto, el booster Super Heavy se separará de la nave y descenderá hacia el Golfo de México para un amerizaje controlado. La nave Starship continuará su trayectoria suborbital y terminará con un amerizaje en el océano Índico aproximadamente una hora después del lanzamiento.

Ese recorrido explica por qué el público en Texas verá sobre todo el inicio de la misión. La parte más técnica —el reingreso, las pruebas del escudo térmico y el amerizaje final— será visible principalmente por transmisión.

Por qué este lanzamiento importa

Starship es el sistema más ambicioso de SpaceX. La empresa lo presenta como una nave diseñada para transportar carga y personas a la órbita terrestre, la Luna y Marte.

Además, su importancia no se limita a Texas: lo que SpaceX pruebe en Starbase puede influir en futuras operaciones desde otros puntos, incluida Florida, donde la compañía busca ampliar capacidades para Starship.

Para el público, el atractivo es más inmediato: se trata de uno de los lanzamientos más potentes que pueden verse desde tierra en Estados Unidos. Para SpaceX, es una prueba clave de una versión renovada del vehículo. Y, para Texas, es otro episodio de una transformación más amplia: el sur del estado se ha convertido en uno de los centros más visibles de la nueva carrera espacial privada.

Recomendaciones para quienes quieran verlo

Quienes planeen acercarse a la zona deben revisar la transmisión oficial, los avisos locales y posibles cierres de caminos antes de viajar. Boca Chica Beach y áreas cercanas a Starbase suelen tener restricciones por seguridad durante operaciones de lanzamiento.

La opción más práctica para muchos espectadores suele ser South Padre Island, donde el lanzamiento puede observarse desde la distancia y con mejor infraestructura turística. Aun así, no hay garantía absoluta: si hay nubosidad, cambios de viento o aplazamientos de último momento, la experiencia puede variar.

La clave es no tomar el horario como definitivo hasta que SpaceX confirme que el conteo continúa. En los vuelos de Starship, una espera de minutos puede convertirse en una postergación de horas o días. Pero si el lanzamiento avanza, el sur de Texas tendrá este miércoles una de las imágenes espaciales más imponentes del año.

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