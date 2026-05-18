“Taiwán no será sacrificado”, asegura el presidente taiwanés Lai Ching-te tras la cumbre Xi-Trump

Taiwán no será “sacrificado” ni “intercambiado” y tampoco renunciará a su modo de vida libre y democrático “bajo presión”, aseguró el mandatario taiwanés Lai Ching-te tras la reciente cumbre celebrada en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump.

“Mientras China siga sin renunciar al uso de la fuerza para anexar Taiwán y continúe expandiendo su poder militar con el objetivo de cambiar el statu quo regional y entre ambos lados del Estrecho, es necesario que Estados Unidos continúe vendiendo armas a Taiwán“, aseveró el líder de la isla a través de su cuenta oficial de Facebook.

Lai habló tras la visita de Estado de Trump a China (la primera de un presidente estadounidense en casi una década), durante la cual abordó con Xi la situación de Taiwán, una democracia gobernada de forma autónoma y considerada por Pekín como una “parte inalienable” de su territorio.

Trump no confirma ayuda militar

En una entrevista emitida por la cadena Fox News, Trump comentó que habló con Xi sobre Taiwán “toda la noche” y dejó en el aire la aprobación de un importante paquete de armas para la isla, al subrayar que se trata de una “muy buena ficha de negociación” para Washington.

“Todavía no lo he aprobado, ya veremos qué pasa. Quizás lo haga, quizás no lo haga (…). Es una muy buena ficha de negociación para nosotros, son un montón de armas“, afirmó el magnate.

En su publicación de Facebook, Lai subrayó que Taiwán forma parte de los “intereses centrales” de la comunidad internacional debido a su ubicación geoestratégica y a su papel clave en el desarrollo global de la inteligencia artificial.

“Garantizar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán siempre ha sido un amplio consenso y un interés común entre Taiwán, Estados Unidos y todos los países democráticos del mundo. Taiwán jamás será sacrificado ni intercambiado”, reafirmó el mandatario taiwanés, tachado frecuentemente de “independentista” y “alborotador” por las autoridades chinas.