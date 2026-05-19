Bebé de cinco meses muere tras brutal ataque de perro en Carolina del Sur

Un bebé de apenas cinco meses murió luego de ser atacado brutalmente por un perro dentro de una vivienda en Carolina del Sur, en un hecho que ha dejado devastada a su familia.

El menor, identificado como Dean Everett Gross, sufrió heridas críticas el pasado 14 de mayo durante el incidente ocurrido en el condado de Anderson, según informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Anderson señaló que recibió reportes sobre el ataque alrededor de la 1:00 de la tarde. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al bebé y a otro adulto lesionados, mientras el perro había escapado de la residencia, reseñó Fox Carolina.

El bebé permaneció un día en cuidados intensivos

De acuerdo con las autoridades, el niño fue trasladado de emergencia en helicóptero hacia un hospital en Greenville debido a la gravedad de las lesiones. Permaneció en cuidados intensivos durante aproximadamente 24 horas antes de fallecer el viernes.

La Oficina del Forense del Condado de Anderson confirmó posteriormente que la causa de muerte fueron múltiples heridas traumáticas y clasificó el caso como un accidente.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la raza del perro ni quién era el propietario del animal.

La policía indicó que el perro fue localizado posteriormente cerca de Cater’s Lake y quedó bajo custodia de Anderson County PAWS.

Familia y amigos lamentan la tragedia

Los padres del bebé, Thomas Gross y Natalie Gross, describieron a su hijo como “el tesoro de sus vidas” en una campaña de recaudación de fondos creada tras la tragedia.

“Era profundamente amado y llevaba alegría a todos los que lo conocían”, señala el mensaje difundido por la familia.

La campaña superó decenas de miles de dólares en donaciones durante los primeros días, mientras amigos y allegados expresaban mensajes de apoyo y condolencias.

Miller Gross, tío del menor, afirmó en redes sociales que el bebé era “dulce y feliz” y aseguró sentirse agradecido de haber compartido con él durante sus cinco meses de vida.

Las autoridades confirmaron que otro adulto resultó herido durante el ataque, aunque posteriormente fue dado de alta. No se ha revelado públicamente la identidad de esa persona.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el ataque fatal.

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