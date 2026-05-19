Clima de hoy en Austin para este martes 19 de mayo

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 99% para este día. La presión atmosférica media será de 1009.8 hPa, una medición que irá en descenso a lo largo de la jornada. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:35 h y el atardecer será a las 20:20 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

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