Clima de hoy en Dallas para este martes 19 de mayo

Este martes 19 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC). La probabilidad de lluvia será del 58% y se prevén cielos cubiertos. Además, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 10.56 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 66 grados Fahrenheit (19ºC), con una probabilidad de precipitación del 84%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 750 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:26 h y el crepúsculo será a las 20:22 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos más nubes que claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 82 grados Fahrenheit (20 y 28 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 88% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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