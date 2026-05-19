Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 19 de mayo en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 19 de mayo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.4 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.1 y 17.1 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 17.4 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.6 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. Su valor está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios línea en su cotización de hoy. Tras mantener el día previo sin cambios, hoy se promedió a 449.5 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 58.67 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.4 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.6 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 449.5 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.67 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

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