El tiempo de hoy en Miami para este martes 19 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 19 de mayo indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 84 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:33 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:01 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 79 y los 86 grados Fahrenheit (26 y 30 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos nada calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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