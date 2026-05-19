Evaluamos las tiras Breathe Right y otros 7 productos para reducir los ronquidos





Cuatro evaluadores pasaron varias semanas probando tiras nasales, dispositivos bucales antirronquidos y almohadas autoajustables, con la esperanza de ofrecer alivio tanto a quienes roncan como a sus parejas.

Los ronquidos interrumpen tanto el descanso de quien ronca como el de las personas a su alrededor.

By Jodhaira Rodriguez

Los ronquidos son una afección común que afecta entre el 25 y el 50% de los adultos. Se producen por vibraciones en las vías respiratorias cuando los músculos se relajan y estrechan o bloquean el flujo de aire durante el sueño.

Anita Shelgikar, profesora de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y presidenta de la Academia Americana de Medicina del Sueño, señala que esto puede ocurrir en cualquier parte de las vías respiratorias, incluidos los conductos nasales, la boca y la parte posterior de la boca, donde se encuentran el paladar blando y la lengua.

Como es un problema tan común, cientos de productos, incluidas las tiras nasales, los dispositivos bucales, las mentoneras, las almohadas y las cintas bucales, afirman ser la solución definitiva para dejar de roncar. Las reseñas son variadas, y es difícil saber qué realmente funciona.

Realizamos evaluaciones personales en casa de 8 productos, incluidas tiras y dilatadores nasales, dispositivos bucales y una almohada de ajuste automático. Nuestros 4 evaluadores utilizaron cada dispositivo durante al menos 2 noches antes de enviar los formularios de comentarios con notas sobre la facilidad de uso, la comodidad, si disminuyeron los ronquidos y, en el caso de los artículos reutilizables, qué tan fáciles eran de limpiar. Ninguno de los productos probados está diseñado para el tratamiento de la apnea del sueño ni de ningún otro trastorno del sueño diagnosticado.

Adelanto: Los resultados fueron decepcionantes, ya que ninguno de nuestros evaluadores encontró un alivio notable para los ronquidos con ninguno de los productos, aunque algunos ayudaron a respirar con mayor facilidad cuando había congestión.

Continúa leyendo para conocer el desempeño de estos productos y obtener información útil de 2 especialistas en medicina del sueño sobre formas de reducir los ronquidos, como dormir de lado en lugar de boca arriba, y cuándo es momento de consultar a un médico.

Cómo disminuir los ronquidos

La National Sleep Foundation (Fundación Nacional del Sueño, o NSF) señala que algunas personas roncan de forma leve y ocasional, mientras que otras pueden presentar signos de un “trastorno respiratorio grave subyacente relacionado con el sueño”. Así es, existe un espectro de los ronquidos.

Shelgikar señala que los ronquidos ocasionales pueden deberse a una variedad de factores, incluidos, entre otros, el consumo de alcohol, el reflujo ácido provocado por los bocadillos nocturnos y la congestión. Según Shelgikar, los remedios para los ronquidos ocasionales provocados por estos factores pueden incluir evitar el alcohol 3 horas antes de acostarse, consumir la última comida 2 horas antes de dormir y tomar medicamentos para aliviar la congestión.

Dormir de lado en lugar de boca arriba es otra opción. “Cuando los adultos roncan al dormir boca arriba, la posición supina permite que la lengua y el paladar se colapsen más debido a la gravedad, lo que aumenta la vibración de las vías respiratorias y provoca los sonidos de los ronquidos”, dice Boris Gilyadov, director médico asociado del Mount Sinai Integrative Sleep Center y profesor asistente de medicina en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai.

Por otro lado, los ronquidos crónicos son un poco más complejos y es probable que no puedan resolverse con cambios rápidos en el estilo de vida como los mencionados anteriormente. En su lugar, Shelgikar señala que los ronquidos crónicos suelen ser indicio de un problema subyacente y, aunque puede resultar tentador buscar una solución para los ronquidos, es más importante identificar la afección subyacente y buscar tratamiento para esta.

Por lo general, ella no recomienda productos de venta libre para los ronquidos a sus pacientes porque, para cuando finalmente deciden consultarla, ya han probado estos artículos sin éxito y están buscando otra opción.

Gilyadov dice que, debido a que el estado regulatorio de los dispositivos de venta libre para los ronquidos varía, no recomienda usar “dispositivos bucales de venta libre sin supervisión” ni cinta bucal. “El uso de cinta bucal puede aumentar el riesgo de aspiración. Los dispositivos bucales de venta libre pueden mover los dientes”.

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno del sueño en el que el estrechamiento de las vías respiratorias provoca que la persona deje de respirar mientras duerme. Las personas que padecen esta condición a menudo se despiertan bruscamente con la sensación de que les falta el aire o luchando por respirar.

Los productos de venta libre para los ronquidos que probamos



Breathe Right Extra Strength Clear Nasal Strips

Cómo funciona: Las tiras nasales de Breathe Right funcionan como la mayoría de las tiras nasales: abren físicamente las fosas nasales para facilitar la respiración durante el sueño. Afirman que “alivian al instante la congestión nasal y mejoran el flujo de aire”, pero señalan que no garantizan la reducción de los ronquidos, aunque a menudo se utilizan con ese fin. Probamos las tiras transparentes y sin fragancia, pero también están disponibles en color piel y con aromas a lavanda y mentol.

Debes aplicar estas tiras sobre la piel limpia y seca, sin ningún producto de cuidado de la piel en la nariz, por lo que es necesario ajustar la rutina nocturna de cuidado de la piel, incluso la crema hidratante, para garantizar que las tiras se adhieran bien a la nariz.

Qué opinaron nuestros evaluadores: 3 de nuestros evaluadores dijeron que estas tiras nasales no hicieron nada por sus ronquidos, y una dijo que a veces la ayudaron con los ronquidos, pero no siempre.

Un evaluador, Richard Handel, quien ha roncado durante 30 años y describe sus ronquidos como “fuertes”, señaló que, si bien las tiras Breathe Right no aliviaron sus ronquidos en absoluto, sí le ayudaron a respirar mejor cuando tenía congestión. Mencionó que volvería a comprarlas para aliviar la congestión.

Dariel Rodriguez, un evaluador que ha roncado todas las noches durante años, pero que recientemente notó que su afección empeoró después de un largo período de congestión por un resfriado, tuvo poco que decir sobre esta tira y mencionó que no la compraría para sí mismo.

Otra evaluadora, Valerie Pedrozo, quien ha roncado la mayoría de las noches durante más de 10 años y también clasifica sus ronquidos como “fuertes”, dijo que las tiras mejoraron sus ronquidos leves dependiendo de dónde las colocara en la nariz; sin embargo, le resultó difícil determinar exactamente dónde colocarlas utilizando las instrucciones del empaque y sintió que las tiras eran demasiado grandes. En su sitio web, Breathe Right señala que la mejor ubicación es “justo por encima de donde se abren las fosas nasales”.

Otra evaluadora, Nahrae Tinney, ha roncado de forma leve todas las noches durante varios años. Descubrió que las tiras le ayudaban a respirar mejor. “Sentí que me abrían las fosas nasales en cuanto me las puse y, en general, respiraba mejor. ¡Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía este problema con mi nariz o mi respiración hasta que probé este producto!”. Al utilizarlas durante el sueño, las tiras cambiaron el tono de sus ronquidos, convirtiéndolos en un sonido más parecido a un “chillido o silbido”, lo cual consideró que podría ser más molesto para una pareja que duerme a su lado que sus ronquidos habituales.

Vicks ZzzQuil Sleep Nasal Strips

Cómo funciona: Esta es otra tira nasal que abre las fosas nasales para facilitar el flujo de aire durante el sueño. Las afirmaciones sobre los ronquidos son claras en el sitio web: “Alivia al instante la congestión nasal para mejorar la respiración, los ronquidos y el sueño”, señala. Una característica única de estas tiras es que abren las fosas nasales desde 4 puntos en lugar de los 2 estándar de las otras que evaluamos.

La piel debe estar limpia y seca antes de aplicarlas. Para retirarlas, la marca recomienda humedecer las tiras con agua tibia y levantar los extremos de forma lenta y suave. Una evaluadora destacó esto en sus comentarios: “Las instrucciones sugerían usar agua para retirarlas y definitivamente se necesitaba el agua. Hay que humedecer el producto por completo; de lo contrario, retirarlo será doloroso”.

Probamos las tiras de color piel, pero también están disponibles en versión transparente.

Qué opinaron nuestros evaluadores: El adhesivo de esta tira era notablemente más fuerte que el de las tiras nasales Equate (que se mencionan más abajo). Los 4 evaluadores consideraron que estas tiras eran tan cómodas como las otras 2 que probamos.

Dos evaluadores señalaron que volverían a usar esta tira para aliviar la congestión, aunque no les pareció útil para aliviar los ronquidos.

Otra queja de Valerie fue que las instrucciones sobre dónde colocar las tiras en la nariz no eran claras. “Me habría gustado que hubiera un mejor diagrama sobre dónde colocar el producto”. Como no estaba segura de la colocación correcta de las tiras, notó que sus resultados variaban cada noche que las usaba. Una noche sus ronquidos mejoraron significativamente, pero a la siguiente habían empeorado. También señaló que, la noche en que sus ronquidos mejoraron, estaba usando un humidificador, lo que, según ella, pudo haber mejorado sus resultados. Ninguno de nuestros otros evaluadores comentó sobre las instrucciones de las tiras.

Cuando se le contactó para pedir comentarios, la marca dijo: “Las tiras nasales para dormir pueden aliviar los ronquidos causados por congestión nasal temporal. Dependiendo de la causa de los ronquidos, es posible que las tiras nasales para dormir no sean adecuadas para algunas personas. Por ejemplo, las tiras nasales para dormir no pueden solucionar los ronquidos causados por afecciones crónicas, como la apnea del sueño. Si los ronquidos duran más de unos días, recomendamos consultar a un profesional de la salud para conocer las opciones de tratamiento”.

Equate Clear Nasal Strips for Sensitive Skin

Cómo funciona: Las tiras nasales Equate abren las fosas nasales para facilitar el flujo de aire. Al igual que con las tiras Breathe Right, debes lavar y secar el rostro antes de aplicarlas sobre la piel. La página del producto afirma que las tiras brindan “alivio para los ronquidos, la congestión nasal y la restricción del flujo de aire”.

Qué opinaron nuestros evaluadores: Todos nuestros evaluadores señalaron en sus formularios de comentarios que estas tiras eran más pequeñas y que su adhesivo era más débil que el de las otras que probamos. No aliviaron los ronquidos ni la congestión de ninguno de nuestros evaluadores, sin importar en qué parte de la nariz se colocaran.

La tira permaneció en la nariz de nuestros 4 evaluadores durante toda la noche, pero Valerie mencionó que sentía que la tira se levantaba de ambos lados de la nariz mientras dormía.

Nos comunicamos con Walmart para pedir comentarios sobre nuestros hallazgos, y un representante de la marca dijo: “Estamos comprometidos a ofrecer a los consumidores productos de calidad en los que puedan confiar para apoyar sus necesidades de salud y bienestar. Walmart trabaja en colaboración con los proveedores para ayudar a garantizar que nuestros productos de marca privada cumplan con los estándares aplicables de seguridad, cumplimiento y calidad. Las tiras nasales Equate están desarrolladas para ser comparables con los productos de las principales marcas nacionales de esta categoría”.

Intake Breathing Magnetic Nasal Strips

Cómo funciona: Las tiras nasales magnéticas de Intake funcionan abriendo las fosas nasales, de forma similar a las tiras nasales adhesivas. Se colocan 2 pestañas adhesivas desechables con pequeños discos de acero a cada lado de la nariz. Una banda magnética se coloca sobre las pestañas, lo que expande las fosas nasales para facilitar la respiración. El kit inicial que compramos para nuestras evaluaciones incluía bandas en 4 tamaños.

Las tiras se deben aplicar sobre la piel limpia y seca. Las pestañas que se colocan a cada lado de la nariz no son reutilizables, pero la banda sí. Según Intake, los discos de acero de las pestañas son reciclables y “las instalaciones de reciclaje pueden fundirlos y reutilizarlos”. Intake también afirma que las tiras son un “silenciador de ronquidos”.

Qué opinaron nuestros evaluadores: Todos nuestros evaluadores coincidieron en que las instrucciones proporcionadas por Intake eran muy claras y útiles para utilizar este producto correctamente. Valerie comentó: “El fabricante realmente intentó asegurarse de que el usuario entendiera qué tamaño elegir y cómo aplicar el producto”. Richard consideró que aplicar las 2 tiras era un poco más difícil que usar las tiras nasales adhesivas tradicionales.

​​Dariel dijo que las tiras magnéticas de Intake eran cómodas y, aunque consideraba que abrían sus vías respiratorias y le ayudaban a respirar mejor, no ayudaron con sus ronquidos. Si se movía demasiado al dormir de lado, la banda magnética se desprendía de su cara. A Valerie no le gustó la sensación de la banda de plástico rígido en la nariz y tuvo que retirarla después de unas horas durante la segunda noche para poder dormir. “La primera noche no me molestó demasiado y dormí con ella toda la noche”, comentó. “Sin embargo, la segunda noche me molestó mucho tenerla puesta. Sentía que no podía respirar muy bien y simplemente no era cómoda”.

Ninguno de los evaluadores reportó ninguna mejora en sus ronquidos al usar estas tiras. Nos comunicamos con la marca para pedir comentarios, pero no recibimos respuesta al momento de la publicación.

Rhinomed Mute

Cómo funciona: En lugar de adherirse a la piel sobre la nariz, estos dilatadores nasales se colocan dentro de las fosas nasales, donde abren suavemente las vías respiratorias para facilitar el flujo de aire, lo que reduce los ronquidos y permite “dormir de forma más silenciosa y despertar más renovado”, según la marca. Debido a que estos dilatadores están disponibles en diferentes tamaños, compramos el paquete inicial de Rhinomed para nuestros evaluadores, el cual incluía tamaños pequeño, mediano y grande.

Para mantener este producto limpio, la marca recomienda lavarlo con agua tibia y jabón, y secarlo entre usos. Cada dilatador se puede utilizar hasta por 10 noches antes de tener que reemplazarlo.

Qué opinaron nuestros evaluadores: Este producto no mejoró los ronquidos de la mayoría de nuestros evaluadores. Richard consideró que los dilatadores eran demasiado incómodos y no creía que pudiera acostumbrarse a dormir con ellos. Dariel se quejó de su comodidad y perdió uno durante una noche de pruebas cuando se le cayó de la nariz.

Valerie fue la única evaluadora que reportó cierta mejora en sus ronquidos con este producto. Aun así, una noche se le salió de la nariz y, otra noche, se quitó el dispositivo porque le resultó demasiado incómodo.

Todos señalaron que las instrucciones para seleccionar el tamaño e insertar los dilatadores en las fosas nasales eran claras y fáciles de seguir.

Michael Johnson, CEO y director general de Rhinomed, nos compartió un extenso comunicado que señalaba, en parte: “Rhinomed Mute está diseñado para mejorar el flujo de aire nasal mediante la dilatación mecánica de las fosas nasales, y es más probable que el usuario obtenga beneficios cuando la restricción del flujo de aire nasal contribuye a los ronquidos. Al igual que con muchos productos de bienestar no invasivos de venta libre, la respuesta del usuario puede variar según la causa subyacente de los síntomas”. También señaló que la marca se encuentra desarrollando una nueva versión de Mute que se someterá a ensayos clínicos “para proporcionar aún más evidencia y datos sobre el impacto de mejorar la permeabilidad nasal”.

SnoreRX SnoreRx Mouthpiece

Cómo funciona: Este dispositivo bucal es personalizable, pero funciona de la misma manera que el otro que probamos de ZQuiet (que se menciona más abajo). Desplaza la mandíbula hacia adelante hasta 6 mm, “para abrir las vías respiratorias y evitar los ronquidos”, señala el sitio web de SnoreRX. Para lograr un buen ajuste, el dispositivo debe sumergirse en agua caliente antes del primer uso para crear una impresión de los dientes.

La marca recomienda comenzar con la configuración de 1 mm e incrementar el desplazamiento de la mandíbula en 1 mm cada dos o tres noches hasta que “los ronquidos cesen”.

Qué opinaron nuestros evaluadores: A ninguno de nuestros evaluadores le gustó este dispositivo bucal y no pudieron quedarse dormidos con el dispositivo en la boca. Describieron el dispositivo como voluminoso e incómodo. Dariel comentó: “Esto hace que se genere mucha saliva en la boca y que los labios se resequen muchísimo”. Valerie solo logró mantener el dispositivo en la boca durante una hora antes de que se volviera demasiado incómodo.

Richard tuvo dificultad para respirar con ambos dispositivos bucales que probamos. Dijo: “Era incómodo y me hizo sentir como si tuviera arcadas. Sentí que restringía mi respiración bucal”.

Todos coincidieron en que el producto era fácil de usar y que, debido a que se crea un molde de los dientes, se ajustaba muy bien en sus bocas.

Cuando se le contactó para pedir comentarios sobre la experiencia de nuestros evaluadores con el dispositivo bucal, SnoreRX dijo: “Si bien nos sorprende que su grupo de evaluadores no haya experimentado una reducción significativa de los ronquidos, a menudo descubrimos que la falta de resultados inmediatos se debe a la titulación (ajuste) del dispositivo. SnoreRx funciona al desplazar suavemente la mandíbula inferior hacia adelante para despejar las vías respiratorias. Debido a que la anatomía de la mandíbula y de las vías respiratorias de cada persona es diferente, una posición ‘única para todos’ rara vez funciona”.

Y añadieron: “Como se indica en nuestras instrucciones, los usuarios deben comenzar con el ajuste inicial. Si los ronquidos persisten después de algunas noches, el usuario debe adelantar manualmente el dispositivo 1 mm y volver a probarlo, repitiendo este proceso hasta que las vías respiratorias estén abiertas y los ronquidos se detengan. Si un usuario simplemente moldea el dispositivo y lo usa sin encontrar su configuración clínica personal, es probable que no experimente todos los beneficios del producto”.

ZQuiet Anti-Snoring Mouthpiece

Cómo funciona: Al igual que el dispositivo bucal de SnoreRX, este modelo funciona desplazando la mandíbula del usuario hacia adelante durante el sueño. A diferencia del dispositivo bucal de SnoreRX, los modelos de ZQuiet no son ajustables. Para garantizar que nuestros evaluadores tuvieran la mayor probabilidad de éxito con este dispositivo, compramos un kit de inicio que incluía dispositivos bucales en 2 tamaños. El dispositivo bucal más pequeño desplaza la mandíbula apenas 2 mm. La segunda opción desplaza la mandíbula 6 mm. Nuestros evaluadores utilizaron el dispositivo bucal que mejor se adaptaba a su boca.

La marca indica a los usuarios que se debe cepillar el dispositivo bucal con un cepillo de dientes y pasta dental o un jabón suave para mantenerlo limpio entre usos.

Este kit incluía un recipiente plástico para guardarlo, similar al estuche de un retenedor.

Qué opinaron nuestros evaluadores: Ninguno de nuestros evaluadores pudo dormir mientras usaba este dispositivo bucal. Todos dijeron sentirse incómodos, y algunos incluso describieron la experiencia como dolorosa. Nahrae comentó: “Mis dientes frontales inferiores están un poco torcidos por no haberme extraído las muelas del juicio a tiempo. Creo que el protector bucal casi actuaba como un Invisalign y ejercía una presión como para alinearlos. Hizo que me dolieran las encías y el dolor se irradió hacia la mandíbula”. También hizo que babeara.

Valerie describió su incomodidad como una rozadura en la parte superior de la boca y consideró que el dispositivo bucal era demasiado voluminoso. A Dariel le habría gustado que el producto fuera personalizable porque no se amoldaba a sus dientes y no sentía que tuviera un buen ajuste.

Richard describió resultados opuestos a lo que buscábamos. En lugar de abrir las vías respiratorias bloqueadas, el dispositivo bucal hizo que respirar fuera más difícil. Señaló: “Era incómodo y me hizo sentir como si tuviera arcadas. No bloqueó mi respiración bucal tanto como el dispositivo bucal SnoreRX, pero aun así impidió el flujo de aire”.

Nuestra solicitud de comentarios a ZQuiet no recibió respuesta al momento de la publicación.

Nitetronic Z6 Smart Anti-Snore Pillow

Cómo funciona: El fabricante señala que los sensores conectados a esta almohada detectan los ronquidos y monitorean la posición de la cabeza durante el sueño. Cuando detecta ronquidos, una bolsa de aire dentro de la almohada se infla, mueve la cabeza de quien ronca hacia un lado y, en teoría, despeja las vías respiratorias.

A través de la aplicación de la marca, puedes revisar un informe que muestra cuánto roncaste, cuántas veces la almohada ajustó la posición de tu cabeza y una puntuación del sueño según la calidad del sueño que tuviste cada noche. La aplicación también permite ajustar la sensibilidad de detección de ronquidos y la intensidad con la que se infla la almohada.

Nitetronic ofrece una política de devolución con una “prueba gratuita de 30 días”. Para obtener un reembolso completo (menos los costos de envío), el producto debe comprarse directamente en el sitio web de Nitetronic, estar sin lavar y sin daños, conservar todas las etiquetas originales y encontrarse en su empaque original y sin daños.

Qué opinaron nuestros evaluadores: Debido a su elevado precio de $699 (actualmente en oferta por $550), solo uno de nuestros evaluadores, Dariel, probó esta almohada en casa. No notó ninguna mejora en sus ronquidos mientras usaba la almohada, y los ajustes de esta lo despertaron varias veces durante las noches que la utilizó. Cuando le compartimos el precio de la almohada, expresó sorpresa de que algo pudiera costar tanto y hacer tan poco por sus ronquidos.

Nos comunicamos con la marca para pedir comentarios, pero no recibimos respuesta de Nitetronic al momento de la publicación.

Cómo evaluamos los productos de venta libre para aliviar los ronquidos

Un grupo de 4 evaluadores utilizó cada producto (excepto la almohada, como se señaló anteriormente) en casa durante al menos 2 noches antes de enviar sus comentarios sobre su experiencia. Respondieron preguntas sobre qué tan fácil era usar cada producto, qué tan cómodos se sentían al llevarlo puesto o al usarlo, si realmente reducía los ronquidos y si lo comprarían para ellos mismos. Nuestros evaluadores viven con otras personas en casa, quienes señalaron si hubo alguna mejora en sus ronquidos. Dos evaluadores también dieron seguimiento a sus ronquidos a través de una aplicación móvil.

Todos los evaluadores confirmaron que roncaban antes del inicio de nuestra evaluación y que no usaban actualmente ningún producto recetado ni de otro tipo para tratar sus ronquidos. Nuestro grupo de evaluadores incluyó a 2 mujeres y 2 hombres que han roncado durante años, y las edades de los evaluadores oscilaban entre mediados de los 20 y mediados de los 50 años.

Conclusión

En nuestras evaluaciones, no encontramos ningún producto que ayudara a nuestros evaluadores (ni a sus parejas, que pasan las noches escuchando sus ronquidos) a dormir mejor. Si sientes que ya probaste todo lo disponible en línea para deshacerte de los problemas de ronquidos, quizá sea momento de buscar ayuda de tu médico de atención primaria o de un especialista en sueño, especialmente si los ronquidos están afectando la calidad de tu sueño.

Un recordatorio: dormir es fundamental. “El sueño saludable es un pilar importante de la salud, tan importante como la nutrición y el movimiento, por lo que mejorar el sueño es una buena manera de optimizar la salud y el bienestar”, dice Shelgikar.

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