Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Vas a traer la cabeza en otro mundo y por andar en la lela podrías perder dinero, el celular o hasta la cartera, así que ponte abusado o abusada porque los descuidos estarán a la orden del día este 19 de mayo del 2026. No es momento de confiarte ni de dejar tus cosas aventadas donde sea porque hay mucha gente mano larga y otra más envidiosa que hasta disfruta verte batallar. Cuida también papeles importantes y no prestes dinero porque se ve difícil que regrese a tus manos. Tú ya aprendiste a la mala que cuando ayudas de corazón muchas veces terminas viendo cómo se hacen bien pen%dejos para pagarte.
Has pasado semanas medio raras, con cansancio emocional y pensamientos que nomás te traían aguitado o aguitada, pero esta vez vienes levantándote como el ave fénix, bien perrón, porque cuando tú tocas fondo agarras impulso y resurges más fuerte. Aprovecha esa energía para enfocarte en tus metas, en tus proyectos y sobre todo en demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Ya deja de estar esperando aplausos de gente que ni hace nada por su vida. Hay personas que nomás miran tus movimientos para criticar, pero cuando te ven triunfar son los primeros que quieren sentarse contigo en la mesa.
En cuestiones del amor se ve una etapa importante. Si tienes pareja, algo que van a vivir juntos los unirá más cañón que antes. Puede ser una conversación muy fuerte, una situación familiar o incluso un problema que les hará entender que cuando de verdad hay amor, cualquier tormenta se aguanta. Eso sí, bájale dos rayitas a tus inseguridades porque a veces quieres controlar demasiado y terminas asfixiando a la otra persona. No quieras prohibir amistades, salidas o formas de vestir porque nadie pertenece a nadie y quien de verdad quiere quedarse, se queda sin necesidad de cadenas.
Si estás soltero o soltera, se aproxima alguien que te moverá hasta las pestañas, pero no confundas calentura con amor porque luego te emocionas bien rápido y acabas haciendo castillos donde apenas había terreno baldío. Date tiempo de conocer antes de entregar todo, porque después andas llorando escuchando canciones llegadoras mientras stalkeas perfiles que ni caso te hacen.
Tu físico te ha estado causando inseguridades y aunque te hagas el fuerte o la fuerte, sí te pega verte al espejo y sentir que has descuidado ciertas cosas. Pero también no friegues, quieres cambios sin moverte ni tantito. La dieta no se hace viendo videos motivacionales mientras te empinas tres tacos con coca. Ponte metas reales, camina más, duerme mejor y deja de justificar la flojera con que “así eres feliz”. Claro que puedes mejorar, pero ocupas disciplina y dejar de sabotearte cada tercer día.
Una amistad te decepcionará porque descubrirás una mentira o un chisme donde te involucraron. No hagas berrinche ni armes circo, simplemente aprende a observar más y hablar menos de tus planes. Hay personas que te sonríen de frente mientras por detrás desean que todo te salga mal. Tú sigue avanzando calladito o calladita, que el éxito hace más ruido que cualquier chisme barato.
También vienen cambios en lo laboral. Podrías recibir una propuesta o enterarte de algo que te hará pensar mucho en tu futuro. Ya no estás para conformarte con migajas ni con ambientes donde no valoran lo que haces. Se visualiza crecimiento, pero primero tendrás que dejar atrás el miedo a fracasar. Recuerda algo, Leo: cuando tú te decides, no hay quien te detenga, el problema es que a veces dudas demasiado de ti y ahí es cuando se te cae el teatrito.
Tus números de la suerte serán el 09, 17 y 31, y tu color será el dorado. Ponte perrón o perrona porque esta semana vienes con toda la energía para renacer y callarle la boca a más de uno.
VIRGO
Este 19 de mayo del 2026 vienes arrastrando un cansancio que no es tanto físico sino emocional, porque aunque te haces el fuerte o la fuerte y aparentas que todo te vale madres, por dentro traes un revoltijo de pensamientos que no te dejan dormir a gusto. Has estado pensando mucho en lo que has perdido, en las oportunidades que dejaste ir y en personas que te quedaron debiendo más que dinero, pero ya es momento de sacudirte toda esa energía y dejar de cargar costales que no te corresponden. Tú no naciste para vivir mendigando amor, atención ni respeto, y este mes te lo va a dejar clarísimo.
La dieta y el ejercicio serán tus mejores aliados, pero no nomás por vanidad sino porque tu cuerpo ya te anda pidiendo a gritos que lo cuides más. Traes antojos, desvelos y una flojera que luego ni tú te soportas. Quieres recuperar el cuerpazo criminal de antes, pero también no inventes, te comes medio refri y luego dices que “el estrés te inflama”. Ponte metas reales y deja de sabotearte solo o sola. Caminatas, agua, dormir temprano y bajarle al mugrero te van a ayudar muchísimo. Cuando empieces a ver resultados hasta el ánimo te cambiará y más de una persona que te hizo menos se va a quedar con el hocico abierto viendo cómo renaciste.
En cuestiones de amor se vienen movimientos fuertes. Si tienes pareja, ya no sigas guardándote lo que sientes porque tarde o temprano todo explota y luego haces dramas marca diablo. Es momento de sentarte, hablar claro y poner las cartas sobre la mesa. Si algo te duele, dilo. Si algo ya no te gusta, exprésalo. No esperes que la otra persona sea adivina porque luego te encabronas por cosas que jamás comunicaste. Hay posibilidad de arreglar muchos problemas si ambos bajan el orgullo y hablan desde el corazón y no desde el coraje.
Si estás soltero o soltera, vienen amores de una noche y aventuras bastante intensas. Vas a traer un magnetismo tremendo y más de una persona te va a traer ganas, pero cuidado con confundir atención con amor verdadero. Hay alguien que podría ilusionarte bonito, pero también podrías terminar metiéndote donde no debes. No andes jugando con fuego si sabes que luego te enamoras hasta porque te reaccionaron una historia. Aprende a distinguir quién quiere pasar el rato y quién de verdad busca construir algo contigo.
En el trabajo traes demasiado estrés porque te gusta dejar todo al último y luego andas corriendo como loco o loca queriendo resolver en una hora lo que pudiste hacer en toda la semana. Tienes talento, eso nadie te lo quita, pero también eres experto en autosabotearte con la procrastinación. No te partas la madre de más tratando de demostrarle a otros lo que vales. Haz tu trabajo bien, sí, pero también aprende a descansar y a poner límites porque hay personas muy abusivas que te cargan responsabilidades que ni te corresponden.
Viene dinero extra que te va a sacar de varios pendientes y hasta podrías comenzar a pensar en cambiar de carro, remodelar algo de la casa o revisar propuestas para comprar terreno o vivienda. Se ve movimiento económico favorable, pero no te emociones gastando como si fueras millonario o millonaria porque luego terminas tronándote la quincena en pura fregadera. Aprende ahorrar aunque sea poquito porque más adelante vendrá una oportunidad importante que requerirá estabilidad.
Una amistad podría enfermarse o pasar por un momento complicado y necesitará mucho de tu apoyo. A veces eres bien seco o seca para demostrar cariño, pero cuando alguien te importa sacas el corazón enorme que tienes. Acércate más a quienes amas porque no todo en la vida es trabajo y preocupaciones. También vienen cambios muy fuertes en tu estado de ánimo; habrá días en que andarás bien motivado y otros donde no querrás ni salir de la cama. Respira profundo y no tomes decisiones importantes cuando estés enojado o triste porque luego dices cosas de las que te arrepientes.
Tus números de la suerte serán el 04, 11 y 28, y tu color será el verde olivo. Ponte las pilas, Virgo, porque esta etapa viene a enseñarte que cuando te enfocas y dejas de dudar de ti, no hay meta que no puedas conquistar.
LIBRA
Este 19 de mayo del 2026 te va a caer el veinte de muchas cosas que venías cargando desde hace tiempo y que, aunque te hacías el fuerte o la fuerte, sí te estaban afectando más de la cuenta. Hay heridas del pasado que todavía siguen abiertas porque nunca dijiste todo lo que sentías y te tragaste palabras, corajes y decepciones por evitar problemas. Pero mira, mi ciela, lo que no se habla se pudre por dentro y luego terminas explotando con quien menos culpa tiene. Es momento de sacar toda esa basura emocional. Si hay algo que te quedaste con ganas de decirle a una persona, escríbelo aunque jamás lo mandes. Quema esa carta, llora si quieres y suelta todo porque ya estuvo bueno de vivir atrapado o atrapada en recuerdos que no te dejan avanzar.
Traerás días medio raros donde te costará hasta levantarte de la cama. Vas a sentir una flojera emocional tremenda, como si la vida estuviera pesando más de la cuenta. No permitas que pensamientos negativos te arrastren a lugares oscuros porque tú solito o solita te haces historias bien trágicas en la cabeza. A veces te preocupas por cosas que ni han pasado y terminas agotado antes de tiempo. Necesitas volver a conectar contigo, con lo que te hace feliz y con la gente que sí suma a tu vida.
Un cumpleaños, reunión o salida con amistades te va a ayudar muchísimo a despejarte. Vas a recordar quién eras antes de tanto problema y te darás cuenta de que todavía tienes brillo, nomás que a veces lo escondes por andar cargando penas ajenas. También se ven reencuentros con amistades del pasado y la nostalgia va a pegar fuerte. Van a recordar momentos bien perros, risas, borracheras, amores y hasta chismes viejos que ahora darán más risa que coraje. Aprovecha esos momentos porque te van a devolver un pedacito de alegría que ya necesitabas.
En cuestiones de dinero y trabajo, lo tuyo definitivamente son las ventas, negocios o cualquier cosa donde puedas usar tu labia y tu carisma. Tú naciste para convencer hasta al más terco, el problema es que luego dudas demasiado de tus capacidades. Ya deja de esperar que alguien llegue a rescatarte económicamente y mejor ponte las pilas con ese proyecto que tienes en mente. Un negocio pequeño podría crecer muchísimo si te animas a empezarlo. Este año vienes con estrella para generar dinero, pero necesitas dejar la flojera y el miedo al fracaso.
Eso sí, vienen dos enfrentamientos fuertes con personas importantes en tu vida, pueden ser amistades o gente cercana. Todo será por un chisme malintencionado que andará circulando y que podría sacarte de tus casillas. Antes de reaccionar como lumbre prendida, investiga bien las cosas porque hay personas que disfrutan verte pelear con los tuyos. No caigas en provocaciones ni hagas más grande el mitote. Aprende a guardar silencio cuando sea necesario porque luego por querer aclarar todo terminas empeorando el asunto.
En el amor vas a descubrir ciertas verdades que te dejarán pensando muchísimo. Hay posibilidades de enterarte de mentiras o engaños de una expareja y sentirás coraje por haber confiado tanto. Pero no te culpes, uno ama con el corazón y no con poderes de adivino. Lo importante es que ahora abrirás los ojos y dejarás de idealizar personas que jamás te dieron el lugar que merecías. Si tienes pareja actualmente, cuida mucho la comunicación porque podrían surgir celos o malos entendidos por comentarios de terceros. No permitas que gente metiche destruya lo que tanto trabajo te costó construir.
También se visualiza un cambio importante en tu manera de pensar. Ya no vas a tolerar migajas ni amistades falsas. Te estás volviendo más selectivo o selectiva y eso está perfecto. Hay gente que se acostumbró a tenerte siempre disponible mientras ellos nomás aparecían cuando ocupaban algo. Se acabó. Esta etapa viene a enseñarte a poner límites y a darte el valor que mereces.
Tus números de la suerte serán el 06, 18 y 30, y tu color será el azul rey. Ponte perrón o perrona porque aunque hay envidias y chismes alrededor, tú seguirás brillando aunque a muchos les arda hasta el fundillo verte triunfar.
ESCORPIÓN
Este 19 de mayo del 2026 vienes entrando en una etapa donde vas a sentir que la vida comienza a moverse otra vez a tu favor. Después de semanas medio pesadas, de decepciones y de cargar preocupaciones que ni te dejaban dormir bien, por fin empezarás a ver claridad en varios asuntos. Un viaje comenzará a planearse y hay muchísimas posibilidades de que sí se haga realidad. Puede ser algo rápido o una escapada que llevabas tiempo deseando, pero te servirá muchísimo para desconectarte, pensar mejor y recuperar energías porque últimamente has andado bien drenado o drenada emocionalmente.
No dudes de ti ni de tus capacidades porque cuando tú empiezas a desconfiar de lo que eres capaz, solito o solita te saboteas. Tienes muchísimo potencial, pero a veces te gana el miedo al fracaso o el qué dirán. Hay personas que no te ven con buenos ojos y eso ya lo sabes perfectamente. Te sonríen de frente, pero por detrás hablan pestes de ti porque les cala verte avanzar. No te desgastes tratando de caerle bien a todo mundo. Tú enfócate en crecer y deja que cada quien se ahogue en su propia envidia.
Hay una persona muy cercana que anda hablando mal de ti y soltando comentarios venenosos a tus espaldas. Lo peor es que tú todavía le das entrada en tu vida creyendo que es de confianza. Abre bien los ojos porque las señales ya te las han puesto enfrente varias veces. Esa persona no soporta verte feliz ni verte avanzar. En cuanto identifiques quién es, pon distancia y no expliques nada. A veces el silencio duele más que cualquier pelea y tú no necesitas rebajarte al nivel de gente viborona.
Se vienen sueños premonitorios bastante intensos. Tú eres de los signos más intuitivos del zodiaco y cuando sueñas cosas raras casi siempre terminan pasando. Pon atención a señales, números y presentimientos porque el universo te estará hablando de muchas maneras. Un sueño relacionado con agua, caminos o una persona vestida de negro traerá un mensaje importante sobre algo que está por suceder. No ignores tu intuición porque rara vez se equivoca.
En el amor aparecerán noticias de una persona del pasado. Puede buscarte alguien con quien quedó historia pendiente o simplemente volverás a pensar muchísimo en alguien que marcó tu vida. No confundas nostalgia con amor porque luego el corazón te juega chueco y terminas abriendo puertas que ya estaban bien cerradas. Si esa persona regresa, observa más sus acciones que sus palabras porque prometer será muy fácil, cumplir ya será otra historia.
Si tienes pareja, vienen cambios importantes y conversaciones necesarias. Hay cosas que ya no puedes seguir ocultando ni haciendo como que no existen. La relación puede fortalecerse muchísimo si ambos hablan claro y dejan de jugar a las indirectas. También cuida los celos y el orgullo porque luego ninguno quiere dar el brazo a torcer y terminan peleando por tonterías. Aprende a escuchar más y reaccionar menos.
En cuestiones de dinero vienen oportunidades interesantes, pero necesitarás moverte más. No esperes que todo llegue del cielo porque esta vez el universo te pondrá oportunidades, pero tú tendrás que decidir si las tomas o las dejas pasar. Hay posibilidades de un ingreso extra o de comenzar algo nuevo que más adelante te dejará muy buenas ganancias.
Tu estado de ánimo estará medio cambiante. Habrá días donde te sentirás invencible y otros donde querrás mandar todo a la fregada. Respira, duerme más y no te tomes tan personal todo lo que pasa. A veces tú mismo te haces películas de terror en la cabeza y terminas sufriendo por adelantado. Aprende a vivir un día a la vez.
Tus números de la suerte serán el 03, 21 y 32, y tu color será el negro. Ponte perro o perra, Escorpión, porque esta etapa viene cargada de cambios fuertes, verdades incómodas y oportunidades que podrían cambiarte la vida si sabes aprovecharlas.
ARIES
Este 19 de mayo del 2026 vienes arrastrando muchas emociones encontradas y aunque por fuera aparentas que todo te vale madres, por dentro sí traes preocupaciones que no te dejan estar en paz. Un familiar podría enfermarse o presentar complicaciones de salud y eso te va a mover bastante el tapete emocional. No te desesperes ni empieces a imaginar tragedias antes de tiempo. A veces te ahogas en un vaso de agua y haces más grande el problema de lo que realmente es. Lo importante será estar presente y apoyar en lo que puedas sin descuidarte tú también.
Traes una energía medio rara porque hay días en los que amaneces con toda la actitud de comerte el mundo y otros donde ni ganas te dan de salir de la cama. Necesitas cambiar la manera en que estás viendo la vida porque luego te enfocas demasiado en lo negativo y se te olvida todo lo bueno que has logrado. Tú puedes conseguir cualquier cosa que te propongas, pero ocupas disciplina, dejar la flojera y sobre todo dejar de sabotearte con pensamientos derrotistas. El universo te está poniendo oportunidades enfrente, pero si sigues pensando que no puedes, entonces nadie podrá ayudarte.
En cuestiones de amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, ya no pueden seguir viviendo en la misma rutina aburrida de siempre porque la relación necesita avanzar o se va a enfriar más que café olvidado en la mesa. Es momento de hablar claro sobre el futuro, compromisos, planes y todo eso que han estado dejando para después. Puede haber propuestas importantes, cambios de casa o decisiones que fortalecerán mucho la relación. Eso sí, deja de actuar como si no necesitaras a nadie porque luego por orgullo terminas alejando a quien sí te quiere bonito.
Si estás soltero o soltera, cuidado con andar rogando amor donde claramente no te quieren dar ni los buenos días. Ya deja esa costumbre de mendigar cariño o atención de personas que nomás te buscan cuando les conviene. Tú no naciste para ser plato de segunda mesa ni postre de nadie. Eres mucho para andar detrás de alguien que te responde cada tres siglos y todavía se hace del rogar. Aprende a valorarte porque cuando entiendas lo mucho que vales, hasta el tipo de personas que atraes cambiará completamente.
También vienen posibilidades de un viaje o una salida improvisada que te ayudará muchísimo a despejar la mente. Se ven reencuentros con amistades del pasado y recordarás momentos bien intensos que te harán darte cuenta de cuánto has cambiado. Algunas amistades siguen siendo leales y otras solo aparecerán por curiosidad o conveniencia. Tú aprende a distinguir quién sí merece quedarse en tu vida y quién solo regresa cuando se siente solo o sola.
En lo económico tendrás altibajos porque se te va el dinero en puras tonterías. Luego dices que quieres ahorrar y a la primera oferta terminas comprando cosas que ni ocupabas. Ponte más abusado con los gastos porque más adelante podrías necesitar ese dinero para algo importante relacionado con familia o trabajo. También se ven oportunidades laborales o propuestas que podrían ayudarte a crecer mucho económicamente, pero tendrás que dejar el miedo y aventarte.
Cuida mucho tu alimentación porque traes el estómago bien sensible y ciertos alimentos te están haciendo daño aunque te hagas el valiente. No estés tragando a deshoras ni abusando de comida pesada porque luego andas todo inflamado o inflamada y ni sabes por qué. Tu cuerpo ya te anda pidiendo atención y descanso. Duerme mejor y deja tantito el estrés porque te estás consumiendo solo.
No permitas que nadie te vea derrotado o derrotada. Tú tienes una fuerza enorme y aunque la vida te ha puesto unas friegas monumentales, siempre terminas levantándote. Esa es tu magia, Aries, que cuando todos creen que ya no puedes más, sacas fuerza hasta de donde no tienes y vuelves a empezar más perro o perra que antes.
Tus números de la suerte serán el 08, 19 y 27, y tu color será el rojo intenso. Ponte las pilas porque vienen días donde tendrás que demostrar de qué estás hecho o hecha y callarle la boca a mucha gente que apostó a verte caer.
TAURO
Este 19 de mayo del 2026 vienes entrando en una etapa de movimientos importantes y decisiones que podrían cambiarte muchísimo el rumbo de las cosas. Habrá temas relacionados con documentos, acuerdos, firmas o trámites que te traerán medio acelerado o acelerada. No firmes nada sin leer bien y tampoco confíes tanto en promesas bonitas porque hay personas que te quieren ver la cara. Ponte bien abusado o abusada con todo lo que tenga que ver con dinero, papeles y negocios porque cualquier pequeño descuido podría meterte en problemas más adelante.
Traes la vida demasiado aprisa y eso te está pasando factura. Andas corriendo para todo, estresándote de más y queriendo resolver problemas ajenos cuando ni los tuyos tienes completamente acomodados. Baja tantito la velocidad porque se marcan riesgos de accidentes, sobre todo relacionados con carro, moto o distracciones en la calle. No manejes enojado o pensando en mil cosas porque luego por andar en la luna suceden los fregadazos.
A pesar de todo, vienen sorpresas bastante buenas en próximas fechas. El universo poco a poco comenzará a acomodarte situaciones que antes parecían imposibles. También descubrirás ciertas verdades dentro de la familia. Saldrán a la luz engaños, mentiras o secretos que te harán abrir los ojos sobre personas que tú tenías bien idealizadas. No te sorprendas tanto, a veces la misma sangre es la que más traiciona y tú ya has aprendido varias veces que no siempre se puede confiar ni en la propia sombra.
Has pasado por caídas muy fuertes y aun así aquí sigues, levantándote como si nada. Esa es una de tus mayores virtudes, Tauro: podrás llorar, encabronarte y sentirte derrotado o derrotada por ratos, pero nunca te quedas tirado. Cada golpe te ha vuelto más fuerte y más inteligente. Antes eras demasiado ingenuo o ingenua y dabas todo sin pensar, pero la vida ya te enseñó que no cualquiera merece tu corazón ni tus sacrificios.
En cuestiones de amor viene una decepción bastante fuerte relacionada con una persona que ya te daba mala espina desde hace tiempo. Todo eso que sospechabas resultará cierto y aunque te dolerá confirmarlo, también será un alivio dejar de vivir engañándote. Si tienes pareja, cuidado con los reclamos y celos porque podrían explotar discusiones muy intensas. Aprende a hablar claro y dejar de guardarte las cosas hasta que explotas peor que olla exprés.
Si estás soltero o soltera, viene la posibilidad de conocer a alguien muy interesante durante una salida o viaje. La química será fuerte desde el principio, pero no te emociones tan rápido porque luego te encariñas y terminas imaginando boda cuando apenas te contestaron dos historias. Disfruta el momento y deja que las cosas fluyan.
Un familiar podría enfermarse y eso moverá mucho el ambiente en casa. Trata de estar más presente y no alejarte emocionalmente como acostumbras hacer cuando algo te preocupa. A veces aparentas dureza para no mostrar vulnerabilidad, pero también es válido pedir apoyo cuando lo necesites.
En lo económico vienen mejoras poco a poco, pero necesitas aprender ahorrar. Luego gastas mucho en gente que ni lo merece o en cosas innecesarias nomás para sentirte mejor emocionalmente. Ya deja las compras impulsivas porque después andas bien tronado o tronada esperando milagros para completar gastos.
Tus números de la suerte serán el 05, 14 y 33, y tu color será el verde esmeralda. Ponte perro o perra, Tauro, porque aunque vienen verdades incómodas y cambios fuertes, también llega una etapa donde por fin dejarás de conformarte con migajas y comenzarás a darte el lugar que mereces.
GÉMINIS
Este 19 de mayo del 2026 vienes con una energía bien rara encima y necesitarás cuidarte muchísimo de las malas vibras y de la gente envidiosa que se anda metiendo hasta donde no le importa. Aguas con las visitas en tu casa porque no todas llegan con buenas intenciones. Hay personas que te sonríen, te abrazan y hasta te dicen “amigo” o “amiga”, pero por dentro quisieran tener tu vida, tu suerte y hasta el brillo que cargas. Después de ciertas visitas sentirás cansancio, dolor de cabeza o una vibra pesada en casa. Limpia tu espacio, abre ventanas, prende una veladora o aunque sea date una barridita energética porque sí se marcan cargazones fuertes alrededor de ti.
Cuida mucho el orgullo porque podrías terminar alejándote de una amistad importante por una tontería. Tú cuando te enojas te cierras más que banco en día festivo y luego aunque sabes que te equivocaste prefieres quedarte callado o callada antes de pedir disculpas. No permitas que el ego destruya relaciones valiosas. Hay amistades que sí han estado contigo en momentos donde nadie más daba un peso por ti y no sería justo perderlas por berrinches o malos entendidos.
Una situación muy importante está por llegar y moverá completamente tu manera de ver la vida y de tratar a las personas. Vas a comenzar a madurar muchísimo en cuestiones emocionales porque ya entendiste que no todo mundo merece acceso a tu corazón ni a tus planes. Antes confiabas demasiado rápido y luego terminabas decepcionado o decepcionada. Ahora vienes más selectivo y eso será lo mejor que podrás hacer por tu paz mental.
En cuestiones de amor se aproxima algo muy fuerte con una persona de tierras lejanas o alguien que vive en otra ciudad. Puede comenzar como amistad, plática o simple coqueteo, pero poco a poco se irá convirtiendo en algo que te hará sentir vivo o viva otra vez. Después de tantas decepciones ya habías perdido la esperanza de sentir mariposas en el estómago y mira nomás cómo te va a volver el brillo a los ojos. Eso sí, no te aceleres ni hagas novelas mentales antes de tiempo porque luego tú solito o solita te enamoras de promesas y terminas sufriendo por expectativas que ni existían.
Si ya tienes pareja, mucho cuidado porque alguien anda rondando a tu media naranja en redes sociales o en el círculo cercano. Hay una amistad de él o ella que trae otras intenciones y podría empezar a meter cizaña o coquetear descaradamente. No armes un drama antes de tiempo, pero tampoco ignores las señales. Lo importante será la comunicación y la confianza. Si la relación está sólida, nadie podrá destruirla. Pero si ya traían problemas guardados, esta situación podría sacar inseguridades bien fuertes.
También se marca la posibilidad de encamarte con una amistad y eso va a ponerte la cabeza hecha bolas. Tú sabes perfectamente que cuando mezclas sentimientos con deseo terminas bien confundido o confundida. Podrías enamorarte más rápido de lo que imaginas y luego sufrir porque la otra persona no quiera algo serio. Antes de aventarte como gordo en tobogán, piensa bien qué quieres y qué tan preparado estás para las consecuencias emocionales.
En lo laboral viene muchísimo estrés. Vas a sentir que todo mundo te carga la mano y que no te alcanza el tiempo para resolver pendientes. Respira profundo porque sí podrás con todo, nomás no quieras hacerlo todo al mismo tiempo. Se visualiza una salida de la ciudad o un viaje rápido relacionado con trabajo, familia o descanso. Te servirá muchísimo para despejarte y salir un poco de la rutina que ya te trae bien harto o harta.
Recuerda algo muy importante: tu familia y tú son primero. Ya deja de poner en un altar a gente que ni movería un dedo por ti. Has dado demasiado amor, tiempo y energía a personas que nomás te buscaron cuando ocupaban algo. Esta etapa viene a enseñarte a darte prioridad sin sentir culpa.
Tus números de la suerte serán el 10, 22 y 35, y tu color será el amarillo mostaza. Ponte perro o perra, Géminis, porque aunque hay envidias y tentaciones rondando, también vienen oportunidades bien buenas para reinventarte y volver a sentirte querido o querida de verdad.
CÁNCER
Este 19 de mayo del 2026 vas a traer el corazón medio sensible y la cabeza llena de pensamientos que no te dejan estar completamente en paz. Si sigues soltero o soltera no es porque no tengas pretendientes, al contrario, hay personas que desde hace tiempo te traen ganas y quisieran algo contigo, pero tú tienes la mala costumbre de fijarte justo en quien no puede darte estabilidad. Luego te enamoras de quien te ignora, te responde cada ocho horas o nomás te busca cuando se siente solo. Ya deja de romantizar migajas y aprende a valorar a quien sí se interesa de verdad por ti.
Una amistad comenzará a acercarse más de la cuenta y poco a poco empezarás a notar miradas, detalles y actitudes diferentes. Esa persona podría desarrollar sentimientos hacia ti o incluso confesarte algo que no esperabas. Antes de reaccionar impulsivamente, escucha bien tu corazón porque podrías llevarte una sorpresa muy bonita si te das la oportunidad. Eso sí, tampoco juegues con sentimientos ajenos nomás por sentirte querido o querida.
Traes una tendencia muy fuerte a hundirte en pensamientos negativos y eso ya se te está haciendo costumbre. Hay días donde tú mismo o misma buscas motivos para sentirte triste y luego terminas encerrado en emociones que ni sabes cómo manejar. Recuerda que la tristeza también se vuelve vicio cuando uno se acostumbra a vivir en ella. Necesitas cambiar la manera en que ves la vida y dejar de alimentar fantasmas del pasado. No todo lo malo que viviste define quién eres hoy.
El karma anda más activo que nunca contigo, así que cuidado con lo que dices, haces y hasta deseas. Todo regresa tarde o temprano y tú ya lo has comprobado muchas veces. Si tiras piedras, prepárate porque algunas podrían regresar más rápido de lo que imaginas. Aprende a actuar desde la honestidad y deja de cargar corajes innecesarios porque solo te están enfermando emocionalmente.
En el amor necesitas aprender a valorarte más. Tienes la costumbre de darlo todo desde el principio y luego quedarte vacío o vacía cuando las cosas no salen como esperabas. No entregues más de lo que recibes y deja de querer salvar relaciones que claramente solo dependen de ti. Si alguien te quiere, lo demostrará con hechos y no nomás con palabras bonitas. Hay riesgo de engaños o decepciones más adelante si sigues idealizando personas que no han demostrado estar a tu altura.
Se aproxima un evento social, fiesta o reunión donde te la pasarás increíble. Necesitabas distraerte y volver a conectar con personas que sí te hacen sentir bien. Vas a reír muchísimo, recordar viejos tiempos y hasta recibir comentarios o halagos que te subirán el ánimo. Aprovecha esos momentos porque te ayudarán a salir del encierro emocional donde te has metido últimamente.
También comenzarás a madurar muchísimo. Estás entrando en una etapa donde tu bienestar será prioridad y eso ya era necesario. Por años quisiste resolverle la vida a todo mundo mientras la tuya estaba hecha pedazos. Ya entendiste que no puedes salvar a nadie si tú mismo o misma te estás ahogando. Aprende a ponerte primero sin sentir culpa.
A medida que pasen los días podrían aparecer ciertos bajones emocionales relacionados con familia y sentimientos. Habrá noticias o situaciones que no saldrán como esperabas y eso te hará sentir algo desanimado o desanimada. Respira profundo y no tomes decisiones importantes cuando estés triste porque luego haces dramas de cosas que con calma tienen solución.
También se marca embarazo en familia o amistades cercanas y esa noticia moverá muchísimo el ambiente. Podría traer alegría, sorpresa o incluso preocupación dependiendo de cómo se den las cosas.
Tus números de la suerte serán el 07, 16 y 29, y tu color será el blanco aperlado. Ponte perrón o perrona, Cáncer, porque aunque vienes cargando emociones pesadas, esta etapa también traerá aprendizajes que te harán más fuerte y muchísimo más consciente de lo que realmente mereces en tu vida.
PISCIS
Este 19 de mayo del 2026 la vida te va a dar un sacudidón emocional que te hará abrir los ojos de una manera muy fuerte. Una situación que sucederá en estos días te hará darte cuenta de lo ingenuo o ingenua que fuiste con cierta persona. Y no, no fue porque seas tonto o tonta, fue porque cuando tú quieres a alguien te entregas de corazón y crees en palabras bonitas aunque las señales ya te estuvieran gritando otra cosa. Pero mira, de amor y confianza también se aprende, y esta vez aprenderás a no volver a regalar tu tiempo ni tus sentimientos a quien solo aparece cuando ocupa algo.
Te darás cuenta de que muchas personas se acostumbraron a buscarte únicamente cuando tenían problemas, necesitaban dinero, consejos o alguien que les levantara el ego. Pero cuando tú eras quien ocupaba apoyo, ahí sí todos desaparecían más rápido que quincena en fin de semana. Ya estuvo bueno de ser salvavidas emocional de medio mundo. Aprende a poner límites y manda bien lejos a quien nomás te busca por conveniencia. No tienes por qué cargar problemas ajenos cuando bastante haces con cargar los tuyos.
Se aproxima un viaje o una salida que te ayudará muchísimo a despejar la mente. También habrá reuniones familiares que te devolverán cierta tranquilidad emocional que ya necesitabas. Te hará bien convivir con gente que sí te quiere bonito y que no te juzga por tus errores. A veces te aíslas demasiado cuando estás mal y eso solo empeora las cosas. Necesitas volver a reír, salir y reconectar con quienes sí suman paz a tu vida.
En el amor vienen movimientos intensos. Un amor de lejos comenzará a fortalecerse o una persona que vive fuera de tu ciudad empezará a mover fibras emocionales que pensabas dormidas. Vas a sentir una conexión muy especial, de esas que llegan sin avisar y te cambian el humor hasta con un mensaje. Eso sí, no idealices demasiado porque luego tú mismo o misma te haces castillos enormes y terminas sufriendo por expectativas que nadie te prometió cumplir.
También se marcan posibilidades de reencuentros familiares o con personas importantes de tu pasado. Algunas pláticas pendientes por fin podrían darse y eso te ayudará muchísimo a cerrar ciclos que seguían abiertos. Ya deja de cargar rencores de gente que te fregó la vida. El coraje solo te enferma a ti mientras los demás siguen felices como si nada. Suelta, perdona y sigue adelante. No por ellos, sino por tu paz mental.
Aguas con relaciones prohibidas o tentaciones que podrían aparecer en próximos días. Vas a traer el corazón y las hormonas medio alborotadas y podrías terminar metiéndote en terrenos peligrosos. No juegues con fuego donde sabes perfectamente que alguien podría salir lastimado, incluyendo tú. Aprende a respetar lo ajeno y también a darte tu lugar porque luego terminas involucrándote en historias que parecen película de drama y acabas más dañado o dañada que nadie.
Una amistad se acercará a contarte problemas muy fuertes o situaciones personales delicadas. Si de verdad no sabes cómo ayudar, mejor escucha y acompaña, pero no prometas cosas que no podrás cumplir. A veces quieres salvar a todos y terminas absorbiendo energías que ni te corresponden. Tú no eres terapeuta de nadie, mi ciela, y también necesitas cuidar tu estabilidad emocional.
En lo económico vienen pequeños cambios positivos, pero tendrás que aprender administrar mejor tus gastos porque luego compras cosas nomás por ansiedad o tristeza. Se ve oportunidad de generar dinero extra por medio de ventas, redes sociales o algo relacionado con creatividad. Tú tienes muchísimo talento, el problema es que luego dudas demasiado de ti y abandonas proyectos antes de ver resultados.
Tu estado de ánimo estará cambiante. Habrá días donde te sentirás muy inspirado o inspirada y otros donde te pegará la nostalgia bien fuerte. No te encierres. Sal, arréglate, conoce gente nueva y date oportunidad de vivir cosas distintas. Ahí está la clave para que muchas situaciones que llevaban tiempo estancadas comiencen por fin a moverse.
Tus números de la suerte serán el 02, 15 y 34, y tu color será el azul cielo. Ponte perrón o perrona, Piscis, porque esta etapa viene a enseñarte que ya no naciste para mendigar amor ni cargar gente que no sabe valorar el corazón tan enorme que tienes.
ACUARIO
Este 19 de mayo del 2026 vas a entrar en una etapa donde tendrás que aprender a confiar más en el proceso y menos en la desesperación. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas porque lo que parece fracaso ahorita en realidad será una bendición disfrazada. Tú eres de esas personas que cuando se ilusionan con algo quieren que todo salga rápido y perfecto, pero la vida a veces te detiene no para castigarte, sino para llevarte por un camino mucho mejor. Así que deja de hacer berrinche emocional y entiende que lo que es para ti llegará aunque tarde un poquito más.
Los chismes van a estar bien fuertes alrededor de ti. Hay gente sin oficio ni beneficio que anda más pendiente de tu vida que de pagar sus propias deudas. No te mortifiques ni desgastes aclarando rumores porque entre más importancia les des, más crecerán. Tú sigue en lo tuyo y deja que hablen. La gente mediocre siempre necesita inventar cosas de quien sí se mueve, sí trabaja y sí tiene sueños. En la medida que ignores sus tonterías, se cansarán de no obtener reacción de tu parte.
Traes una fuerza enorme dentro de ti, aunque a veces se te olvide. Has pasado por decepciones, caídas y momentos donde pensaste que ya no ibas a levantarte, pero aquí sigues, más fuerte y más sabio o sabia que antes. Tus errores del pasado no definen quién eres hoy. Ya deja de castigarte por decisiones viejas porque bastante has aprendido de cada fregadazo que te ha puesto la vida.
En cuestiones de amor vienen movimientos bien intensos porque una persona del pasado regresará con mucha fuerza. Puede buscarte un ex, alguien con quien quedó historia pendiente o una persona que nunca logró olvidarte. Va a mover muchas emociones y podría despertar sentimientos que creías muertos. Pero aguas, no confundas nostalgia con amor verdadero. Esa persona viene cargando las mismas mañas de antes y si no pones límites claros podrías volver a caer en el mismo círculo tóxico que tanto trabajo te costó superar.
Si decides darle otra oportunidad, hazlo con inteligencia y no con necesidad emocional. Mantén siempre la guardia arriba y observa hechos, no promesas. Tú tienes un corazón muy noble y ese es precisamente el problema: das demasiado rápido y muchas personas terminan aprovechándose de eso. Hay gente que sabe perfectamente cómo manipularte con palabras bonitas porque conocen tu lado sensible. Esta vez no entregues todo desde el principio.
Si estás soltero o soltera, vienen nuevas oportunidades amorosas y posibilidades de conocer personas muy distintas a las que antes te atraían. Poco a poco comenzarás a entender que mereces relaciones más sanas y recíprocas. Ya no estás para andar mendigando mensajes ni rogando atención. Quien quiera estar contigo lo demostrará sin juegos ni excusas.
En lo laboral y económico se ven oportunidades importantes, pero necesitarás atreverte más. Tienes ideas buenísimas y talento de sobra, pero luego te gana el miedo o la flojera mental y terminas dejando proyectos a medias. Ponte metas claras y ve tras ellas aunque te equivoques mil veces. Nadie triunfa sin caerse primero y tú estás más cerca del éxito de lo que imaginas.
También vienen cambios en amistades. Te decepcionarás de alguien que considerabas importante porque descubrirás actitudes falsas o comentarios que no esperabas. No hagas dramas, simplemente aprende a seleccionar mejor tu círculo. No todo mundo merece acceso a tu energía ni a tus planes.
Tus números de la suerte serán el 01, 13 y 26, y tu color será el plateado. Ponte perro o perra, Acuario, porque esta etapa viene cargada de aprendizajes, segundas oportunidades y decisiones que podrían cambiarte completamente la vida si dejas de tenerle miedo a avanzar.
CAPRICORNIO
Este 19 de mayo del 2026 vas a necesitar tener muchísimo cuidado con lo que cuentas y con quién lo cuentas porque traes alrededor gente bien hocicona que no sabe guardar secretos ni aunque les paguen. Hay amistades que aparentan preocuparse por ti, pero apenas les das confianza salen corriendo a contar tu vida como si fueran noticiero de las nueve. No abras de más la boca ni cuentes planes, relaciones o problemas personales porque podrías terminar metido o metida en un chisme bien incómodo. Recuerda que no toda la gente que te escucha te quiere ver triunfar; muchos nomás juntan información para usarla después en tu contra.
También se marcan accidentes, caídas y golpes, así que ponte bien abusado o abusada. Andarás distraído pensando en mil cosas y podrías tropezar, pegarte o hasta tener un susto manejando. No quieras hacer todo rápido porque las prisas serán tus peores enemigas estos días. Cuida piernas, espalda y manos, y si vas a salir o viajar, revisa bien todo antes de arrancar porque cualquier pequeño descuido podría traerte corajes innecesarios.
En cuestiones de amor traes el carácter más pesado que costal de cemento. Si tienes pareja, ya bájale dos rayitas a la exigencia porque luego quieres que la otra persona adivine lo que sientes, piense como tú y encima te aguante los cambios de humor. Así tampoco, mi ciela. Recuerda que las personas también se cansan de discutir por todo y sentir que nunca hacen nada bien. Deja de buscar pleitos donde ni los hay y mejor invierte tiempo en crear momentos bonitos, salir, hablar y volver a conectar con esa persona que sí ha estado contigo en buenas y malas.
Hay comentarios malintencionados rondando tu relación y podrían hacerte dudar de la fidelidad de tu pareja. No caigas en juegos de gente metiche ni armes dramas por rumores. Tú eres muy desconfiado o desconfiada cuando algo te entra en la cabeza y luego solito o solita te haces novelas completas. Recuerda que no todo lo que escuchas es verdad. Antes de reclamar o sacar conclusiones, habla claro y observa hechos. Muchas veces hay personas que quisieran verte solo o sola porque les cala verte feliz.
Si estás soltero o soltera, se ve una etapa donde comenzarás a darte más valor. Ya no andarás tan dispuesto o dispuesta a aceptar migajas ni relaciones a medias. Y qué bueno, porque tú cuando amas das estabilidad, apoyo y lealtad, pero también mereces recibir lo mismo. Hay alguien que comenzará a acercarse poco a poco y aunque al principio no te moverá mucho el tapete, terminará sorprendiéndote más adelante.
En lo laboral vienen momentos importantes donde tendrás que decidir hacia dónde quieres llevar tu vida. Ya no puedes seguir perdiendo tiempo en cosas que no te hacen feliz o en trabajos donde no reconocen tu esfuerzo. Es momento de poner metas claras y dejar de posponer sueños. Tú tienes muchísimo potencial, pero a veces te gana la rutina y terminas conformándote con menos de lo que realmente mereces.
También se ven cambios fuertes en tu manera de pensar. Vas a comenzar a valorar más tu tranquilidad emocional y dejarás de cargar problemas ajenos. Ya entendiste que no puedes salvar a todo mundo y que muchas personas solo se acercan cuando ocupan algo. Esta etapa viene a enseñarte a poner límites sin sentir culpa.
En la familia podrían surgir pequeñas tensiones o preocupaciones relacionadas con dinero o salud, pero nada que no pueda solucionarse con calma y unión. No te cierres emocionalmente ni quieras resolver todo tú solo o sola. Aprende a pedir apoyo cuando lo necesites porque luego cargas demasiado y terminas explotando por cualquier tontería.
Tus números de la suerte serán el 12, 20 y 36, y tu color será el café oscuro. Ponte perro o perra, Capricornio, porque esta etapa viene a enseñarte que la paz vale más que cualquier relación falsa y que cuando aprendes a confiar en ti, nadie puede mover tu mundo.
SAGITARIO
Este 19 de mayo del 2026 vas a tener que abrir bien los ojos porque no toda la gente que llega sonriendo viene con buenas intenciones. Tú tienes la mala costumbre de confiar rápido y dejarte llevar por la primera impresión, y ahí es donde luego terminas decepcionado o decepcionada. Hay personas que saben perfectamente cómo hablar bonito, cómo actuar encantadores y cómo ganarse tu confianza, pero detrás de esa máscara traen otras intenciones. Aprende a observar más y emocionarte menos porque no todo lo que brilla es oro, y tú ya has salido varias veces lastimado por creer demasiado rápido.
Amores del pasado volverán a moverte emociones que pensabas superadas. Puede regresar alguien físicamente o simplemente volverás a recordar situaciones que todavía te dejan cierta espinita clavada. Pero esta vez será diferente porque ya no lo verás desde la tristeza sino desde el aprendizaje. Poco a poco comenzarás a sanar heridas que llevabas cargando desde hace mucho tiempo. Ya entendiste que no puedes seguir viviendo amarrado o amarrada a personas que no supieron valorarte cuando tuvieron la oportunidad.
En cuestiones de amistades habrá movimientos importantes. Algunas personas se alejarán y otras volverán aparecer en tu vida, pero solo quienes de verdad te quieren permanecerán aun después de las tormentas. Tú eres muy leal con la gente que amas y por eso te duele cuando descubres falsedades o intereses escondidos. Esta etapa viene a enseñarte a seleccionar mejor tu círculo y dejar de dar acceso a cualquiera.
Se aproximan posibilidades enormes de crecimiento personal y espiritual. Vas a comenzar a trabajar más en ti, en sanar emociones y en recuperar esa seguridad que por momentos habías perdido. Necesitas estar bien contigo mismo o misma para que todo lo demás fluya mejor. Cuando tú estás en paz contigo, hasta las oportunidades comienzan a llegar más rápido. Pero si sigues cargando rencores, inseguridades y miedos, seguirás atrayendo puro caos.
Una amistad comenzará a gustarte muchísimo y eso podría complicarte un poco la existencia. Vas a sentir una conexión muy fuerte y hasta imaginarás escenarios que todavía ni existen. Aguas con ilusionarte demasiado rápido porque luego tú solito o solita construyes historias completas y terminas sufriendo por expectativas. Ve despacio, conoce bien a la persona y no entregues el corazón en bandeja de plata desde el primer mensaje bonito.
En el amor necesitas aprender a escuchar más tu intuición. Hay personas que llegan a tu vida solo para pasar el rato y otras que realmente quieren construir algo contigo. La diferencia estará en los hechos y no en las palabras. Ya deja de conformarte con migajas emocionales o con relaciones donde solo tú haces el esfuerzo.
En lo laboral y económico vienen cambios positivos, pero tendrás que esforzarte muchísimo más. No basta con soñar bonito, también hay que mover el fundillo y trabajar por lo que quieres. Tú tienes ideas increíbles y mucha creatividad, pero a veces te gana la flojera o la dispersión y terminas dejando proyectos a medias. Ponte metas claras y no descanses hasta conseguirlas.
También será momento de mandar bien lejos a personas aprovechadas que solo te buscan cuando necesitan favores, dinero o atención. Ya estuvo bueno de ser el salvador emocional de todo mundo mientras tú te quedas vacío o vacía. Aprende a decir que no sin sentir culpa. Quien de verdad te quiere entenderá tus límites.
Tus números de la suerte serán el 09, 24 y 38, y tu color será el naranja quemado. Ponte perrón o perrona, Sagitario, porque esta etapa viene cargada de aprendizajes, cierres de ciclos y oportunidades para convertirte en una versión mucho más fuerte y consciente de ti mismo o misma.