La Opinión gana un Premio Telly por reportaje con Activista Media sobre dos universitarias y el Sueño Americano

El proyecto periodístico “A scholarship to the American Dream” (“Una becha hacia el Sueño Americano) fue reconocido con un Premio Telly de Bronce en la categoría de Video Social–Periodismo en Video durante la 47ª edición anual de los Premios Telly, uno de los reconocimientos más importantes de la industria audiovisual y digital en Estados Unidos.

Este proyecto fue liderado por Jesús García, Managing Editor, News, de Impremedia (La Opinión), en colaboración con Camila Montenegro, periodista de Activista Media.

El trabajo periodístico cuenta cómo en medio de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, Karla y Camila, dos amigas que se conocieron desde la infancia –hijas de inmigrantes– ganaron la prestigiosa beca universitaria QuestBridge, que les ayudaráa lograr el Sueño Americano.

La organización de los premios informó que el trabajo fue seleccionado entre más de 13,000 propuestas recibidas este año, destacando la calidad e innovación de las producciones participantes en múltiples plataformas y formatos digitales.

“Hoy más que nunca, nos entusiasma reconocer a creadores que logran capturar la inspiración original detrás de su trabajo mientras aprovechan el dinámico y cambiante panorama actual de los medios de comunicación”, señalaron los organizadores en la notificación oficial enviada a los ganadores.

El reconocimiento coloca a “A scholarship to the American dream” entre las producciones destacadas de periodismo en video social, una categoría que premia historias diseñadas para plataformas digitales y enfocadas en contenido de impacto humano y relevancia social.

Los Premios Telly fueron creados en 1979 y reconocen trabajos en televisión, video y medios digitales. A lo largo de los años se han convertido en un referente para productores, periodistas, agencias creativas y compañías de medios que desarrollan contenido para televisión abierta, streaming, redes sociales y plataformas multimedia.

La edición número 47 de los premios se desarrolló en un contexto de rápida transformación del ecosistema digital, donde el video corto y el contenido adaptado a redes sociales tienen cada vez mayor relevancia en la distribución de noticias e historias documentales.

Los organizadores destacaron que los ganadores de este año representan “las historias más innovadoras que se cuentan actualmente en todas las pantallas”.

El reconocimiento de bronce ubica al proyecto entre los trabajos sobresalientes evaluados por la academia de los Premios Telly, integrada por profesionales de medios, entretenimiento y producción audiovisual.