Piloto muere tras accidente aéreo cerca de la mansión de Taylor Swift en Rhode Island

Un piloto falleció este lunes después de que la avioneta que conducía se precipitara en un campo cercano al Westerly State Airport, en Rhode Island.

La aeronave involucrada era una avioneta monomotor Cessna 172 que, según las primeras investigaciones, intentaba aterrizar cuando el piloto habría tenido que modificar la trayectoria, reportó WPRI.

El accidente ocurrió en una zona cercana a Watch Hill, el exclusivo sector costero donde Taylor Swift posee una mansión de ocho habitaciones.

Testigos escucharon una fuerte explosión

Residentes de la zona afirmaron haber escuchado un fuerte estruendo al momento del impacto.

Una vecina identificada como Kerry Vacca declaró a medios locales que el ruido fue “la explosión más fuerte” que había escuchado en su vida.

Los restos de la aeronave fueron localizados en el borde boscoso de un campo abierto frente al aeropuerto.

Las autoridades indicaron que el piloto, quien era instructor de vuelo certificado y tenía poco más de 20 años, era la única persona a bordo del avión.

Autoridades investigan las causas del accidente

El piloto fue trasladado de emergencia al Westerly Hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

Las condiciones climáticas eran favorables al momento del accidente, con cielos despejados y poco viento, según reportes preliminares.

La investigación quedó a cargo de la National Transportation Safety Board y de la Federal Aviation Administration.

De acuerdo con reportes locales, este es el primer accidente mortal registrado en el aeropuerto de Westerly desde noviembre de 2003, cuando dos avionetas colisionaron en el aire.

La zona de Watch Hill, conocida por sus residencias de lujo y por ser uno de los refugios vacacionales de Taylor Swift, ya había sido noticia en 2025 luego de que restos humanos aparecieran en una playa cercana.

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