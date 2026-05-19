Quién es Sarah Krissoff, la exfiscal que defenderá al exsecretario de seguridad de Sinaloa acusado por EE.UU.

La exfiscal federal estadounidense Sarah Krissoff será la encargada de la defensa legal de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con registros de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Mérida Sánchez se declaró no culpable de los cargos que le imputa la justicia estadounidense.

Su próxima audiencia quedó programada para el 1 de junio, y será la primera revisión formal del caso abierto en contra del militar retirado.

La designación de Sarah Krissoff como parte de la defensa llama la atención debido a su trayectoria en litigios complejos dentro del sistema judicial estadounidense.

De acuerdo con la firma Cozen O’Connor, que cuenta con más de 1,000 abogados que ejercen internacionalmente en 33 ciudades de América y Europa, Sarah es una abogada defensora de delitos económicos muy solicitada y una experimentada exfiscal federal.

Cuenta con una impresionante trayectoria representando con firmeza a empresas e individuos en investigaciones gubernamentales e internas, casos penales y litigios civiles complejos ante tribunales federales y estatales.

Cuando se desempeñó como fiscal federal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York, de 2008 a 2021, dirigió numerosas investigaciones gubernamentales de alto perfil que requirieron la coordinación de agencias policiales en múltiples jurisdicciones.

Su cartera de casos incluyó investigaciones sobre fraude financiero complejo y lavado de dinero, crimen organizado, fraude en el sector salud, delitos cibernéticos y delitos violentos.

Actualmente, Sarah se especializa en la defensa de clientes contra acusaciones de fraude penal y civil, con énfasis en asuntos penales federales presentados por el Departamento de Justicia y las Fiscalías Federales en todo el país.

En lo que respecta a la persona que representa, las autoridades de Estados Unidos señalan al exsecretario de colaborar con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, mediante presunta protección institucional y filtración de información sobre operativos de seguridad.

El caso forma parte de una investigación más amplia contra exfuncionarios y funcionarios sinaloenses señalados por presuntos nexos con el narcotráfico, situación que ha incrementado la presión política y diplomática entre México y Estados Unidos.

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