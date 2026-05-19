Un AirTag puede salvarte el viaje este verano: así funciona el rastreo de tu maleta en el aeropuerto

Si tienes un viaje planeado para este verano, hay un pequeño gadget que debería estar en tu lista de imprescindibles antes de salir de casa. El AirTag de Apple se ha convertido en uno de los accesorios de viaje más inteligentes del mercado, y no es para menos: imagina saber exactamente dónde está tu maleta mientras tú esperas en la banda de recogida del aeropuerto, sin angustia, sin incertidumbre, sin ese momento de pánico cuando ves que todos los pasajeros ya tomaron su equipaje y el tuyo todavía no aparece.

La buena noticia es que usarlo es mucho más sencillo de lo que parece. Solo necesitas colocar un AirTag dentro de tu maleta antes de facturarla, y desde ese momento la app Find My de tu iPhone se convierte en tu mejor aliada durante todo el trayecto. Puedes ver en tiempo real el recorrido de tu equipaje, desde que lo entregas en el mostrador hasta que aterriza en la cinta transportadora. Esa tranquilidad, cuando estás viajando, no tiene precio.

Por qué el nuevo AirTag es una mejora enorme para los viajeros

Apple lanzó a inicios de 2026 una nueva generación del AirTag con mejoras que hacen una diferencia real en situaciones cotidianas como la recogida de equipaje. La función de Búsqueda Precisa ahora puede localizar el dispositivo hasta un 50% más lejos que la versión anterior, gracias a un chip Bluetooth más potente y a un rango de localización considerablemente ampliado.

Pero quizás la mejora más llamativa para quienes viajan seguido es el sonido. El altavoz del nuevo AirTag es un 50% más potente, lo que significa que puedes escucharlo desde el doble de distancia que antes. Esto es especialmente útil en un aeropuerto concurrido, donde el ruido ambiental puede hacer casi imposible identificar el pitido de tu maleta entre docenas de bolsos idénticos en la cinta. El dispositivo incluso tiene un nuevo tono distintivo diseñado para destacar entre el ruido de fondo, ya sea en una terminal llena de gente o en una calle de la ciudad.

La experiencia se complementa con retroalimentación háptica, visual y auditiva que te guía directamente hasta tu AirTag con una precisión sorprendente. Y no tienes que depender únicamente de tu iPhone para activar esta función, también puedes usarla desde un Apple Watch Series 9 o posterior, y desde el Apple Watch Ultra 2 o posterior.

Qué pasa si tu maleta se pierde o se retrasa

Aquí es donde el AirTag realmente demuestra su valor. Las maletas perdidas son uno de los dolores de cabeza más comunes cuando se viaja, y durante los meses de verano, cuando los aeropuertos operan a su máxima capacidad, el riesgo de extravíos aumenta considerablemente. Apple se ha asociado con más de 50 aerolíneas para integrar la función de Compartir Ubicación del Artículo, que incluye grandes compañías como Delta Air Lines, British Airways y United Airlines.

Esta función permite que, en caso de extravío, la ubicación de tu AirTag sea compartida de forma privada y segura con el personal de la aerolínea, para que puedan localizar tu maleta y devolvértela mucho más rápido de lo que ocurriría sin esta tecnología. No tienes que hacer nada especial, el proceso está diseñado para ser automático y respetar tu privacidad en todo momento.

Cómo sacarle el máximo provecho durante tu próximo viaje

La clave está en prepararte antes de salir. Coloca el AirTag dentro de tu maleta facturada, idealmente en un bolsillo interior donde no sea fácilmente visible ni accesible. Asegúrate de que esté correctamente vinculado a tu cuenta de Apple antes de llegar al aeropuerto, así tendrás todo listo desde el primer momento.

Durante el vuelo, aunque no tengas conexión a internet, Find My seguirá registrando los movimientos del dispositivo gracias a la red de millones de dispositivos Apple que actúan como detectores anónimos. Cuando aterrices y conectes tu teléfono, podrás ver exactamente el recorrido que hizo tu equipaje. Si al llegar a la cinta no ves tu maleta pero la app te dice que está en el aeropuerto, sabrás que probablemente llegó en un vuelo diferente o quedó retenida en algún punto del proceso, y esa información es exactamente lo que necesitas para hablar con el personal de la aerolínea con datos concretos en la mano.

Viajar este verano con un AirTag en tu maleta no elimina todos los imprevistos, pero sí te da algo muy valioso: información en tiempo real para tomar decisiones con calma en lugar de esperar a ciegas frente a una cinta que no para de girar.

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