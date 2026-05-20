Disney enfrenta demanda colectiva por uso de reconocimiento facial en parques de California

The Walt Disney Company enfrenta una demanda colectiva en California por el uso de tecnología de reconocimiento facial en las entradas de sus parques Disneyland y Disney California Adventure, en medio de crecientes preocupaciones sobre privacidad y vigilancia biométrica en espacios públicos.

El recurso fue presentado el pasado viernes en nombre de Summer Christine Duffield, residente del condado de Riverside, quien acusa a la compañía de no informar de manera clara y suficiente sobre la recopilación y el uso de datos biométricos de los visitantes. La demanda exige al menos $5 millones de dólares en compensaciones.

De acuerdo con el abogado Blake Hunter Yagman, Duffield visitó los parques el 10 y el 14 de mayo y posteriormente decidió emprender acciones legales por considerar que Disney vulneró su derecho a la privacidad al utilizar tecnología de reconocimiento facial sin un consentimiento suficientemente explícito.

“Cuando las familias estadounidenses y sus hijos visitan un parque temático, y mucho menos una marca tan omnipresente como Disney, no deberían sacrificar su derecho a la privacidad al entrar”, declaró Yagman en un comunicado.

El abogado agregó que “la recopilación de información biométrica tiene implicaciones para los derechos civiles y la privacidad, sobre todo sin el consentimiento adecuado”.

Según la demanda, Disney utiliza carriles especiales de entrada que capturan imágenes faciales de los visitantes para facilitar el reingreso a los parques y prevenir fraudes relacionados con boletos y pases. En su sitio oficial, la empresa sostiene que el sistema es voluntario y que existen accesos alternativos sin reconocimiento facial.

“La participación es opcional. También hay carriles de acceso que no utilizan tecnología de reconocimiento facial”, señala Disney en su política publicada en línea. La empresa añade que las imágenes recopiladas son eliminadas en un plazo máximo de 30 días.

Sin embargo, la demanda argumenta que la información sobre el sistema biométrico es insuficiente y poco visible para los asistentes. El documento judicial cita reportes de Los Angeles Times y sostiene que algunos avisos “son fáciles de pasar por alto” debido a su diseño visual y ubicación en los puntos de acceso.

“Para los huéspedes que deseen evitar esta tecnología invasiva, existen entradas separadas poco claras”, señala la querella, que también acusa a Disney de no obtener consentimiento escrito antes de recopilar información biométrica sensible.

El caso se suma a una creciente ola de litigios en Estados Unidos relacionados con el uso de reconocimiento facial por parte de grandes corporaciones tecnológicas y entidades públicas. Empresas como Amazon y Meta han enfrentado demandas similares por supuestas violaciones a la privacidad derivadas del uso de datos biométricos.

Sigue leyendo:

• PimEyes: cómo es el motor de búsqueda con reconocimiento facial que puede encontrar todas tus fotos en Internet

• De qué trata la tecnología de reconocimiento facial implementada por ICE para detener inmigrantes

• Project Toscana: Google prepara un nuevo sistema de desbloqueo facial que dejará en el olvido al Face ID