Project Toscana: Google prepara un nuevo sistema de desbloqueo facial que dejará en el olvido al Face ID

Google está a punto de dar un salto gigante en el desbloqueo facial de Android y todo apunta a que finalmente podría equipararse al famoso Face ID de Apple, gracias a un proyecto secreto llamado Project Toscana.

Durante años, Android ha quedado lejos de la experiencia del iPhone en este aspecto, con soluciones que casi siempre se sienten lentas, poco confiables en mala luz o demasiado inseguras para pagos y apps bancarias, pero esto podría cambiar muy pronto porque Google está totalmente enfocado en resolverlo.

¿Qué es Project Toscana y por qué importa tanto?

Project Toscana es el nombre interno de un nuevo sistema de reconocimiento facial avanzado en el que trabaja Google para sus Pixel y Chromebooks, con la mira puesta en que termine convertido en el estándar del ecosistema Android. Los reportes señalan que Google ya probó esta tecnología con testers de experiencia de usuario en Mountain View y que el rendimiento se sintió tan rápido como Face ID en distintas condiciones de iluminación, incluso cuando la luz no ayudaba en absoluto.

La clave está en que no se trata de un simple retoque de software sobre lo que ya existe en los Pixel actuales. Todo indica que Google apuesta por sensores y tecnología infrarroja para crear un modelo más completo del rostro, algo mucho más sofisticado que el típico escaneo 2D basado en la cámara frontal. Esta aproximación permite diferenciar mejor entre una cara real y una foto o máscara y mantiene el desbloqueo operativo en la oscuridad, lo que ataca dos de los puntos débiles históricos del desbloqueo facial en Android.

Android vs. Face ID: la vieja deuda pendiente

Durante casi una década, el desbloqueo facial en Android ha vivido a la sombra del sistema de Apple. Muchos móviles Android han ofrecido esta función, pero en la mayoría de casos se ha tratado de soluciones rápidas, basadas solo en la cámara frontal, que fallan con poca luz y que muchas apps de banca o pagos no consideran suficientemente seguras, así que el usuario termina regresando a la huella o al PIN.

Apple marcó la pauta con Face ID en el iPhone X y siguió puliendo la tecnología en sus siguientes generaciones, hasta crear una experiencia que los usuarios perciben como muy segura, prácticamente instantánea y confiable en casi cualquier entorno. Eso construyó una idea muy clara en la cabeza de mucha gente, donde el desbloqueo facial “de verdad” se encuentra en un iPhone y lo demás se ve como un intento a medio camino. Con Project Toscana, Google parece decidido a romper con esa narrativa y a dar por fin un paso serio hacia un sistema que pueda competir de tú a tú con Face ID.

En los últimos años hubo acercamientos interesantes, como el Pixel 4 con su combinación de sensores y radar Soli, o el desbloqueo avanzado por IA en Pixel 7 y posteriores. Sin embargo, ninguna de estas aproximaciones logró consolidarse como una solución global y consistente para todo Android, ni convencer a todo el ecosistema de que el rostro era tan sólido como la huella. Toscana se perfila como el intento más ambicioso hasta la fecha para cerrar definitivamente ese capítulo.

Cómo podría cambiar tu día a día con Android

Las filtraciones pintan un escenario en el que Project Toscana impacta en tres frentes muy claros para el usuario.

Velocidad de desbloqueo de primer nivel

El sistema habría sido capaz de desbloquear el móvil con una rapidez comparable a Face ID en las pruebas internas, lo que se traduce en una experiencia casi instantánea cuando miras la pantalla. Esto elimina gran parte de la fricción actual y hace que confiar en el rostro vuelva a tener sentido en el día a día.



Funcionamiento estable en cualquier luz

La combinación de hardware especializado e inteligencia artificial permitiría mantener el reconocimiento en interiores oscuros, habitaciones con poca luz o situaciones complicadas, como tener una ventana muy fuerte detrás. Ese es justamente el tipo de escenario donde el desbloqueo facial básico de Android suele fallar y obligar a recurrir a la huella.



Más seguridad para pagos y apps sensibles

La meta de Google pasa por ofrecer un sistema que pueda utilizarse con tranquilidad para banca, identidad digital y pagos móviles, algo que hasta ahora ha sido territorio casi exclusivo de Apple. Si Toscana cumple lo prometido, el rostro podría convertirse en una credencial tan respetada como la huella en muchas apps críticas del ecosistema Android.

Otro punto muy interesante es el enfoque en el diseño. Las pruebas habrían utilizado un Pixel con un único agujero en pantalla para la cámara frontal y Chromebooks con cámaras externas expuestas, de modo que Google busca evitar notches enormes o islas visualmente intrusivas, mientras integra este nuevo sistema de forma discreta. La idea es lograr el mejor equilibrio posible entre estética, seguridad y comodidad.

¿Qué viene ahora para Pixel, Chromebooks y Android?

Todo apunta a que los primeros en estrenar Project Toscana serán los Pixel 11 y los Chromebooks de gama alta. Varios reportes apuntan a que el nuevo sistema de desbloqueo facial podría debutar en la próxima generación de teléfonos de Google e ir llegando a portátiles con ChromeOS o sus sucesores, con una integración muy similar a lo que hoy hace Windows Hello en el mundo PC.

Si el proyecto se consolida, el siguiente paso lógico consistirá en que Google abra el camino para que otros fabricantes adopten el mismo tipo de tecnología, tanto en hardware como en las APIs que necesitan las apps para reconocer este nivel de seguridad. En ese escenario, Android podría pasar de tener decenas de soluciones distintas, con resultados irregulares, a un nuevo estándar de desbloqueo facial avanzado que marque un antes y un después en el ecosistema.

Durante años, Android ha carecido de un sistema de desbloqueo facial que realmente estuviera al nivel del iPhone, pero Project Toscana se perfila como el plan secreto de Google para cerrar esa brecha y ofrecer, por fin, una experiencia moderna, rápida y confiable cada vez que levantas el teléfono y lo miras a la cara.

