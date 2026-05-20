Editorial: por Sara Hernández al Senado estatal

En las elecciones primarias californianas del 2 de junio, se postulan para la posición de senadora estatal por el distrito 26 los demócratas Paul Bowers, Juan Camacho, Wendy Carrillo, Sara Hernandez, Maebe Pudlo, Sarah Rascón, y los republicanos Claudia Agraz y Sang Masog.

El puesto está vacante.

El 26 abarca entre otros el Este de Los Ángeles, Boyle Heights, Los Feliz, Highland Park, Koreatown, Echo Park, Downtown LA (DTLA) y Vernon.

La Opinión considera que por su trabajo intensivo por la comunidad y por su ejemplo personal, Sara Hernández es la mejor candidata y llama a sus lectores del distrito a votar por ella.

Hernández es una activista de base. Hija de dos abogados activos en la Asistencia Legal Rural, su vida está forjada por el servicio a la comunidad.

Estudió en la Universidad de Duke (BA, Políticas Públicas) y Loyola Marymount (MA en educación y Juris Doctor de su facultad de Derecho).

Desde que como maestra de escuela media del LAUSD fundó una organización que impulsa a alumnos de bajos ingresos a la universidad, su compromiso con la comunidad perdura. Como abogada, trabajó en temas de vivienda y medio ambiente y representó pro bono a inmigrantes indigentes en procedimientos de asilo y a migrantes en centros de detención. Trabajó en el Concejo Municipal de Los Ángeles en temas de uso del suelo, vivienda y revitalización comunitaria.

En 2018 cofundó DTLA Strong, que genera influencia comunitaria en participación cívica, mejora del vecindario y organización.

En 2022 fue electa al Consejo Directivo de los Colegios Comunitarios.

Su foja de apoyos incluye más de 50 sindicatos y locales, más de 20 funcionarios electos municipales, condales y estatales, y representantes de distritos escolares, alcaldes municipales y clubes demócratas.

Sara Hernández es un símbolo del nuevo liderazgo de la comunidad latina, de aquellos que la guiarán para enfrentar los ataques y crisis que se vienen.