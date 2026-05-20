El narco uruguayo Sebastián Marset estaría negociando un acuerdo de culpabilidad con EE.UU.

La defensa de Sebastián Marset estaría negociando con la Fiscalía de Estados Unidos un posible acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio federal y una eventual condena de hasta 20 años de prisión por lavado de dinero.

La audiencia prevista para este 20 de mayo en Virginia fue aplazada hasta el 1 de julio para permitir que los abogados del acusado revisen las pruebas y analicen la propuesta presentada por las autoridades estadounidenses.

Según documentos judiciales divulgados por medios uruguayos y paraguayos, la Fiscalía reunió alrededor de 22 GB de evidencias digitales y documentales contra Marset.

De acuerdo con ABC Paraguay, la evidencia incluye comunicaciones electrónicas en español y portugués, registros financieros internacionales y material extraído de dispositivos electrónicos incautados durante su captura en Bolivia.

El caso se tramita en una corte federal del estado de Virginia, donde Marset enfrenta cargos por conspiración para lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense. Además de una eventual pena de prisión, el proceso contempla multas millonarias y años de libertad supervisada.

La postergación de la audiencia fue solicitada de manera conjunta por la defensa y la Fiscalía, en medio de negociaciones que podrían derivar en un “pacto de condena”, mecanismo judicial mediante el cual el acusado acepta declararse culpable a cambio de una reducción de pena o de evitar un juicio más amplio.

Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del Cono Sur, fue capturado en marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Las investigaciones lo vinculan con operaciones internacionales de narcotráfico y lavado de activos en Sudamérica y Europa.

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