El tiempo de hoy en Austin, Texas para este miércoles 20 de mayo

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, se esperan cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del este, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 86% para este día. La presión atmosférica media será de 1013.1 hPa, una medición que irá en descenso durante la jornada de hoy. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:34 h y el crepúsculo será a las 20:21 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se prevén más nubes que claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 79 grados Fahrenheit (21 y 26 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

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