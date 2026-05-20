Líderes latinos en Washington exigen frenar deportaciones y proteger acceso a salud y economía

Organizaciones latinas y miembros del Caucus Hispano del Congreso se reunieron en Washington, D.C., para debatir políticas migratorias, economía y derechos civiles en medio del endurecimiento de las medidas de control migratorio en Estados Unidos.

Las organizaciones UnidosUS, LULAC y Mi Familia en Acción convocaron a cerca de 50 líderes comunitarios de distintos estados del país para participar en la Latino Unity Summit, un encuentro enfocado en las principales preocupaciones que enfrentan las comunidades latinas, entre ellas la economía, inmigración y el acceso a servicios de salud y nutrición.

Los participantes, provenientes de Arizona, Colorado, Florida, Iowa, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas, escucharon a expertos en políticas públicas sobre algunos de los debates más relevantes que actualmente se discuten en el Congreso estadounidense.

Durante el encuentro, líderes comunitarios y legisladores advirtieron sobre las consecuencias económicas y sociales de las políticas de deportación masiva impulsadas por sectores republicanos, así como sobre el incremento de operativos migratorios por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Thank you to Governor Gavin Newsom for joining this week’s CHC business meeting to discuss election security and immigration.



With more than 16 million Latinos calling California home, these conversations matter deeply to the future of our communities, our democracy, and our… pic.twitter.com/JL2O1JYnIE — Congressional Hispanic Caucus (@HispanicCaucus) May 20, 2026

En una conferencia de prensa organizada por el Caucus Hispano del Congreso (CHC), participaron los representantes demócratas Raul Ruiz, Juan Vargas, Jesús “Chuy” García y Emily Randall, junto con líderes de organizaciones latinas nacionales.

Los participantes exigieron límites claros para las agencias migratorias, incluyendo el fin de arrestos sin causa legal, la protección de escuelas, hospitales, iglesias y centros de votación frente a operativos migratorios, además de prohibir el uso de máscaras por parte de agentes federales y exigir cámaras corporales durante las detenciones.

“Los republicanos están tomando dinero de los contribuyentes estadounidenses para pagar las prioridades personales de Donald Trump y luego le dicen al pueblo que no hay recursos para salud, educación o asistencia alimentaria”, declaró Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Espaillat añadió que “las familias trabajadoras merecen un gobierno que mejore sus vidas, no una máquina de deportaciones masivas diseñada para beneficiar a los amigos y familiares del presidente”.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, Janet Murguía, criticó la propuesta presupuestaria de reconciliación impulsada en el Congreso, señalando que otorgaría recursos excesivos a las agencias migratorias.

We're welcoming leaders from across the country for our Latino Unity Summit — a critical space for community voices to discuss the real-world effects of federal policies. By sharing our stories, we are working together to expand progress for Latinos across the nation. pic.twitter.com/sVqGpENXoN — UnidosUS (@WeAreUnidosUS) May 20, 2026

“Este proyecto de reconciliación sería un cheque en blanco para ICE y CBP, reforzando una campaña fallida e ilegal de deportaciones masivas que ha sembrado caos y terror en comunidades de todo el país”, afirmó Murguía. “No dejaremos de exigir que los líderes políticos prioricen la seguridad y el bienestar de nuestras familias”.

El director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño, aseguró que las deportaciones masivas representan una amenaza directa para la economía estadounidense.

“La deportación masiva no es una política de seguridad. Es una bola de demolición económica dirigida contra trabajadores, contribuyentes y pequeños negocios que mantienen funcionando a este país”, expresó Proaño. “Las comunidades que construyeron nuestra economía deben ser respaldadas”.

Presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, Janet Murguía. Crédito: UnidosUS | Cortesía

En tanto, Angelica Razo, señaló que muchas familias latinas viven actualmente bajo temor constante debido al endurecimiento de las políticas migratorias.

“Nuestras comunidades merecen inversión en oportunidades y seguridad, no más miedo y caos”, sostuvo.

Además del debate migratorio, los organizadores destacaron el impacto del aumento en los costos de vivienda, los bajos salarios y las crecientes deudas médicas sobre las familias latinas. Los líderes también hicieron un llamado a la participación electoral y al registro de votantes rumbo a las próximas elecciones.

De acuerdo con datos del Pew Research Center, los latinos representan actualmente cerca del 15% del electorado elegible en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los grupos demográficos más influyentes en estados clave para las elecciones presidenciales y legislativas.