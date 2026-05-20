Maestro galardonado termina arrestado tras chats explícitos con supuesto adolescente en Maryland

Un reconocido educador de Maryland fue arrestado después de que investigadores afirmaran que mantuvo conversaciones sexuales con quien creía que era un adolescente de 15 años y coordinó un encuentro en un parque local.

El acusado fue identificado como Dennis Jutras, de 61 años, administrador de Baltimore City Public Schools y antiguo ganador del reconocimiento “Teacher of the Year” en Baltimore.

Según informó la oficina del Harford County Sheriff’s Office, Jutras fue arrestado el jueves durante un operativo encubierto dirigido a identificar presuntos depredadores sexuales en línea.

Las conversaciones habrían durado dos semanas

Las autoridades señalaron que el sospechoso contactó el 7 de mayo a un agente encubierto que se hacía pasar por un adolescente en redes sociales.

De acuerdo con los investigadores, el educador reveló rápidamente que había trabajado durante años como profesor en Baltimore Polytechnic Institute antes de ser promovido dentro del sistema escolar de Baltimore.

La policía sostiene que el sospechoso inició conversaciones íntimas y sexualmente explícitas, además de enviar imágenes de contenido sexual al supuesto menor.

Los intercambios habrían continuado durante aproximadamente dos semanas.

Las autoridades indicaron que el supuesto adolescente acordó reunirse con Dennis Jutras en un parque del condado de Harford.

Cuando el sospechoso llegó al lugar, agentes lo arrestaron inmediatamente, según la investigación.

Jutras ha trabajado dentro del sistema de Baltimore City Public Schools durante casi 27 años.

En 2005 fue nombrado “Teacher of the Year” de Baltimore mientras trabajaba como profesor de estudios sociales en Baltimore Polytechnic Institute.

Distrito escolar lo suspendió tras el arresto

De acuerdo con su perfil profesional, el acusado se desempeñaba desde 2013 como coordinador de aprendizaje avanzado para estudiantes desde preescolar hasta grado 12.

Tras el arresto, Baltimore City Public Schools informó que el empleado fue colocado en licencia administrativa.

En un comunicado, funcionarios del distrito señalaron que no tienen conocimiento de estudiantes afectados directamente por el caso, aunque alentaron a cualquier persona con información relevante a comunicarse con las autoridades.

“El sistema escolar de Baltimore coloca la salud y seguridad de los estudiantes entre sus máximas prioridades”, indicó el distrito.

Dennis Jutras permanece detenido sin derecho a fianza en el centro de detención del condado de Harford.

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