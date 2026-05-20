Miami: el tiempo para hoy miércoles 20 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 20 de mayo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y se esperan nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 10 y se prevén pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:33 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:02 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 86 grados Fahrenheit (26 y 30ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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