Dariel Amant comienza su viaje artístico

Dariel Amant fue un año a la universidad no porque él quería, sino para darle gusto a su padre. Pensaba que sería buena idea estudiar ingeniería civil, hasta que dedicó tiempo a investigar cómo era un día en la vida de alguien que estudiara esa carrera.

“No, no era para mí”, dijo Dariel. “Entonces dejé la escuela y me di de baja”.

Influenciado por —precisamente—, su padre, que había sido DJ en su juventud, y por una prima que cantaba, Dariel comenzó a grabar canciones y a hacer mezclas en una computadora que se compró luego de abandonar la escuela.

Comenzó a escribir temas a los 13 años, pero fue hasta que se puso serio con la música cuando las cosas cambiaron para él; estaba consciente de que no iba a ser una tarea fácil si se considera el gran número de videos musicales que a diario se suben a las redes sociales.

“Dicen, ‘oh, si yo saco una canción y es buena, se va a escuchar, la gente la va a encontrar'”, dijo. “Pero eso no es la realidad, tú te tienes que poner delante de la gente”.

Así que Dariel, de ascendencia dominicana y nacido en Nueva Jersey, primero grabó un EP, “Cuatro rosas” en 2024, donde hay una mezcla de R&B con influencias latinas y afro. Y hace unos días estrenó “El amante”, un álbum de diez temas que combinan el R&B y el soul alternativo con afrobeats, bouyon y el amapiano, géneros musicales electrónicos y bailables de raíces negras.

Se trata de un disco en español con algunas frases en inglés que busca trascender las fronteras y llegar a los países latinoamericanos porque, originalmente, Dariel tenía pensado hacer una carrera en el mercado en inglés.

“Para mí era como un desafío [hacer un disco en español]”, dijo. “Era como un ejercicio para mí porque nunca lo he hecho; mi primera canción en español la escribí hace como dos años”.

El cantautor espera viajar por varias ciudades del país para presentar este disco para luego continuar con la producción de su próximo álbum, que ya está en desarrollo. El día de la entrevista, Dariel se encontraba en Francia, a donde había viajado para presentar su nuevo material y al mismo tiempo establecer contacto con un productor portugués.

Adelantó que será un trabajo en el que experimentará más, y que cuando se aproxime el frío hará algo más suave y melodioso. Esa es la razón por la que prefiere hacer álbumes completos y no canciones sueltas. Así han trascendido muchos de los artistas que admira.

“Así quiero que sea mi viaje artístico”, dijo.