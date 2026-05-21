Esteman y Daniela Spalla traen su “Amorío” a Estados Unidos

Esteman y Daniela Spalla tienen varias cosas en común: los dos son inmigrantes en México, los dos tienen la misma edad —con unos meses de diferencia— y ambos sienten un gran respeto el uno por el otro.

“No éramos simplemente amigos, sino que teníamos admiración mutua”, dijo Daniela en una charla en la que ambos artistas estaban en sus respectivas casas de Ciudad de México, a donde se mudaron —ella de Argentina y él de Colombia— para impulsar sus carreras como cantautores.

La química entre ellos surgió antes de la pandemia, cuando Esteman invitó a Daniela a cantar con él “Te alejas más de mí”. El recibimiento del público fue apabullante y de ahí surgió la idea de hacer una gira juntos, pero la emergencia sanitaria de hace seis años les puso el alto en dos ocasiones.

“Entonces ya no pudo prosperar esa idea de la gira, pero nos quedó como ese fueguito”, dijo Esteman. “Era cosa pendiente”.

El resultado de esa admiración fue “Amorío”, un álbum que ambos grabaron y que fue lanzado en agosto del año pasado. Luego —por fin— se concretó Amorío, una gira que ya recorrió escenarios de México y que esta semana inicia en Estados Unidos; el sábado se presentará en la Inving Plaza de Nueva York y el domingo en The Belasco de Los Angeles.

El disco de pop es una narración de desencuentros, a veces con letras melancólicas y a veces melodramáticas. Las diez canciones cuentan historias que alguna vez vivieron Esteman y Daniela, pero que ahora son parte de su pasado, porque, como dijo ella, ahora ambos están estables emocionalmente, Dani con su pareja y Esteman con su esposo mexicano.

“Nos enfocamos mucho en esa cosa dramática a las que nos llevan muchas decepciones sentimentales”, dijo la artista. “Son historias que en algún momento hemos vivido”.

Pero también hay otra intención. Ambos cantautores han notado que poner las heridas de amor en melodías sirve para remover emociones y para ayudar a sanar “por si había quedado algo pendiente, descolocado”.

El cantante colombiano y la cantante argentina piensan continuar con sus proyectos como solistas al terminar la gira. Crédito: Cortesía

“Entonces, el hilo conductor de ‘Amorío’ es revisitar estas heridas que pueden haber quedado abiertas o que quizá ya cerraron pero que nunca la abordamos del todo o nunca las abordamos en cierta perspectiva”, dijo Daniela.

Un ejemplo es “Amantes”, una canción en la que quien habla es, precisamente, el tercero en una relación.

Además de sus letras, el disco ha tenido una gran influencia de la música mexicana, algo que reconocen ambos artistas. Los dos llevan una década o más viviendo en México.

“Como esa relación muy fuerte que hay con el sentimiento, con las emociones, con decir las cosas sin miedo”, dijo Esteman. “Es un disco que nos hemos dado cuenta que ha acompañado mucho a la gente”.

Luego de esta gira, ambos artistas piensan continuar con sus proyectos individuales. Esperan que Amorío sea una cápsula que quede para la posteridad, como fueron en su momento las colaboraciones de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel o Miguel Bosé y Ana Torroja.

“La música seguirá sonando y haciendo lo suyo”, dijo Esteman. “Es una experiencia que nos ha dejado demasiados aprendizajes y que ha dejado en el público algo que quedará en la memoria”.

En detalle:

Qué: show”Amorío” con Esteman y Daniela Spalla

Cuándo: domingo 24 de mayo a las 7 pm

Dónde: The Belasco, 1050 S. Hill St., Los Angeles

Cómo: ticketmaster.com